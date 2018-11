Zlatko Zahović brez dlake na jeziku o reprezentanci in še čem

Za najboljšega strelca slovenske nogometne reprezentance in športnega direktorja NK Maribor Zlatka Zahovića ni dvoma. Krovna zveza je po njegovem z izborom novega selektorja, na vroči stolček se je sedmih letih vrnil njegov someščan Matjaž Kek, zadela v polno. Sporoča, da mora zdaj vsa Slovenija umiriti konje in pomagati reprezentanci, najbolj pa si želi, da bi v Ljubljani začeli razmišljati slovensko.

Se je Nogometna zveza Slovenije (NZS) s tem, ko je za novega selektorja izbrala Matjaža Keka, odločila pravilno?

Je. Odločitev je zelo dobra. Osebno bi ji čestital, saj se bomo lahko končno pogovarjali o nogometu. O stroki. Vsaka velika ekipa, Slovenija pa je nedvomno velika ekipa, potrebuje trenerja, ki ni manjši, ampak večji od igralcev. Prihod Keka je velik korak za slovensko reprezentanco. Velik korak k enotnosti, razumnosti, strokovnosti. Z osebo, s katero govoriš isti strokovni jezik, je najlažje sodelovati.

Slovenska reprezentanca v zadnjih letih pod vodstvom Srečka Katanca in Tomaža Kavčiča po mnenju Zlatka Zahovića ni imela dobrega sojenja. Foto: Vid Ponikvar Potemtakem mislite, da je bilo imenovanje Tomaža Kavčiča za naslednika Srečka Katanca napaka?

Ne, Tomaž ni bil kriv. Govorim o instituciji, kot je nogometna zveza. Kavčič ni kriv, saj je delal po najboljših močeh. Imel pa je tudi veliko smole. Spomnimo se le na gol Šporarja (zadetek Andraža Šporarja na tekmi lige narodov na Cipru, ki je bil neupravičeno razveljavljen zaradi domnevnega nedovoljenega položaja. Če ne bi bil, bi Slovenija v 87. minuti povedla z 2:1, op. p.). Ta gol bi vse spremenil. Veliko smole smo imeli. Slovenska reprezentanca je imela sploh pod taktirko Katanca in Kavčiča presenetljivo zelo slabe sodniške odločitve.

Zadnji večni derbi med Mariborom in Olimpijo (1:2) ste konec oktobra na častni tribuni Ljudskega vrta spremljali v druščini Matjaža Keka.

Ni naključje, saj si je prišel ogledat dvoboj kot Mariborčan. Seveda je prejel povabilo NK Maribor. Nikoli ni skrival ljubezni do kluba, niti takrat, ko je bil v reprezentanci. Mariborčani ne skrivamo ljubezni do kluba. Matjaž je velika viola in zelo kakovosten trener. Trenersko gledano, so za našo sceno najboljši trenerji Bojan Prašnikar, Matjaž Kek, Srečko Katanec in Darko Milanič.

Kaj pa Ante Šimundža?

On je še premlad, potrebuje še nekaj kilometrine.

Z Matjažem Kekom sta se ''družila'' tudi 12. septembra, ko je Maribor na odmevni prijateljski tekmi gostoval na Kantridi in proti Kekovi Rijeki doživel visok poraz (0:4). Kdo bi si mislil, glede na vsa pozitivna čustva, ko mu je deset tisoč navijačev Rijeke evforično čestitalo za rojstni dan, da bo le nekaj tednov pozneje ostal brez stolčka trenerja reškega kluba ….

Mislim, da ni izgubil stolčka. Vsak trener, ki odloča in sprejema odločitve, se zasiti. On je to prepoznal. Tega ni lahko prepoznati, ko moraš stran od svojega uspešnega projekta. On je to prepoznal in s tem dokazal svojo veličino. Tega nima vsak. Je pa res, da se je veliko lažje dokazati nekje, kjer nisi domačin.

