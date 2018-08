Rok Sirk razbil Kidričane

Rok Sirk je zabil vse tri gole za Muro in ji pomagal do druge zmage.

Rok Sirk je zabil vse tri gole za Muro in ji pomagal do druge zmage. Foto: Mario Horvat/Sportida

Mura je po dveh zaporednih porazih znova dočakala zmago. Tokrat je bil na težkem igrišču njen glavni mož Rok Sirk, ki je tekmo končal kar s tremi zadetki za svoj prvi prvoligaški "hattrick". Aluminij, ki je tekmo začel kot drugi na lestvici, se je hitro znašel v velikem zaostanku, tega pa mu kljub dvema poznima goloma ni uspelo izničiti. Mura se je tako današnjemu tekmecu približala na točko zaostanka.

Sobočani so v prvem polčasu razveselili svoje navijače, saj so kljub dokaj enakovredni igri, resda so večkrat poskušali domači, dvakrat zadeli. Glavno ime prvega polčasa je bil Rok Sirk, ki se je obakrat vpisal med strelce.

Najprej je zadel že v sedmi minuti iz bližine, ko je unovčil podajo Luke Bobičanca z leve strani, nato pa še v 21. minuti, ko je z glavo žogo spravil v mrežo po podaji Nina Kouterja z desne strani. Za Sirka je bil to že četrti zadetek v sezoni, s čimer se je vsaj začasno prebil na vrh lestvice strelcev.

Razigran je bil sicer tudi Bobičanec, ki je poskusil že v prvi minuti, a tako kot tudi v 36., ko je meril od daleč, neuspešno. Na drugi strani je bil Aluminij v polju enakovreden, a ni resneje ogrozil domačih vrat.

Kidričani so živahneje začeli drugi polčas, med drugim je Rok Kidrič v 48. minuti z glavo žogo poslal malce čez gol. Nato pa so pobudo spet prevzeli gostitelji. V 52. minuti je pri domačih Sirk z volejem zgrešil žogo, zato pa je bil natančnejši tri minute pozneje.

Kouter je podal z leve strani, do strela je najprej prišel Matic Maruško, a je Luka Janžekovič žogo odbil, ta pa se je znaša znova pri Sirku, ki jo je spravil v mrežo. Sirk je tako zadel še petič v sezoni.

Tudi v nadaljevanju so domači pritiskali in streljali proti vratom Aluminija, a neuspešno. V 78. minuti je do strela prišel Kouter malce znotraj kazenskega prostora, a je bil Janžekovič pripravljen.

Trener Aluminija Oliver Bogatinov se je moral sprijazniti s porazom. Foto: Mario Horvat/Sportida

V 86. minuti pa so Kidričani vendarle dosegli zadetek, ko je po hitri akciji v kazenski prostor prišel Francesco Tahiraj in z roba kazenskega prostora ugnal Deana Šafarića. Za Tahiraja je bil to tretji zadetek sezone.

Tik zatem se je Amadej Maroša znašel sam pred Aluminijevim vratarjem, a mu ga ni uspelo premagati, tako kot ne Tomiju Horvatu nekaj trenutkov pozneje. Zato pa je v zadnjih sekundah še drugi zadetek dosegel Aluminij oziroma Marcel Kene, ki je lepo zadel pod prečko z 20 metrov.

Mura bo v 7. krogu v nedeljo gostovala v Novi Gorici, Aluminij pa bo dva dni prej gostil Krško.

Mura : Aluminij 3:2 (2:0)

Stadion Fazanerija, sodniki: Jug (Tolmin), Bensa (Kojsko) in Černe (Nova Gorica).



Strelci: 1:0 Sirk (7.), 2:0 Sirk (21.), 3:0 Sirk (55.), 3:1 Tahiraj (86.), 3:2 Kene (90.).



Mura: Šafarić, Kous, Maruško, Peričić, Šturm, Kozar, Lorbek, Šušnjara (od 77. T. Horvat), Kouter (od 85. Maroša), Bobičanec, Sirk (od 70. Karničnik).

Aluminij: Janžekovič, Gliha, Grgić, Jakšić, L. Horvat, Kontek, Krajnc (od 80. Kene), Petrovič, Vrbanec (od 80. Marinšek), Tahiraj, Kidrič (od 63. Trdina).



Rumeni kartoni: Šturm, Šušnjara, Peričić; Jakšić, Petrovič.

