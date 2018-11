Iličić tako užalil sodnika, da je moral z igrišča #video

Sicer še ni uradno, a bo postalo že v torek. Matjaž Kek je novi selektor slovenske nogometne reprezentance, tako da konec tedna zagotovo že pozorno spremlja, kaj se dogaja z našimi nogometaši v tujini. Josip Iličić je zaradi ostrega jezika prejel rdeči karton in pustil na cedilu soigralce Atalante, kar je z Empolijem izkoristil Miha Zajc. V polno so zadeli Nejc Skubic, Miha Blažič, Matej Poplatnik in Enej Jelenič, Petar Stojanović je z Dinamom ostal praznih rok na Reki, Jana Oblaka pa je od zmage nad Barcelono ločilo le nekaj minut.

Slovenska trenerja na delu v tujini:

Slaviša Stojanović se želi odkupiti za poraz Slaviša Stojanović je vedno bolj priljubljen med navijači Levskega. Foto: zajem zaslona Po porazu v prejšnjem krogu bo s sofijskim Levskim, ki je trenutno na tretjem mestu in za vodilnim Ludogorcem zaostaja za štiri točke, tokrat gostil ekipo Botev Vratsa. Tekma se začne v nedeljo ob 16.30. To je moštvo, ki ima trenutno 16 točk manj od kluba, ki ga od letos vodi nekdanji selektor slovenske reprezentance Slaviša Stojanović, a bo potrebna previdnost. Botev je namreč na zadnjih dveh tekmah zmagal. Bolgarski prvoligaši bodo sicer do konca jesenskega dela odigrali še pet prvenstvenih tekem.



Sportal Nekdanji selektor, ki v Bolgariji polni časopisne naslovnice Luka Elsner pogrešal zadetke Bolgarski prvoligaši bodo sicer do konca jesenskega dela odigrali še pet prvenstvenih tekem. Luka Elsner je v prvi domači tekmi v drugem delu druge lige remiziral z Westerlojem. Foto: Sportida Potem ko je v zadnji tekmi prvega dela belgijske druge lige, v kateri igra osem klubov, doživel prvi poraz na klopi Union Saint-Gilloiseja po avgustu letos, je drugi del začel z zmago. Prejšnji teden je z 2:1 zmagal v gosteh pri Leuvenu, tokrat pa se je v soboto na domačih tleh z Westerlojem razšel brez zmagovalca. Gledalci niso videli zadetkov (0:0), Union pa je v drugem delu še neporažen. Nekdanji večkratni belgijski prvak, ki ga trenira Luka Elsner, je v prvem delu sezone osvojil drugo mesto. Najboljši je bil Mechelen in si s tem že priigral sodelovanje v kvalifikacijah za preboj v prvo ligo. Če bo v drugem delu prvenstva, ponovno bo na sporedu 14 krogov, tokrat najboljša Elsnerjeva četa, se bo z Mechelenom neposredno v kvalifikacijah udarila za mesto v prvi belgijski ligi. Če bo visoko, bo ob koncu sezone sodelovala tudi v kvalifikacijah za nastop v ligi Europa!

Slovenski reprezentanti na delu v tujini:

Jan Oblak je edini zadetek prejel v zadnji minuti, ko ga je po izvrstni podaji Lionela Messija premagal rezervist Barcelone Ousmane Dembele (1:1). Foto: Guliver/Getty Images

Vratarji:

Vid Belec: Sampdoria bo v prvi italijanski ligi v nedeljo ob 20.30 v mestnem derbiju gostovala pri Genoi. Vratar, ta v zadnjem času brani vrata slovenske reprezentance, v klubu pa še čaka na prve minute v tej sezoni, naj bi tudi to tekmo začel na klopi.

Jan Koprivec: izkušeni slovenski vratar v zadnjih mesecih zaradi poškodbe stopala ne igra. Tako je bilo tudi v nedeljo, ko je njegov Pafos doma v prvi ciprski ligi premagal Enosis (1:0) in se na lestvici povzpel na deveto mesto.

