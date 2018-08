Mladenič, ki je prestal kalvarijo, da je zdaj lahko stopil na vrh

V prejšnjem krogu je poskrbel za najbolj klasičen hat-trick od vseh mogočih. Drugega za drugim je zabil tri gole in Muri prinesel zmago nad Aluminijem s 3:2. En gol je dosegel z desno nogo, drugega z glavo in tretjega z levico.

"Da, bil je res fenomenalen občutek. Še posebej je lepo, ko ti to uspe pred odličnimi navijači. Upam, da to ni moj zadnji hat-trick," je, ko smo ga s Planet TV obiskali v Murski Soboti, o sijajni predstavi v Fazaneriji povedal Rok Sirk, ki je trenutno pri petih zadetkih, dva je v četrtem krogu pospravil v mrežo Rudarja v Velenju, in je na vrhu lestvice strelcev.

Toda, da je do tja prišel, je moral prestati pravcato kalvarijo. Ta 24-letni Korošec je nogometno pot začel pri domačem Dravogradu in takoj opozoril nase. Po več kot 40 zadetkih v dveh sezonah za dečke in kadete nekdanjega koroškega prvoligaša je na njegova vrata potrkal Maribor, pri katerem je blestel.

Rok Sirk je trenutno najboljši strelec prve slovenske lige. Foto: Mario Horvat/Sportida

Kdo ve, kaj bi bilo, če ne bi bilo NK Maribor ...

V kadetski in mladinski ligi je za vijoličaste v treh sezonah zabil več kot 40 golov, a nato se je začela kalvarija.

"Počila mi je sprednja križna kolenska vez in čakala me je dolga rehabilitacija. Vrnil sem se po sedmih mesecih, a že na prvem treningu po dolgem počitku se je zgodilo isto. Spet je šla sprednja križna vez k vragu in bilo je res hudo. Mlad si, želiš igrati, a ne moreš. Takrat so mi v Mariboru res stali ob strani. Brez njihove pomoči bi se težko vrnil v profesionalen nogomet. K sreči je zdaj to za mano, zato o tem nočem več razmišljati," je povedal napadalec, ki se je po več kot enoletni odsotnosti vrnil k doseganju zadetkov, a prave priložnosti v evropskem Mariboru v ostri konkurenci ni dobil.

Zabijal je gole v tretji ligi, potem je na vrata potrkala Mura

V drugi ligi je blestel. Foto: Mario Horvat/Sportida Med člani 14-kratnega slovenskega prvaka je zaigral le dvakrat. Enkrat v prvenstvu, ko je bil na igrišču vsega tri minute, in enkrat v pokalnem tekmovanju, ko je igral 20 minut. Nastopal je za B-ekipo Maribora v tretji slovenski ligi in v nekaj letih zanjo zabil kar 50 golov, nato pa lansko poletje dočakal klic iz Murske Sobote.

"Nisem imel ponudb, zato nisem niti najmanj okleval, ko je poklicala Mura. Takoj smo se dogovorili. Tukaj je res lepo igrati, saj gre za okolje, ki je zelo urejeno. Vse je na profesionalni ravni. Tukaj se odlično počutim. Tudi navijači so fenomenalni, boljših v Sloveniji ni," je povedal napadalec, ki je bil s 15 prvenstvenimi goli v prejšnji sezoni med najbolj zaslužnimi, da je Mura osvojila drugoligaški naslov in se vrnila med slovensko nogometno elito.

Kje se bo zdaj ustavil?

Zdaj, v novi sezoni, je v šestih nastopih že pri številki pet. Koliko golov si še zeli doseči? "Mislim, da bi jih bilo deset do konca prvega dela prvenstvo realno, ampak treba je pozabiti na to, kaj je bilo. Na vsaki tekmi znova se je treba potruditi," pametno ugotavlja napadalec, ki prisega na Radamela Falcaa in je navijač madridskega Reala.

Za Muro je do zdaj odigral 40 tekem v vseh tekmovanjih in zabil 20 golov. Foto: Mario Horvat/Sportida

Če bo gole tako spretno in pogosto zabijal še naprej, ni vrag, da se bo kmalu v tujino preselil tudi on. Kje bi najraje igral? "Nizozemska, Belgija bi bili kar primerni," prevelikih želj nima napadalec, ki je pred leti igral tudi v mlajših reprezentančnih selekcijah.

O ciljih Mure pravi, da si s soigralci prizadevajo predvsem obstati, a bodo poskušali doseči čim več, o tem, kaj mora pri sebi izboljšati, pa kritično pove, da bi moral biti še bolj miren in zbran. "Sem pa zadovoljen s tem, kako mi gre," ob tem dodaja.

