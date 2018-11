Evropa ploska veliki gesti Jana Oblaka, ki ruši slovenske mejnike

Slovenski nogometni vratar Jan Oblak ima v zadnjih tednih opravka s praznovanjem dosežkov z okroglimi številkami. V začetku meseca je zaklenil vrata Atletica že na stoti tekmi , v sredo pa dočakal jubilejni 50. dvoboj na evropskih klubskih tekmovanjih in se zapisal v zgodovino slovenskega nogometa. Na več kot polovici tekem je ohranil mrežo nedotaknjeno, tako je bilo tudi proti Monacu (2:0). To pa še ni vse, saj je Škofjeločan na večni klubski lestvici med čuvaji mreže Atletica poskočil na peto mesto!

Nogometaši Atletica so v sredo v petem krogu skupine A lige prvakov doma premagali Monaco z 2:0 in spravili navijače v dobro voljo. V vodstvo jih je že v drugi minuti popeljal Koke, v 24. minuti pa je končni rezultat dosegel prvi zvezdnik rdeče-belih Antoine Griezmann.

Oblak tolažil nekdanjega ljubljenca navijačev Atletica

Jan Oblak proti Monacu ni prejel zadetka niti z bele točke. Foto: Reuters Gostje so imeli največjo priložnost za častni gol v 83. minuti, ko je sloviti rezervist Radamel Falcao zapravil strel z bele točke. Pred tem je Črnogorec Stefan Savić v svojem kazenskem prostoru igral z roko.

Najboljši prijatelj Oblaka v taboru Atletica je prejel še drugi rumeni karton na tekmi in moral zaradi izključitve predčasno z igrišča, žogo pa je v svoje roke vzel Kolumbijec in izvedel najstrožjo kazen.

Nekdanji napadalec Atletica, ki so ga na Wandi Metropolitanu pričakale ovacije navijačev Los Colchoneros, je poslal Jana Oblaka v levo stran, sam pa udaril v desno. Zdelo se je, da bo zatresel njegovo mrežo, a je nato žoga švignila mimo vratnice in zgrešila cilj.

Falcao kar ni mogel verjeti, kaj je zapravil. Do njega je pristopil slovenski vratar in ga skušal potolažiti. Njegova velika gesta ni ostala neopažena. Kot eno najlepših v sredinem evropskem nogometnem večeru jo je prek socialnih omrežij izpostavilo tudi vodstvo lige prvakov, ob gesti nekdanjega vratarja Olimpije in Benfica pa zapisalo, da je bila to gesta, v kateri ni manjkalo spoštovanja.

Jan Oblak je po zgrešeni 11-metrovki Radamela Falcaa pristopil do Kolumbijca. Foto: Reuters

Hudomušni privrženci Atletica so tej razlagi dodali, da Oblak sploh ni želel potolažiti Kolumbijca, ampak se mu zahvaliti za to, da je zapravil 11-metrovko in mu pomagal, da je že 101. v karieri med vratnicama Atletica zadržal mrežo nedotaknjeno.

Monaco v hudi krizi

Thierry Henry je pri Monacu naletel na številne težave. Foto: Reuters To je storil proti klubu iz bogate kneževine, ki je v tej sezoni le bleda senca ekipe, katera se je v sezoni 2016/17 zavihtela med štiri najboljše v Evropi. Spoprijema se s številnimi težavami, seznam poškodovanih igralcev je ogromen, v domačem prvenstvu je pri repu razpredelnice, slabih rezultatov pa ne more zajeziti niti novi trener Thierry Henry, nekdanji napadalec francoskega prvoligaša.

Slavni napadalec, ki je največji pečat pustil pri londonskem Arsenalu, je v sredo z Monacom doživel poraz na Wanda Metropolitanu (0:2), kjer bo prihodnje leto finale lige prvakov. Na širšem seznamu kandidatov za največjo lovoriko, kar jo premore klubski nogomet, je tudi Atletico. Rdeče-bele spremlja silna želja, da bi se za evropski naslov, ki ga kljub trem nastopom v velikem evropskem finalu še niso osvojili, potegovali na domačem objektu.

Evropski nastopi Jana Oblaka (50): Liga prvakov: 39 (vse v dresu Atletica)

Liga Europa: 10 (6 - Atletico, 4 - Benfica)

Superpokal: 1 (Atletico)

Atleticu se nasmiha prvo mesto v skupini A lige prvakov. Foto: Reuters

V skupinskem delu jim gre razen skromnega večera, ko so odpovedali na gostovanju v Dortmundu in doživeli najhujši poraz, odkar jih vodi Diego Simeone (0:4), vse po načrtih. V sredo so si že zagotovili napredovanje med 16 najboljših, po remiju med Borussio Dortmund in belgijskim prvakom Club Brugge (0:0) pa so prevzeli vodstvo v skupini A in se pred zadnjim krogom povzpeli na vrh.

V zadnjem krogu lige prvakov bodo 11. decembra gostovali v Belgiji pri Club Brugge, z zmago pa ohranili prvo mesto in si v osmini finala zagotovili nekoliko lažjega tekmeca (nekoga izmed drugouvršenih ekip v skupinah lige narodov), hkrati pa bi povratno tekmo igrali v Madridu.