Matic Kotnik: v prvi grški ligi bo s Panioniosom na delu šele v ponedeljek ob 18.30, ko bo gostil Lamio.

Jan Oblak: derbi 13. kroga španskega prvenstva med Atleticom in Barcelono se je končal brez zmagovalca (1:1). Ni ponudil veliko priložnosti, gledalci pa so prvi strel v okvir vrat dočakali šele v 77. minuti, ko je navijače rdeče-belih na Wanda Metropolitanu dvignil na noge Diego Costa. Atletico je po izvajanju prvega kota na tekmi povedel z 1:0, nato pa so gostje iz Katalonije le izenačili. V zadnji minuti je Škofjeločana, prvega kandidata za vnovično priznanje zamora, po izvrstni podaji Lionela Messija premagal Ousmane Dembele.

Francoski rezervist je prelisičil Oblaka in med njegovima nogama poslal žogo v njegovo mrežo. To je bil šele drugi strel Barcelone v okvir vrat nesojenega slovenskega reprezentanta, ki letos ni oblekel državnega dresa. Slovenski vratar ni skrival jeze in razočaranja po prejetem zadetku, ko je nekajkrat besno udaril ob tla in se le stežka sprijaznil z zapravljeno priložnostjo za zmago nad velikim tekmecem. Če bi ostalo pri 1:0, bi se Atletico povzpel na vrh španskega prvenstva. Za Barcelono še vedno zaostaja točko.

Tako je Ousmane Dembele premagal Jana Oblaka. Foto: Reuters

Škofjeločan, ki tudi v tej sezoni brani v odlični formi, je prejšnji teden sicer dobil še eno nagrado. Navijači Atletica so ga izbrali za najboljšega igralca v oktobru. Njegov trener Diego Simeone je pred derbijem z Barcelono pojasnil, da si Atletico še kako prizadeva, da bi s slovenskim vratarjem podaljšal pogodbo in ga prepričal, da ostane v Madridu.

Nejc Skubic, ki je v ligi narodov zadel v polno na domači tekmi s Ciprom, se je vpisal med strelce tudi v turškem prvenstvu. Foto: Reuters

Branilci:

Kenan Bajrić: vodilni slovaški prvoligaš Slovan je v Bratislavi v soboto remiziral s četrtouvrščenim klubom MFK Ružemberok (1:1). Ljubljančan je odigral vso tekmo. Ker je remiziral tudi najbližji zasledovalec DAC, ostaja prednost Slovana pred drugouvrščenim klubom velikih šest točk.

Jure Balkovec: s Hellasom Verono je v petek doma z 1:1 remiziral proti Palermu Aljaža Strune. Igral ni. Vso tekmo je presedel na klopi za rezerve.

Miha Blažič: vodilni Ferencvaroš je v prvi madžarski ligi v soboto na domačem igrišču premagal predzadnjeuvrščeni klub Kisvarda z 2:0. Končni rezultat je v 33. minuti postavil Primorec in tako v 15. krogu dočakal strelski prvenec v tej sezoni. V prejšnji sezoni je v dresu madžarskega velikana iz Budimpešte dosegel kar sedem golov. Blažič je odigral vso tekmo, Ferencvaroš pa je zadržal na lestvici prednost petih točk pred najbližjimi tekmeci.

Matija Boben: Rostov bo v ruski premier ligi na delu v nedeljo ob 17. uri, ko bo gostoval pri Zenitu. Slovenskega branilca verjetno ne bo niti na klopi gostov.

Antonio Delamea Mlinar: New England Revolution je končal sezono v ligi MLS po rednem delu. Osvojil je osmo mesto vzhodne konference. Šesto mesto, ki prinaša dodatne tekme za play-off, je zgrešil za devet točk. Slovenski branilec je sezono končal z 18 prvenstvenimi nastopi v 34 krogih. Vodstvo kluba je prepričal, da mu zaupa tudi v prihodnje, saj je podaljšal pogodbo še za eno leto. Na igriščih v ZDA in Kanadi bo nastopil tudi prihodnje leto, tako da bo imela Slovenija znova svojega predstavnika v ligi MLS.

