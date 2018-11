Handanovićevi izgubili, Oblakovi v izločilnih bojih, derbi Parižanom

Sredin spored 5. kroga skupinskega dela lige prvakov je odprl Atletico Madrid vratarja Jana Oblaka, ki je z 2:0 premagal zadnji Monaco in si zagotovil nastopanje v osmini finala. Inter Samirja Handanovića je izgubil na pomembnem gostovanju pri Tottenhamu (0:1). Derbi večera med PSG in Liverpoolom so z 2:1 dobili Parižani, Barcelona tudi po petem krogu ostaja neporažena.

Obračun v Madridu se je za Atletico Jana Oblaka začel odlično. Proti Monacu, ki doživlja ogromno krizo, ima ogromno poškodovanih igralcev in mu v francoskem prvenstvu grozi krčevit boj za obstanek, so Oblakovi povedli že po minuti in pol. In to s precej pomoči tekmeca. Koke je streljal, žoga pa se je nato od gostujočega igralca Benoita Badiashileja Mukinayija odbila v gol.

Španci so v 24. minuti še povišali vodstvo. Potem ko je Angel Correa žogo pripeljal v kazenski prostor in podal, se je v gneči pred golom dobro znašel Antoine Griezmann in poskrbel za rezultat prvega polčasa (2:0). V 82. minuti je Stefan Savić prejel drugi rumeni karton in predčasno končal srečanje, Monaco je imel na voljo 11-metrovko, a je Radamel Falcao streljal mimo gola.

Atletico je tako še drugič premagal Monaco (na prvi tekmi z 2:1), pri katerem se Thierryju Henryju trese stolček, in si zagotovil izločilne boje. V osmino finala je napredovala tudi Borussia Dortmund.

Handanović izgubil na Otoku

Slovenske barve je zvečer v ligi prvakov igral še vratar Samir Handanović in na izjemno pomembnem gostovanju pri Tottenhamu izgubil z 0:1. Angležem je zmago v 80. minuti, s katero so se na lestvici krog pred koncem izenačili z Italijani prinesel Christian Eriksen.

Samir Handanović je klonil v 80. minuti, njegov Inter je izgubil z 0:1. Foto: Reuters

Barcelona, edina udeleženka lige prvakov, ki si je po štirih krogih skupinskega dela že zagotovila napredovanje, je v Eindhovnu slavila z 2:1.

Zadetek Lionela Messija:

PSG strl Liverpool

Derbi večera v najtežji in tudi najbolj izenačeni skupini C so na Parku princev dobili člani PSG-ja. Parižani so povedli v 13. minuti, ko je bil natančen Juan Bernat, v 37. je za +2 poskrbel Neymar. Liverpool se je vrnili tik ob koncu polčasa, ko je James Milner uspešno izvedel najstrožjo kazen in ukanil Gianluigija Buffona. Rezultat se do konca tekme ni več spremenil.

Juan Bernat in Neymar sta PSG-ju priskrbela pomembno zmago. Foto: Reuters

V drugem srečanju skupine sta se v mestu pod Vezuvom udarila Napoli in Crvena zvezda, ki zaradi kazni ne more računati na pomoč svojih navijačev in ki je v prejšnjem krogu šokirala Liverpool. Italijanov ji ni uspelo presenetiti, slavili so s 3:1 in zavzeli vrh skupine.

V skupini D je Porto s 3:1 premagal Schalke, obe moštvi sta napredovali.

Celar spremljal zmago Reala s tribun

Derbi torkovega večera je bil v skupini G v Rimu, kjer smo tekmo med Romo in Real Madridom pričakovali še nekoliko bolj nestrpno, saj je večer pred njo iz Italije prišla novica, da se je na seznamu trenerja Rome Eusebija Di Francesca za tekmo proti evropskim prvakom znašel tudi mladi, komaj 19-letni slovenski napadalec Žan Celar.

Viktoria Plzen se je veselila pomembne zmage v Moskvi proti CSKA, za katerega Jaka Bijol ni igral. Foto: Reuters

Uro pred tekmo je postalo jasno, da nekdanji mladinec Maribora, ki je za mladinsko ekipo Rome v tej sezoni v sedmih nastopih zabil kar 14 golov, ne bo dočakal priložnosti za debi. Tekmo si je ogledal s tribun, ni ga bilo niti na klopi. V prvem polčasu je videl sijajno Romo, ki je nizala priložnosti, a ni znala zadeti.

Real jo je za neučinkovitost kaznoval v drugem polčasu, ko je dvakrat zadel in z zmago z 2:0 vsaj nekoliko pozabil na nedavni boleč prvenstveni poraz proti Eibarju.

Brez slovenskega nastopa v Moskvi, kjer je CSKA izkusil boleč poraz

Madridčani in Rimljani so si zagotovili napredovanje že dve uri pred tekmo, saj je na večerni tekmi v Moskvi Viktoria Plzen nekoliko nepričakovano, z 2:1, premagala CSKA in Rusom, pri katerih je mladi slovenski vezist Jaka Bijol tokrat sedel na klopi ni dobil priložnosti za igro, onemogočil, da bi v zadnjem krogu, ko bodo gostovali v Madridu, še upali na napredovanje.

Zdaj se bodo potegovali le za ligo Europa, ki jo prinaša tretje mesto.

En Hrvat si je rešil glavo v Münchnu, drugi je zadel za zmago v Torinu

Niku Kovaču je vsaj malce odleglo. Foto: Reuters V skupini E si je z visoko zmago s 5:1 nad Benfico glavo vsaj za nekaj časa rešil hrvaški trener Bayerna Niko Kovač, ki mu gre v prvenstvu zelo slabo. Ob tem si je zagotovil tudi napredovanje. Tako kot tudi Ajax, ki je z 2:0 zmagal na vročem gostovanju pri AEK.

V skupini F si je Manchester City z remijem z 2:2 v Lyonu prav tako zagotovil napredovanje, medtem ko bo v zadnjem krogu vroče med Lyonom in Šahtarjem, ki je tokrat premagal Hoffenheim. Francozi, ki so še četrtič v ligi prvakov remizirali, imajo sedem, Ukrajinci pa pet točk.

V skupini F je prav tako jasno, da sta že napredovala Manchester United, ki spet ni navdušil in je na Old Traffordu z 1:0 premagal Young Boys, ob njem pa pričakovano še Juventus, ki je z golom Maria Mandžukića po podaji Cristiana Ronalda zabil za zmago z 1:0 nad Valencio. Portugalec je kot prvi Zemljan dočakal že stoto zmago v ligi prvakov. V tekmovanju je dosegel že 121 zadetkov in je najboljši strelec vseh časov.

Kdo si je že zagotovil napredovanje (8)? Ajax Amsterdam, Barcelona, Bayern München, Juventus, Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Roma, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Porto, Schalke

Liga prvakov, skupinski del (5. krog):