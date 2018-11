Bo najmlajšemu drugoligaškemu klubu uspelo še tretjič?

Po slabšem uvodu v sezono so nogometaši Kalcer Radomlje močno dvignili svojo formo in so, pred porazom proti Nafti v prejšnjem krogu, v nizu zabeležili 12 zmag in le en remi. Klub iz Radomelj je po 16 krogih na prvem mestu druge slovenske lige z enakim izkupičkom kot drugouvrščeni Bravo in je za zdaj med glavnimi kandidati za preboj v prvo ligo, kjer so Radomljani nastopali že dvakrat.

Radomljani imajo v tej sezoni najboljši napad v ligi, najboljšo obrambo in za nameček še strelca lige, Anela Hajrića, ki je na 16 tekmah zadel 19-krat. "Nihče ni verjel, da lahko z najmlajšo ekipo v ligi osvojimo naslov jesenskega prvaka, damo največ in dobimo najmanj golov. Vsi, prav vsi konkurenti nam danes gledajo v hrbet," je nad predstavami svojega kluba navdušen predsednik NK Kalcer Radomlje Matjaž Marinšek, ki napada že tretji preboj v prvo ligo, v klubu pa deluje od leta 2007.

Matjaž Marinšek v klubu deluje od leta 2007. Foto: Vid Ponikvar Pod vodstvom predsednika Marinška so Radomlje že v preteklosti dosegale dobre rezultate. Dvakrat so se prebili v prvo ligo, prvič so v sezoni 2013/14 v konkurenci druge lige osvojili drugo mesto in se uvrstili v kvalifikacije za prvo ligo.

Ker je prvouvrščena ekipa NK Roltek Dob takrat zavrnila igranje v prvi ligi, so kvalifikacije odpadle. Radomljani so se tako v naslednji sezoni prvič merili med elito, a so na koncu osvojili zadnje mesto in se že v naslednjem letu preselili nazaj med drugoligaše. V sezoni 2015/16 so osvojili naslov prvaka v drugi ligi, a so že v naslednji sezoni ponovno okusili grenkobo izpred dveh let.

Bašić uspešen že v svoji drugi sezoni

Pri NK Radomlje imajo še vedno visoke ambicije, med katerimi je tudi preboj nazaj med prvoligaške ekipe. Hkrati imajo dolgoročno Nermin Bašić je drugo sezono na čelu NK Radomlje. Foto: NK Radomlje željo, pri kateri si je vodstvo kluba enotno, to je vzgoja mladih igralcev. Prav tako se posvečajo individualnemu delu z nogometaši. Trenutna članska ekipa, ki je najmlajša med ekipami v drugi ligi, je trenutno pod vodstvom glavnega trenerja Nermina Bašića s 33 osvojenimi točkami in prvim mestom na dobri poti k tretjemu preboju v prvo ligo.

Bašić je s skoraj 35 leti najmlajši trener s profesionalno licenco UEFA v Evropi. Naklonjen je agresivnemu nogometu z veliko tranzicij in igri, ki temelji na taktični disciplini in timskem delu.

"Moja želja je, da ekipa igra dober in srčen nogomet. Želim, da zmagujemo in hočem videti, da tudi nogometaši želijo zmagovati. Glavo je treba obrniti k novim tekmam. Tako kot smo sedaj na vrhu, tako lahko tudi pademo, če bomo mislili, da se bodo ekipe zdaj same premagovale. Vedno moramo biti lačni zmage. Druga liga je neverjetno izenačena. Na prav vsaki tekmi moraš od sebe dati zadnji atom moči," je prepričan Bašić.

Predsednik prepričan, da bo po koncu sezone še lepše

Podobno razmišlja tudi predsednik Radomelj. "V preteklih letih ni bilo lahko, ampak nikoli nismo obupali. Vsakič se nam je uspelo pobrati in priti do tega, da so danes člani prvi, vedno več otrok je v nogometni šoli, položena je tudi nova umetna trava. Vse to je močan veter v jadra našega kluba in prepričan sem, da je tudi ob koncu sezone lahko tako lepo ali pa še lepše," je prepričan Marinšek, ki optimistično gleda proti nadaljevanju sezone, v kateri bodo Radomljani poskušali doseči še tretji preboj med najboljše nogometne klube v Sloveniji.