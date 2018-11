Nogometni praznik v Stožicah, kamor bodo drli tudi skavti

Prodanih je že 8.200 vstopnic za jutrišnji derbi 17. kroga Prve lige Telekom Slovenije v Ljubljani, kjer bo drugouvrščena Olimpija gostila Muro, ki je na tretjem mestu. V Stožicah se obeta nogometni praznik, ki bi lahko navdušil. Tudi številne skavte evropskih klubov, ki so napovedali svoj prihod. Spektakla se veselita tudi trener prvakov Zoran Barišić in največji navijač Olimpije med njenimi nogometaši Nejc Vidmar.

Prejšnji petek se je na reprezentančni tekmi med Slovenijo in Bolgarijo zbralo prek deset tisoč ljudi. Predvsem zaradi tega, ker so na Nogometni zvezi Slovenije vstopnice razdelili najmlajšim in se domislili rešitve, kako se rešiti pred zagato. Praznimi tribunami.

Jutri v Stožicah morda še več ljudi, a ne bo šlo za "povabljence", ampak tiste prave navijače. Predvsem seveda tisti največji, člani organizirane navijaške skupine Olimpije Green Dragons, ki bodo proslavili 30-letnico obstoja, zaradi česar bodo v prav posebnih dresih v njihovo čast nastopili domači nogometaši.

Potem še zaradi vseh preostalih, ki jih je v zadnjem času vse več. In seveda tudi zaradi številnih navijačev Mure, ki je z vrnitvijo močno poživila slovensko prvoligaško nogometno sceno. Prekmurcev naj bi bilo jutri morda tudi dva tisoč.

Že dan pred tekmo je jasno, da bo padel rekord

Tribune bodo polne. Foto: Grega Valančič/Sportida Domače prvenstvene tekme Olimpije po podatkih NZS v tej sezoni v povprečju spremlja 2.856 gledalcev. Rekorden obisk vseh tekem skupaj, še treh evropskih in dveh pokalnih, pa je 8.600, kolikor se jih je avgusta zbralo na derbiju proti Mariboru. Zelo veliko, 7.500, jih je bilo tudi na evropski tekmi proti slovaškemu prvaku Spartaku iz Trnave.



Glede na to, da so pri Olimpiji že več kot dan pred tekmo prodali 8.200 vstopnic, je jasno, da bo padel rekord za to sezono. Tole so podatki o obisku vseh domačih tekem Olimpije v tej sezoni:

- Crusaders (liga Europa, 26. julij 2018): 2.980

- Celje (prvenstvo, 5. avgust 2018): 2.000

- HJK (liga Europa, 5. avgust 2018): 4.900

- Maribor (prvenstvo, 19. avgust 2018): 8.600

- Spartak Trnava (liga Europa, 23. avgust 2018): 7.500

- Rudar (prvenstvo, 2. september 2018): 1.850

- Triglav (pokal, 20. september 2018): 800

- Aluminij (prvenstvo, 23. september 2018): 1.500

- Gorica (prvenstvo, 27. september 2018): 2.000

- Krško (prvenstvo, 30. september 2018): 2.000

- Triglav (prvenstvo, 21. oktober 2018): 2.000

- Koper (pokal, 31. oktober 2018): 500

Otočani prihajajo po Roka Sirka

Med tiste, ki bodo na hladen petkov večer prišli na največji slovenski štadion, pa bo zagotovo tudi kak tujec. Kdo ve, morda tudi kak turist in nogometni navdušenec, ki si bo v živo želel ogledati slovensko nogometno kuliso in jo, upajmo, zapustil navdušen. Zagotovo pa kar nekaj skavtov, ki so najavili prihod in bodo, upajmo, navdušeni nad tem, kar bodo videli na igrišču.

Roka Sirka bodo v Stožicah spremljali nekateri klubi iz škotske premier lige in angleške prve lige. Foto: Mario Horvat/Sportida

V Stožicah naj bi bilo precej oglednikov tujih klubov, ki bodo pridno beležili, kaj so videli, nekateri med njimi pa morda tudi kaj več. Pri Olimpiji je najbolj vroč Anders Vombergar, ki ga imajo nekateri v svojih beležkah podčrtanega že nekaj časa.

Pri Muri je to Rok Sirk. Po desetih golih, ki jih je v prvenstvu dosegel do zdaj, je nase zagotovo opozoril tudi ta 24-letni nekdanji mladinec Maribora. Še več, na uho nam je prišla informacija o tem, da bosta dva otoška kluba v Stožice prišla z namenom, da ga od tam, iz Slovenije, pozimi tudi odpeljeta. Če pa bo poskrbel še za kak gol, bo izhodiščna pogajalska točka Mure še nekoliko boljša …

Tega, novega gola trenutno z Rokom Kronavetrom najboljšega strelca slovenske lige – s soimenjakom bosta v Stožicah uprizorila tudi "derbi" za strelsko krono -, pa si pri Olimpiji seveda ne želijo. Z najbolj svežim trenerjem, ki daje občutek, da bo na vroči ljubljanski klopi ostal nekoliko dlje kot njegovi številni predhodniki, želijo ostati neporaženi.