Erik Janža: v prvi hrvaški ligi bo z Osijekom v nedeljo ob 17.30 gostoval pri zagrebški Lokomotivi.

Bojan Jokić: kapetan Slovenije pod vodstvom zadnjih dveh selektorjev je zaradi poškodbe izpustil tudi sobotno gostovanje Ufe pri Orenburgu Denisa Popovića (odigral je 80 minut), na katerem so njegovi soigralci ostali brez pomembnih točk (0:1) in padli na zelo nevarno 14. mesto. Pri Ufi je od 32. minute igral nekdanji napadalec Domžal Lovro Bizjak.

Luka Krajnc: Frosinone je v prvi italijanski ligi v soboto gostoval pri Interju in na San Siru utrpel prepričljiv poraz (0:3). Slovenski branilec je tekmo spremljal s klopi za rezervne igralce. Frosinone s sedmimi točkami ostaja na predzadnjem mestu serie A.

Miha Mevlja: čeprav v zadnjem času ne igra veliko, naj bi tokrat za Zenit, ki ga v ruski premier ligi delo čaka v nedeljo ob 17. uri, ko bo gostil Rostov, igral od prve minute.

Nemanja Mitrović: Jagiellonia bo v prvi poljski ligi v nedeljo ob 18. uri gostovala pri Lechii Gdansku.

Petar Stojanović: Dinamo Zagreb je v soboto izgubil derbi 15. kroga hrvaškega prvenstva. V deževnem vremenu je gostoval na Rujevici in prvič v tej sezoni ostal brez točk (0:1). Ljubljančan je odigral vso tekmo, v 54. minuti z nevarnim strelom namučil domačega vratarja Simona Slugo, v zadnji minuti pa mu je sodnik pokazal rumeni karton.

Dinamo, ki si je v ligi Europa že dva kroga pred koncem skupinskega dela zagotovil evropsko pomlad, prvo po letu 1970, je doživel prvi poraz v prvenstvu pod vodstvom trenerja Nenada Bjelice. Premagal ga je nekdanji trener ljubljanske Olimpije Igor Bišćan, ki je prejšnji mesec na vročem reškem stolčku nasledil Matjaža Keka. Za zdaj dosega imenitne rezultate, Rijeka pa se je približala branilcem naslova na devet točk zaostanka.

Bišćan si je z novim podvigom, postal je tudi prvi nekdanji igralec zagrebškega Dinama, ki je kot trener Rijeke premagala modre, prislužil aplavz večine občinstva na Rujevici. Zaradi slabega vremena se jih je zbralo le 4.500, navijaška skupina Armada pa je nadaljevala bojkot, naperjen proti Bišćanu, ki ga še vedno podijo iz kluba.

Aljaž Struna: zaradi poškodbe ga ni bilo niti na klopi Palerma, ta je v petek v drugi italijanski ligi z 1:1 remiziral pri Balkovčevemu Hellasu Veroni. Zdravstveni razlogi so mu preprečili že nastop na zadnji reprezentančni tekmi v Sofiji.

Andraž Struna: povratnik v slovensko reprezentanco je v nedeljo v prvi ciprski ligi z Anorthosisem gostoval pri Omonii Nikoziji in osvojil točko (1:1). Odigral je vso tekmo.

Zadetek Nejca Skubica od 4:23:

Nejc Skubic: s Konyasporjem je v petek v prvi turški ligi remiziral v gosteh pri Galatasarayu z 1:1 in velikanu tamkajšnjega nogometa odščipnil pomembni točki. Prav izkušeni slovenski reprezentant pa je bil tisti, ki je v 90. minuti zadel. Uspešno je izpeljal enajstmetrovko. Sodnik je na belo točko pokazal prav po prekršku nad Slovencem. Igral je vso tekmo. To je bil njegov strelski prvenec za Konyaspor v tej sezoni.