Matjaž Kek je po Bojanu Prašnikarju in Srečku Katancu postal tretji slovenski selektor, ki se je vrnil na vroči stolček. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Na selektorskem položaju je vnovič Slovenec. Nogomet ostaja zadnja trdnjava med moštvenimi športi, v katerih vodstvo krovne zveze zaupa odgovoren položaj le domačim strokovnjakom, nikoli pa še ni ponudil priložnosti tujcu.

Tuji selektor na čelu slovenske reprezentance bi pomenil neumnost. Ne pozna okolja, tujca pa ne zanima nič drugega, razen financ in lastnega interesa. V reprezentanci države z dvema milijonoma prebivalcev bi moral selektor zastopati interes NZS in ogromno igralcev. Tujec je lahko po mojih izkušnjah dober le za mesec, dva ali tri.

Igor Benedejčič je bil že pomočnik Tomažu Kavčiču, nato začasno prevzel vlogo selektorja, v novem ciklusu pa bo pomagal Matjažu Keku. Ko je Mariborčan na SP 2010 vodil Slovenija, je bil del njegovega strokovnega vodstva tudi Kavčič. Foto: Žiga Zupan/Sportida Desna roka Matjaža Keka bo Igor Benedejčič, ki je v različnih vlogah, nazadnje tudi kot začasni selektor, dobro spoznal obstoječi reprezentančni kader.

Beneta (vzdevek Igorja Benedejčiča, op. p.) zelo spoštujem in cenim. Je deloven fant, ki se posveča svojemu delu. Vsemu, kar je v povezavi z nogometom. S Kekom bo sestavljal super kombinacijo.

Se bo mogoče iz porazov v ligi narodov veliko naučiti?

Ne. To je zame "luzerska" mentaliteta. Veliko raje se učim iz zmag. Kar pa zadeva Slovenijo, so bila pričakovanja previsoka. Na reprezentanco gledamo z visokega balkona, kar ni dobro. Moramo umiriti konje, pomagati reprezentanci in mladim fantom, da se razvijejo po pravi poti. Pomagajmo reprezentanci.

V nedeljo bo žreb kvalifikacijskih skupin za EP 2020 v Dublinu, na katerem bo Slovenija šele v četrtem kakovostnem bobnu.

Zagotovo bo zelo pomemben, saj smo reprezentančno in klubsko močno odvisni od žreba. Trenutno nismo favoriti proti nobenemu, moramo pa dati največjo podporo reprezentanci, da bomo zmanjšali apetite javnosti, najbolj pa pritisk na igralce.

Predsednik NZS vendarle ponavlja, da je cilj nastop na Euru 2020. Ne nazadnje bo od 55 evropskih članic na evropskem prvenstvu nastopilo 24 reprezentanc, skoraj polovica vseh.

Res je. To je cilj, ki pa mora najti stik z realnostjo. Cilj mora biti, to pa še ne pomeni, da moramo v razvoju preskakovati korake. Cilj mora biti, a če ga ne bomo dosegli, ne smemo delati tragedije. In ustvarjati občutka, kot da je nekaj slabega. V razvoju ekipe in igralcev ne smemo preskakovati razredov. Če jih, ustvarjamo pritisk.

Zlatko Zahović je poslal bodočemu župana Maribora zelo pomembno sporočilo o tem, kaj bo potrebno postoriti med prvimi nalogami v mestu ob Dravi. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Selektor Kek se zavzema za to, da bi se reprezentanca vrnila in nekatere tekme odigrala tudi v Ljudskem vrtu. Bi lahko to združilo nogometno Slovenijo?

Tako bom rekel. Ko se v Ljubljani razmišlja slovensko, je za vse dobro. Takrat lahko pade tudi kakšna pametna odločitev.

Pa je Ljudski vrt že pripravljen za največje reprezentančne tekme? Kako je s prenovo tribune?