Na klopi Olimpije je Zoran Barišić debitiral 16. septembra letos z zmago nad Muro v Fazaneriji z 2:0. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Zoran Barišić: Sploh zaradi navijačev se tekme veselimo

Prav proti Muri je Zoran Barišić v 8. prvenstvenem krogu z zmago z 2:0 debitiral na klopi Olimpije. Po tej tekmi se jih je zvrstilo še osem v prvenstvu in tri v pokalu. Izkupiček je osem zmag in štirje remiji. Poraza Avstrijec z Olimpijo še ne pozna.

"Že na prvi tekmi z Muro smo videli, da gre za dobro ekipo. Imeli smo precej zahtevno nalogo. Toda od takrat se je zgodilo že marsikaj. Ekipa se dobro razvija. Igramo doma. Vemo, da smo favoriti. Upam, da bomo šli v tekmo s pozitivno energijo. Veselimo se te tekme. Sploh zaradi tega, ker smo slišali, koliko navijačev bo. Naš cilj je, da jih zadovoljimo," je pred tekmo povedal 48-letni Dunajčan, ki bo imel tokrat na voljo tudi Nika Kapuna, ne ve pa še, ali bo lahko branil Aljaž Ivačič.

Se vrača tudi ljubljenec navijačev?

Bo Nejc Vidmar prvič v tej sezoni zaigral v prvenstvu. Foto: Vid Ponikvar Reprezentant, ki se je z zadnje reprezentančne akcije vrnil poškodovan, je na zadnjih dveh treningih treniral. Ali bo igral, se bo Barišić s svojim trenerskim štabom odločili pred tekmo. Če ne bo, ga bo med vratnicama zamenjal nekdanji vratar številka ena, reprezentant in tudi kapetan, rekorder slovenske lige po številu minut nepremaganosti Nejc Vidmar. Ljubljančan, ki v tej sezoni brani samo v pokalu, eno tekmo pa je igral tudi v Evropi.

"Jaz se pripravljam, kot da bom igral. Bomo videli, kako bo. Če bom branil, super. Če ne, bom navijal in ekipi skušal do dobrega rezultata pomagati na drugačen način. Upam, da bomo zmagali in razveselili navijače. To bi bilo najlepše darilo za rojstni dan naše navijaške skupine," je povedal 29-letni Vidmar, sicer velik navijač Olimpije, ki se lahko pohvali tudi s člansko izkaznico navijaške skupine Green Dragons.

"Za mene sta tako Ivačič kot Vidmar številka ena. Tudi z Nejcem imamo prvega vratarja. To, kako se on obnaša proti svojemu kolegu, kako dela na treningih in kako se obnaša, mora biti zgled vsem igralcem. Stoodstotno verjamem vanj," je Ljubljančana, ki je imel v zadnjem času veliko težav s poškodbami, pohvalil njegov trener.

Želijo zmagovati in igrati nogomet

Barišić je sicer obljubil igro na zmago, ob tem pa tudi tokrat izpostavil še nekaj.

"Hočemo igrati, hočemo zmagati. Moramo vedeti, da bomo morali na tej tekmi veliko garati, a meni je zelo pomembno, da ob tem tudi igramo nogomet. Da pridemo na čim boljšo raven, kar se tiče igre z žogo. Da prihajamo v priložnosti, da smo kreativni. Da se hitro odzivamo po izgubljenih žogah," je našteval nekdanji trener dunajskega Rapida, ki je četrti trener Olimpije v tej sezoni postal v začetku septembra in je na dobri poti, da to ostane še dolgo časa.

Niz neporaženosti Zorana Barišića na klopi Olimpije:

- 16. september 2018 (prvenstvo):

Mura : Olimpija 0:2



- 20. september 2018 (pokal):

Olimpija : Triglav 2:1



- 23. september 2018 (prvenstvo):

Olimpija : Aluminij 3:1



- 27. september 2018 (prvenstvo):

Olimpija : Gorica 2:2



- 30. september 2018 (prvenstvo):

Olimpija : Krško 1:1



- 6. oktober 2018 (prvenstvo):

Celje : Olimpija 1:3



- 17. oktober 2018 (pokal):

Koper : Olimpija 0:5



- 21. oktober 2018 (prvenstvo):

Olimpija : Triglav 2:0



- 27. oktober 2018 (prvenstvo):

Maribor : Olimpija 1:2



- 31. oktober 2018 (pokal):

Olimpija : Koper 1:1



- 4. november 2018 (prvenstvo):

Olimpija : Domžale 4:4



- 11. november 2018 (prvenstvo):

Rudar Velenje : Olimpija 1:2