Josip Iličić bo zaradi izključitve zagotovo preskočil dvoboj prihodnjega kroga med Atalanto in Napolijem. Morda ga doleti še hujša kazen, o tem bo odločala disciplinska komisija tekmovanja. Foto: Getty Images

Vezisti:

Jaka Bijol: moskovski CSKA je bil na delu v ruski premier ligi na delu že v petek, ko je z 2:0 zmagal pri Akhmatu v Groznem. Mladi slovenski vezist tokrat ni igral. Vso tekmo je presedel na klopi.

Domen Črnigoj: zaradi poškodbe, ki jo je staknil na zadnji reprezentančni akciji, ga v soboto ni bilo v ekipi Lugana, ki je v prvi švicarski ligi v soboto izgubila na gostovanju v Bernu pri prvaku Young Boys (0:1).

Josip Iličić: z Atalanto, za katero po vrnitvi na igrišča igra sijajno, je skušal doseči še peto prvenstveno zmago v nizu. V nedeljo je v prvi italijanski ligi gostoval pri Empoliju Mihe Zajca in bil na dobri poti do uspeha. Po prvem polčasu so si gostje iz Bergama, za katere je igral Kranjčan od prve minute, zagotovili vodstvo z 2:1. V nadaljevanju so si sami zakuhali usodo.

V 77. minuti je Empoli po zaslugi avtogola Iličićevega soigralca Andree Masiella izenačil na 2:2, sedem minut pozneje pa je moral Iličić predčasno pod prho. Po eni izmed akcij, ko je prodiral proti vratom Empolija in s strani domačih igralcev prejel kar nekaj udarcev, je protestno pritekel do sodnika in mu skušal dopovedati, da bi moral označiti prekršek.

Strogi delivec pravice mu je pokazal rumeni karton, sledila je gesta kapetana slovenske izbrane vrste na zadnji tekmi v Sofiji, polna nezadovoljstva, saj je jezno odmahnil z roko, nato pa je očitno pretiraval pri izbiri besed, saj je sodnik le nekaj trenutkov pozneje iz žepa izvlekel še rdeči karton. Da je bila nesreča za Iličića, ki bo zaradi izključitve počival vsaj eno tekmo (v prihodnjem krogu se bo Atalanta pomerila z Napolijem), še večja, je Empoli v sodnikovem podaljšku dosegel zmagoviti gol (3:2).

Jojo bo zdaj čakal na odločitev disciplinske komisije tekmovanja, ki bo podala odločitev o kazni, številu tekem, na katerih ne bo smel nastopiti.

Kevin Kampl: zdaj že nekdanji slovenski reprezentant, ki je razburkal z odločitvijo, da pri 28 letih končuje reprezentančno kariero, zaradi zdravstvenih težav ni kandidiral za dvoboj v Wolfsburgu. RB Lepzig je v prvi nemški ligi v soboto gostoval pri Wolfsburgu in ostal praznih rok (0:1). Rdeči biki so tako po desetih zaporednih tekmah v bundesligi, ko so ostali neporaženi, izkusili grenkobo poraza. Leipzig je padel na četrto mesto, za vodilno Borussio Dortmund zastaja osem točk.

Rene Krhin: vezist Slovenije, ki je zaradi poškodbe odpovedal zadnjo reprezentančno akcijo, je v soboto remi med Nantesom in Angersom (1:1) spremljal na klopi gostiteljev. V igro ni vstopal.

Jasmin Kurtić: SPAL je na gostovanju pri prvaku Juventusu ostal brez točk (0:2), pri gostih iz Ferrare pa je od prve do zadnje minute igral slovenski reprezentant, ki je zaradi zloma komolca zamudil dobršen del jesenskega dela prvenstva.

Žan Majer: Rostov bo v ruski premier ligi na delu v nedeljo ob 17. uri, ko bo gostoval pri Zenitu. Slovenskega vezista verjetno ne bo niti na klopi gostov.