Oblak pogrešal številne prvokategornike Oblak je v zadnjem nastopu v španskem prvenstvu z Atleticom remiziral proti Barceloni. Foto: Reuters Atletico ima nekaj težav s poškodovanimi igralci. Proti Monacu niso mogli nastopiti Diego Godin, Jose Maria Gimenez in Juanfran, tako da je Jan Oblak v obrambi sodeloval z nekoliko spremenjeno zasedbo, v napadu pa je manjkal Diego Costa, ki je na zadnji tekmi zatresel mrežo Barcelone in dočakal tako želen prvi zadetek v tej sezoni španskega prvenstva. Od prve minute so tako proti Monacu zaigrali Oblak, Arias, Savić, Lucas Hernandez, Filipe Luis, Koke, Partey, Rodri Hernandez, Lemar, Correa in Griezmann, v nadaljevanju pa so vstopili v igro še Vitolo, Saul in Kalinić. Sportal Dembele v izdihljajih Barceloni zagotovil točko pri Oblaku

Po razburljivem španskem derbiju, v katerem so v izdihljajih srečanja ostali brez zmage nad Barcelono (1:1), so se nogometašii Atletica navijačem za bučno podporo zahvalili z novim evropskim uspehom. Do njega jim je pomagal tudi 25-letni Škofjeločan, katerega klubska usoda za leto 2019 je tako nejasna, da si navijači Atletica iz dneva v dan postavljajo enako vprašanje.

Atletico je nalogo na zadnji domači tekmi v skupinskem delu lige prvakov opravil z odliko. Foto: Reuters

Bo Oblak resnično zapustil madridski klub že v zimskem prestopnem roku ali poleti? Trener Simeone je pred dnevi potrdil prizadevanja kluba, da ga zadržijo v španski prestolnici in z njim podaljšajo sodelovanje, a nogometna javnost še vedno čaka na trenutek, ko bi vodstvo Atletica seglo v roke z Oblakom in njegovimi predstavniki.

Prvi Slovenec z "evropskim abrahamom"

Naslednji Slovenec, ki bi lahko po Oblaku pozdravil 50. evropski nastop, je rdeči bik Kevin Kampl. Foto: Guliver/Getty Images Slovenski vratar, ki ni letos niti enkrat branil za reprezentanco, a je v pogovoru s predsednikom Radenko Mijatovićem izrazil namero, da bi Sloveniji pomagal v kvalifikacijah za EP 2020, je dočakal jubilejni 50. evropski nastop. Na vratih Atletica jih je zbral 46, štiri pa pri Benfici, s katero je leta 2014 zaigral v finalu lige Europa in ostal praznih rok.

Z Atleticom je dve leti pozneje v velikem finalu lige prvakov čestital za zmago mestnemu tekmecu Realu, letos pa je končno osvojil dve lovoriki. Najprej je z Los Colchoneros osvojil ligo Europa, v uverturi v to sezono pa še evropski superpokal.

Oblak je na evropskih klubskih tekmovanjih debitiral 13. marca 2014, ko je pomagal Benfici do zmage v evropski ligi nad Tottenhamom (3:1). V ligi prvakov je odigral 39 tekem in na več kot polovici njih (21) ostal nepremagan. Prejel je 29 zadetkov, od tega kar štiri na letošnji tekmi v Dortmundu. Skupno je v 50 evropskih nastopih prejel 36 golov, tako da je na tekmo prejel le 0,72 zadetka. Na 27 tekmah je ohranil mrežo nedotaknjeno.

Oblak nezadržno ruši mejnike slovenskega nogometa. Postal je prvi Slovenec, ki je na evropskih klubskih tekmovanjih (ne štejejo kvalifikacijski dvoboji) proslavil okroglo petdesetico. Najbližje sta mu športni direktor Maribora Zlatko Zahović (32 v ligi prvakov, 13 v pokalu UEFA) in donedavni slovenski reprezentant Kevin Kampl (20 v ligi prvakov, 25 v ligi Europa) s 45 nastopi. Če bo Kampl uspešen z rdečimi biki tudi v tej sezoni in bo po skupinskem delu nanizal vsaj še tri nastope, bo "evropskega abrahama" po Oblaku pozdravil še drugi slovenski nogometaš.

Nastopi Jana Oblaka za Atletico (181): Špansko prvenstvo: 129

Liga prvakov: 39

Liga Europa: 6

Španski pokal: 6

Evropski superpokal: 1

V sredo je Oblak dočakal še en mejnik. Proti Monacu je bila njegova 181. tekma v dresu Atletica, s tem pa se je na večni klubski lestvici med vratarji povzpel na peto mesto, ki si ga po novem deli z Argentincem Leom Francom.

Čeprav je star komaj 25 let, je postal že vratar s petim največjim številom odigranih srečanj v zgodovini Atletica. Foto: Getty Images

V vodstvu le legendarni španski vratar Abel Resino (303). Oblak je ostal nepremagan kar 101-krat, proti Monacu (2:0) pa je prekinil niz dveh zadnjih tekem, na katerih se je njegova mreža zatresla trikrat. Dvakrat proti Athleticu (3:2) in enkrat proti Barceloni (1:1), ko ga je v zadnji minuti premagal Francoz Ousmane Dembele in Atleticu preprečil skok na prvo mesto španskega prvenstva. V nedeljo bo v la ligi gostoval v Kataloniji pri Gironi.