Počakajmo zdaj na norišnico z volitvami, imamo pa Mariborčani, ne glede na to, kdo bo župan, ogromna pričakovanja, kar zadeva Ljudski vrt. Prenova mora steči čim prej. Ne glede na to, kdo bo župan, štadion mora biti prednostna naloga. Prvi njegov korak. Če ne bo, bodo v Mariboru težave.

Na zadnji tekmi, ki je bila v Mariboru, Slovenija je na povratni tekmi dodatnih kvalifikacij za Euro 2016 remizirala z Ukrajino (1:1), so Viole bojkotirale reprezentanco.

V tem vidim težavo. Nogometna zveza bi se morala čim prej sestati z Green Dragons in Violami. To bi moral biti njen cilj. Bo pa z Matjažem kot selektorjem zdaj lažje, ker ga zanima vsesplošni interes. Pa še velika viola je.

Reprezentanca je nazadnje zaigrala v Mariboru pred tremi leti, ko je na povratni tekmi dodatnih kvalifikacij za EP 2016 remizirala z Ukrajino (1:1). Ker je na prvi tekmi izgubila z 2:0, ni nastopila na Euru v Franciji. Foto: Vid Ponikvar

Bi moral biti pogoj, da slovenska reprezentanca igra domače tekme tudi v Mariboru?

Ne, le z občutkom bi morali razporediti tekme na več slovenskih štadionov. Hvala bogu, da bodo tekme še naprej v Ljubljani, v tem ne vidim težav, a če v Ljubljani na reprezentančnih tekmah ni Green Dragonsov, potem to ni prava tekma. In če v Mariboru ni Viol, ni več prava tekma. To velja tudi za druge športe. To sta naši najpomembnejši navijaški skupini.

Kako bi se bilo treba lotiti reprezentančne usode Jana Oblaka?

Ta vprašanja se postavljajo prehitro. Ni treba prehitevati. Pustimo, da ljudje zadihajo in povedo, kaj se je sploh zgodilo. Ni potrebe iti predaleč, da bo nastalo breme. Treba je iti korak za korakom.

Zahović je čestital predsedniku NZS Radenku Mijatoviću za izbiro novega selektorja. Foto: Vid Ponikvar Kaj pa Kevin Kampl? Bi ga moral selektor Kek prepričati o tem, da bi še kdaj zaigral?

Zaradi takšnih igralcev se kupuje vstopnica več. Brezpredmetno je govoriti o tem. Kot trener si kdaj z igralcem v dobrih odnosih, kdaj pa ne. Med učiteljem in učencem ne vlada vedno idealen odnos. Ne vidim pa nobenega razloga, da bi se ti odnosi z zrelostjo poslabšali. Treba je dobro postlati tistim, ki so glavni akterji. To pa so nogometaši. Ker nogometaš veliko črpa iz strasti, čustev. Takšen je šport. Če ni postlano, se bo odzval. Ni težava v nogometaših, težava je nekje drugje.

Zato bi še enkrat čestital NZS in potezi predsednika Mijatovića, da je izbral Matjaža. Je pa res, da je treba vedeti, da ta reprezentanca ni samo selektor. Tudi okoli njega je treba postaviti svoje ljudi. A tako, da ima šef tudi takrat, ko je kaj narobe, pravzaprav prav. Le tako lahko reprezentanca deluje. Vsi morajo poslušati, kaj govori, in mu stati ob strani, sicer nima možnosti.

Sicer lahko pripeljemo tudi Mourinha ali pa Ancelottija, pa ne bo uspešen, če ne bo pripeljal svojih ljudi. Je pa Matjaž dovolj pameten. Položaj je vse prej kot lahek, a šef ima vedno prav, tudi ko nima prav. Cilj zgodbe je, da smo enotni.

Bo imel do marca, ko se bodo začele kvalifikacije za EP 2020, dovolj časa za pripravo?

