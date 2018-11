Slovenija le v Stožicah, glede Oblaka ima dober občutek

Prvi mož slovenske krovne zveze Radenko Mijatović je prepričan, da se je pri izboru novega selektorja odločil za pravega kandidata, ki bo reprezentanco popeljal do boljših rezultatov. ''Matjaž Kek je pravi izbor,'' sporoča predsednik NZS in ne skriva, da je bil v zadnjih mesecih, ko izbrani vrsti ni šlo najbolje v ligi narodov, pod pritiskom.

Se mu je s tem, ko je slovenski javnosti predstavil novega selektorja Matjaža Keka, starega znanca in preverjenega strokovnjaka, ki je v zadnjih letih poskrbel za številne trenerske čudeže na Hrvaškem, odvalil kamen od srca?

''Ne bi uporabil ravno tega izraza, je pa bilo od nas korektno, da se zadeva z izborom počasi konča. Ni bilo enostavno, saj gre za izbiro, ki je zelo pomembna za NZS in reprezentanco. Gre za izbiro, ki je na očeh javnosti. Vsak se lahko z njo strinja ali pa ne, glede na to, da je toliko nogometnih navijačev in strokovnjakov. Prepričan sem, da smo izbrali pravega kandidata. Matjaž Kek je prava izbira, reprezentanca je dobila pravo stroko,'' nam je z nasmeškom na obrazu povedal Radenko Mijatović.

S Kekom je že sodeloval

Ko je Kek vodil Slovenijo na SP 2010, je bil Mijatović podpredsednik NZS. Foto: Reuters Nekdanji sodnik opravlja vlogo predsednika Nogometne zveze Slovenije (NZS) šele dve leti, a je v tem času pod njegovim vodstvom sodeloval že s štirimi selektorji. Začel je s Srečkom Katancem, letos nadaljeval s Tomažem Kavčičem, ta mesec pa je izbrano vrsto začasno vodil Igor Benedejčič, ki bo po novem desna roka povratnika na selektorski položaj na sončni strani Alp, 57-letnega Matjaža Keka.

''Ko je bil prvič selektor Slovenije in vodil Slovenijo na SP 2010, sem bil podpredsednik NZS, tako da sva sodelovala že takrat. Lahko le ponovim, da je pravi izbor,'' ne skriva zadovoljstva prvi mož slovenskega nogometa, ki pozna odlično Mariborčana, s katerim se je v zadnjem letu večkrat posvetoval. Pred dnevi sta si dokončno segla v roko in sklenila sodelovanja za dva prihodnja kvalifikacijska ciklusa, tako da bo Kek selektor, če ne bo nepredvidenih dogodkov, vsaj do leta 2022.

Že na prvih tekmah bo več gledalcev na tribunah

Ljubljana bo tudi v prihodnje edina gostiteljica tekem slovenske reprezentance. Foto: Vid Ponikvar Slovensko javnost, zlasti navijače, ki ne živijo v Ljubljani, zelo zanima podatek, kje bo reprezentanca prihodnje leto igrala domače tekme. Takrat bodo kvalifikacije za EP 2020, tekmeci pa bodo znani v nedeljo na prireditvi v Dublinu, ki se jo bo predsednik NZS udeležil skupaj s selektorjem. ''Za zdaj se tekme reprezentance igrajo v Stožicah,'' je pojasnil predsednik in nadaljeval: ''Ko bo Ljudski vrt prenovljen in ko bo zahodna tribuna Ljudskega vrta urejena, ne izključujemo možnosti, da bi se tekme igrale drugje,'' je pojasnil, da je glavni razlog za tekme v Ljubljani infrastrukturne narave.

Torej ni možnosti, vsaj simbolične narave, da bi zaradi tega, ker selektor Kek prihaja iz Maribora, katero izmed uvodnih tekem gostil Ljudski vrt? ''Poglejte, o tem se nismo pogovarjali. O tem, kje se bo igrala tekma, se ne odločamo zaradi tega, kdo vodi reprezentanco, ampak na to, kje se bo igrala tekma reprezentance in na kateri ravni, vpliva veliko dejavnikov.

V ligi narodov se je več kot deset tisoč gledalcev zbralo le na zadnji tekmi proti Norveški, ko so na svoj račun prišli zlasti mlajši ljubitelji nogometa. Foto: Grega Valančič/Sportida

O obisku tekem, ki v ligi narodov z izjemo zadnjega srečanja z Norveško, ni služil v čast nogometašem s podobo Triglava na sprednji strani dresa, je dejal: ''Obisk ni odvisen od tega, kje se igra, ampak predvsem od igre reprezentance ter doseženih rezultatov. Če bodo rezultati dobri, če bodo boljši, o čemer ne dvomim, potem se bodo navijači vrnili na tribune. Slovenski navijači imajo radi reprezentanco. Že na prvih tekmah se bo pokazalo, da jih bo na štadionu več,'' je optimist Mijatović.

