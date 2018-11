Nizozemski junak se je potegnil za kritiziranega Hrvata

Nogometaši Bayerna so se v torek na dvoboju lige prvakov v Allianz Areni znesli nad Benfico (5:1) in si krog pred koncem skupinskega dela zagotovili napredovanje med 16 najboljših. Z dvema zadetkoma sta izstopala Arjen Robben in Robert Lewandowski, zimzeleni Nizozemec pa je zmago posvetil trenerju Niku Kovaču, ki se v zadnjih tednih zaradi rezultatske krize v bundesligi sooča s silovitimi pritiski in kritikami.

Pred tekmo med Bayernom in Benfico v nemških medijih ni manjkalo zapisov, da se Niko Kovač poslavlja od vročega stolčka na Bavarskem. Hrvat je bil deležen številnih kritik, dnevnik Bild je celo poročal o tem, da ga bo na odgovornem položaju nasledil izkušeni Francoz Arsene Wenger, ki je poleti zapustil londonski Arsenal.

Robben najbolj srečen zaradi Kovača

Bavarci so si zagotovili napredovanje med najboljših 16. Foto: Reuters Nekdanji hrvaški selektor pa se ne da. V torek je mojstrsko vodil izbrance do prepričljive zmage nad Benfico, s katero je navdušil navijače in spomnil na čase, ko je Bayern premagoval tekmece z neverjetno lahkoto.

''Vsi vemo, kako je v nogometu. Ko ne gre, je največjih kritik deležen trener. Dejstvo pa je, da se z njim dobro počutimo. Povezani smo. Zmagujemo skupaj, izgubljamo skupaj. Je eden od nas. Zato sem bil po zmagi nad Benfico najbolj srečen zaradi našega trenerja. To si je zaslužil. Vsak dan se trudi in žrtvuje za klub. Res sem srečen zanj,'' je poudaril Nizozemec Arjen Robben. Dvakratni strelec za Bayern, oba zadetka je dosegel v prvem delu, je imel v zadnjih tednih nekaj zdravstvenih težav, tokrat pa se je počutil odlično in si za nastop prislužil visoke ocene.

Ribery objel Hrvata

Nekdanji hrvaški selektor Niko Kovač je pri Bayernu pod velikim pritiskom. Foto: Reuters ''Zadnji porazi so bili zelo grenki. Očitno smo potrebovali veliko tekmo. Upam, da bo v prihodnjih tednih podobno. Po takšni tekmi so vsi igralci dobili potrditev, kaj zmorejo,'' si je po prepričljivi zmagi oddahnil 47-letni Niko Kovač, ki je na klopi nemškega velikana pod strahovitim pritiskom.

Nekdanji selektor Hrvaške je v šali dodal, da bi si želel, da bi bili Robben, Lewandowski in Franck Ribery, strelci proti Benfici, od pet do osem let mlajši. Nizozemec je star 34, Francoz 35, Poljak pa 30 let. ''Še vedno so zelo kakovostni. To lahko opaziš pri vsaki njihovi podaji,'' so ga navdušili na dvoboju proti nekdanjemu klubu Jana Oblaka in Zlatka Zahovića, ki si je srečanje ogledal v živo.

Niko Kovač in Franck Ribery na dvoboju proti Benfici nista skrivala sreče, zadovoljstva in medsebojnega spoštovanja. Foto: Guliver/Getty Images

Strelec zadnjega zadetka Franck Ribery je po tekmi objel svojega trenerja. Občinstvo je bilo na nogah, v Münchnu je po visoki zmagi nad nekdanjim evropskim prvakom zavladala idila, navijači pa so prejeli dokaz, da lahko Bayern v tej postavi še vedno vztraja skupaj.

Bayern ni bil v stiku z Wengerjem

Kovač bo v soboto vodil Bayern na gostovanju pri Werderju. Foto: Reuters Kako bo v prihodnje? Športni direktor Hasan Salihamidžić, ki se v zadnjem času ni veliko oglašal, je po evropskem uspehu potrdil, da bo Kovač vodil Bayern v soboto na gostovanju v Bremnu. Zmaga nad Werderjem je nujna, saj Bavarci za vodilno Borussio Dortmund zaostajajo kar devet točk.

Dejal je tudi, da se klub ni dogovarjal z Wengerjem. ''Stoodstotno trdim, da z njim nismo bili v stiku,'' je zatrdil in dodal, da je prezadovoljen z igro in rezultatom. ''Bayern je končno odigral pravih 90 minut. Končno smo igrali kot Bayern,'' je dodal nekdanji reprezentant BiH.

''V naslednjih tednih bo zahtevno. Najbolj nas muči spoznanje, da v zadnjih treh tekmah nemškega prvenstva nismo niti enkrat zmagali. V tem trenutku ne moremo razmišljati o vodilnem položaju,'' je realen Kovač.

Bayern je eden izmed osmih klubov, ki so si že zagotovili nastop v osmini finala lige prvakov. Danes se mu lahko na seznamu udeležencev osmine finala med drugimi pridružita tudi Inter Samirja Handanovića in Atletico Jana Oblaka.