Zagotovo. Reprezentanca potrebuje več energije. Moramo nekaj vedeti. Enajst let sem v Mariboru, sem najboljši strelec izbrane vrste, v reprezentanci vse od leta 1991. Slovenski nogomet imam v malem prstu, poznam mentaliteto. Vedno, kadar je vladalo pozitivno vzdušje, kadar je veliko ljudi verjelo v reprezentanco, so igralci dali vedno več od tega, česar so sposobni. Tudi mi smo bili takšni.

Moramo se vprašati, ali hočemo pozitivno ali negativno energijo. Negativno energijo dobimo samo tako, da preostali deli Slovenije ne zaživijo. Ni razloga, da bi bilo tako. Ljudje, ki niso iz Ljubljane, dobijo občutek, da so v Sloveniji nezaželeni. Potem pa vedno sledi revolucija, kar je slabo za Slovenijo. Naj se odločijo. Samo s pozitivno energijo je lahko Slovenija uspešna in zelo konkurenčna. Ni druge.

Lahko tudi obrnemo tezo, se opravičujem, a reprezentanca ni drugje kot v Ljubljani igrala že več kot dve leti. Maribor je tudi Slovenija! Morda bo hotel kdo moje besede obrniti v drugo smer, a moj namen je, da opozorim na to težavo. V Ljubljani sem kot gledalec na vsaki tekmi reprezentance. V Stožice sem zahajal že dolgo pred tem, ko so vpoklicali sina Luko. A tega ne želi nihče vedeti.

Na bežigrajskem štadionu je v dresu Slovenije navduševal slovenske navijače in doživljal ene izmed najlepših trenutkov v karieri. Foto: Vid Ponikvar

Pa še nekaj je. Vedno, ko grem v Ljubljani mimo Bežigrada, se mu poklonim. To je moj štadion. Čas je, da razmišljamo slovensko, ne pa ljubljansko ali mariborsko. Težav med Ljubljano in Mariborom ni začel ne Zahović ne Kek, niti se ne bodo končale. Težave bodo večne. Je pa treba vedeti, da zvezo vodijo Ljubljančani, ne pa Mariborčani.

Najbolj pomembno je, kadar Ljubljančani začnejo razmišljati slovensko. Upam, da bo v tem primeru res tako, sicer se nam ne piše nič dobrega. V Mariboru imamo radi slovensko reprezentanco, a če nam je ne daste, kako naj jo imamo radi na daljavo? Če ne Slovenije, bomo pa imeli le NK Maribor.

Bo Slovenijo pod vodstvom Keka zajela nogometna evforija, ki je krasila dvomilijonsko deželo pred slabim desetletjem? Foto: Žiga Zupan/Sportida Ko je Kek odpeljal Slovenijo na SP 2010, so se pojavili očitki, da je na seznam igralcev uvrstil tedanja nogometaša NK Maribor Suada Filekovića in Elvedina Džinića, ki nato nista odigrala niti minute, zlasti zaradi tega, da sta dodatno napolnila blagajno vijolic.

Očitali so nam tudi, da igrata Josip Iličić in Armin Bačinović v reprezentanci le zaradi Maribora, da sta vpoklicana zaradi tega, čez sedem dni pa sta bila najboljša pri Palermu. Ljudje govorijo neumnosti. Ko je Maribor v prednosti, v ospredju, ima Ljubljana velike težave in začne rušiti. Tudi Keka so začeli leta 2011 rušiti, on se tega zaveda.

Bi pa opozoril na še eno težavo. Reprezentanca na Štajerskem ni več dnevna tema. Včasih se je na dan tekme zbirala družba in debatirala le o njej. To je bil dogodek dneva, po mestu se je spraševalo le o tem, kdaj igra reprezentanca, koga bo izbral selektor, danes pa je povsem drugače. Ljudje sploh ne gledajo več tekem. Verjamem, da se v Kopru in drugod dogaja podobno. To je zelo slabo. Že tako imamo slabo bazo, saj nas je le dva milijona. Bazo ljubiteljev reprezentance moramo vrniti. Ljudje pa imajo radi nogomet, tega ne smemo pozabiti.