Z Oblakom in morda tudi Kamplom se bo pogovarjal Kek Bosta Jan Oblak in Kevin Kampl še kdaj soigralca v slovenski reprezentanci? Foto: Žiga Zupan/Sportida Se bo Jan Oblak, eden od najboljših vratarjev na svetu, s prihodom Keka vrnil v slovensko izbrano vrsto? Kako ga bodo sprejeli soigralci? Bi lahko zdaj predsednik NZS 25-letnega čuvaja mreže Atletica povabil na sestanek, ko bo v Sloveniji, ne pa obratno, kot sta se dobila pred meseci v Madridu? In to brez prisotnosti selektorja … ''Ne. To prepuščam selektorju. Njegova odločitev je, da se bo z vsakim igralcem pogovoril individualno,'' se drži dogovora predsednik NZS, ki mu je Oblak v Španiji dejal, da ga še zelo zanimajo kvalifikacije za EP 2020. Mar to pomeni, da se bo prihodnje leto vrnil v državni dres? ''Imam dober občutek,'' je odgovoril Mijatović. O Kevinu Kamplu, ki je krovni zvezi sporočil, da zaradi rojstva otroka in bolnega očeta ne bo več igral za reprezentanco, je bil skop z besedami. ''Gre za njegovo odločitev, ki jo spoštujem. Ne bi ugibal, to bo treba prepustiti selektorju.'' Sportal Kampl razložil, zakaj ne bo več igral za reprezentanco

S Kavčičem je bil, s Kavčičem bo ostal prijatelj

S Tomažem Kavčičem si je pred desetletji delil slačilnico v dveh klubih. Foto: Žiga Zupan/Sportida V ligi narodov je spremljal nenavaden pojav, saj se je nad slovensko izbrano vrsto pojavil temen oblak in ji ni dal miru. Poškodbe, odpovedi, afere, slabe sodniške odločitve …

''Vse to je res, a nisem človek, ki se izgovarja na zunanje dejavnike. Dejstvo je, da bi morali biti boljši in bi se sreča verjetno obrnila v naš prid. Res je, nekaj dejavnikov je vplivalo neposredno na rezultat, ampak moramo priznati, da gre za menjavo generacij in da smo imeli res veliko smole s poškodbami. Pa tudi to, da je treba ustvariti jedro reprezentance, ki bo v prihodnjih letih igrala boljše,'' je povedal dober prijatelj nekdanjega selektorja Tomaža Kavčiča, s katerim je po tem, ko je z njim prekinil sodelovanje, še vedno v rednih stikih.

''Bila sva prijatelja pred tem, prijatelja sva ostala tudi po tem. Skupaj sva igrala v dveh klubih, poznava se leta in leta. Sta še vedno v stiku. Če se bo pokazala priložnost ali potreba, bomo z veseljem kdaj z njim sodelovali tudi v prihodnje,'' je zaupal in priznal, da ga je še toliko bolj bolelo, ko je spremljal, kako doživlja v vlogi selektorja njegov dober prijatelj.

Benedejčič ne bo več selektor mlajše reprezentance

Igor Benedejčič je kot vršilec dolžnosti selektorja na zadnjih dveh tekmah pustil dober vtis. Foto: Vid Ponikvar Zakaj ni Mijatović vztrajal s Kavčičem do konca skupinskega dela lige prvakov in z njim prekinil sodelovanje po štirih od šestih predvidenih tekem?

''Ta rešitev ni bila narejena vrat na nos. Morda se je pozneje ustvarjal tak videz, a videli smo, da rezultati reprezentance niso takšni kot smo pričakovali in tudi načrtovali. Prišli smo do zaključka, da so potrebne spremembe znotraj strokovnega vodstva. Odločili smo se, da opravimo menjavo pred dvema zadnjima tekmama, izključno zaradi tega, da se v tem času zaradi načelnosti, o kateri sem govoril prej, ne bi pogovarjal z nobenim morebitnim novim kandidatov, dokler je aktualni selektor na svoji funkciji. Želel sem, da bi si pridobili čas, ker so marčevske kvalifikacije praktično pred vrati. S tem pa ne bi bili v časovni stiski s kvalitetnimi rešitvami. Zato smo se odločili, da zaupamo Benedejčiču vodenje teh dveh tekem, saj želimo pri NZS videti, kakšni so potenciali selektorjev mladinskih ekip. Igor je to delo opravil izjemno korektno in kvalitetno. Veseli me, da je prvi trener tudi pri Matjažu Keku v praktično novi reprezentanci,'' je našel pohvalne besede na račun strelca prvega zadetka v zgodovini samostojne Slovenije Igorja Benedejčiča, ki se, kot kaže, poslavlja od mesta selektorja izbrane vrste do 19 let.

Če ne bo nepredvidenih pripetljajev, bosta predsednik NZS in selektor Kek sodelovala vsaj do leta 2022. Foto: Žiga Zupan/Sportida

''Mislim, da ne bo več selektor mlajše selekcije. Saj v tem trenutku tako kaže. Glede na to, koga bo Matjaž Kek izbral v svoj štab, bomo o selektorjih mlajših reprezentanc odločali pozneje,'' je še dejal predsednik, ki ga že dolgo nismo videli tako dobre volje. O tem, da je bil izbor selektorja posrečen, priča tudi stoodstotna podpora izvršnega odbora na glasovanju.