Znani obraz 1. SNL okrepil strokovno vodstvo Krškega

Nogometaši Krškega na lestvici Prve lige Telekom Slovenije zasedajo zadnje mesto. V soboto se odpravljajo na zahtevno gostovanje k vodilnemu Mariboru, vodstvo kluba pa se je v želji, da se po odhodu glavnega trenerja Alena Šćulca in slabih rezultatih v slačilnico naselita dodatna energija in motivacija, obrnil na pomoč izkušenega hrvaškega stratega Milana Đuričića.

V Posavju bo tako bogato nogometno pot nadaljeval 73-letni hrvaški trener Milan Đuričić, ki pa ne bo nasledil Alena Šćulca na trenerskem stolčku, ampak pomagal strokovnemu vodstvu v vlogi svetovalca.

''Premore veliko izkušenj in nam lahko pomaga s tem, da umiri razmere in motivira igralce,'' nam je pojasnil predsednik Krškega Zoran Omerzu in dodal, da so bili po odhodu Šćulca, tega je začasno nadomestil donedavni pomočnik Radovan Karanović, prisiljeni v dodatne ukrepe, s katerimi želijo izboljšati rezultate zelenih.

Do konca jesenskega dela bo vlogo prvega trenerja opravlja Karanović, za katerega to ne bo krst na klopi Krškega, saj se je v podobnem položaju znašel že lani, ko je Krško zapustil Stipe Balajić. ''Novi trener Krškega, s katerim se bodo zeleni podali v spomladanski del prvenstva, bo znan šele po koncu jesenskega dela,'' je dejal Omerzu.

Krško čaka v soboto gostovanje v Ljudskem vrtu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Đuričić je deloval v številnih slovenskih klubih. Kot igralec je nosil dres Mure in Maribora, v trenerskih vlogah pa se je dokazoval pri Rudarju, Dravi, Celju in Mariboru, kjer je bil pred leti strokovni vodja nogometne šole.

V soboto bo v Ljudskem vrtu prvič gostoval s Krčani. Neposredni prenos sobotnega dogajanja v Ljudskem vrtu med vodilnim in zadnjeuvrščenim prvoligašem boste lahko na Planet TV spremljali od 16.45.