Rajko Rotman: Kayserispor je v soboto v prvi turški ligi gostoval pri Alanyasporu in visoko izgubil (0:5), Mariborčan pa zaradi poškodbe mišice ni kandidiral za dvoboj. Izpustil naj bi tudi prihodnjo tekmo.

Leo Štulac: Parma je v prvi italijanski ligi v času nedeljskega kosila doma premagala Sassuolo (2:1) in se povzpela na visoko šesto mesto. Koprčan je v igro vstopil v 87. minuti, ko je bil že dosežen končni rezultat. Vsi trije goli so padli že v prvem polčasu.

Benjamin Verbič: s kijevskim Dinamom bo v prvi ukrajinski ligi gostoval pri Olexandrii, tekma se začne v nedeljo ob 18.30.

Miha Zajc: reprezentant z največ zadetki v majici v letošnjem letu je v prvi italijanski ligi v nedeljo proslavljal pomembno zmago, s katero si je izboljšal položaj v boju za obstanek. Z Empolijem je gostil Iličićevo Atalanto, po prvem polčasu zaostajal z 1:2, nato pa ga je trener v 72. minuti poslal v igro. Sledil je velik preobrat gostiteljev. Najprej so prek avtogola nogometaša Atalante izenačili na 2:2, nato je moral Josip Iličić zaradi izključitve predčasno z igrišča, v zadnji minuti pa je Matias Silvestre zadel za zmago Empolija s 3:2.

Se bo Roman Bezjak po daljšem času znašel med strelci na Poljskem? Foto: Jagiellonia Bialystok

Napadalci:

Robert Berić: s Saint Etiennom je v prvi francoski ligi v petek zvečer izgubil derbi v Lyonu z 0:1. Igral je od 77. minute. Ko je prišel na igrišče, je bil na semaforju že izpisan končni izid.

Roman Bezjak: Jagiellonia bo v prvi poljski ligi v nedeljo ob 18. uri gostovala pri Lechii Gdansku.

Tim Matavž: še vedno je poškodovan, zato za Vitesse Arnhem ni igral niti v nedeljo. Lahko je zaploskal soigralcem za zmago Vitesseja v prvi nizozemski ligi na gostovanju pri Willemu II. Zmagali so s 3:1.

Andraž Šporar: vodilni slovaški prvoligaš Slovan je v Bratislavi v soboto gostil četrtouvrščeni Ružemberok in osvojil točko (1:1). Slovenski napadalec, ki se je poškodoval na zadnji reprezentančni akciji, zaradi kazni kartonov ni imel pravice nastopa. Njegovi soigralci so osvojili točko in zadržali prednost pred drugouvrščenim klubom DAC Dunajska Streda na +6. Ljubljančan ostaja prvi strelec slovaškega prvenstva s 13 zadetki.

Na seznamu so vsi nogometaši, ki so se znašli na kateremkoli od seznamov Tomaža Kavčiča in Igorja Benedejčiča v letošnjem letu, razen tistih, ki so reprezentančno kariero končali, če ne štejemo Kevina Kampla, čigar reprezentančno prihodnost bomo še malce pustili viseti v zraku.

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini:

Zadetek Eneja Jeleniča (pri 1:24):

Jon Gorenc Stanković (Huddersfield Town) Anglija, 1. liga Wolverhampton - Huddersfield Town, nedelja 17.00 Timi Max Elšnik (Mansfield Town) Anglija, 4. liga Lincoln City : Mansfield Town 1:1 V igro je vstopil v 88. minuti. Zlatko Dedić (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga St. Pölten : Wacker Innsbruck 2:0 Zaradi poškodbe ni kandidiral za tekmo. Patrik Eler (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga St. Pölten : Wacker Innsbruck 2:0 Odigral je 81 minut. Rajko Rep (Hartberg) Avstrija, 1. liga Hartberg : Salzburg 0:4 Odigral je vso tekmo. Žan Pelko (Austria Celovec) Avstrija, 2. liga Austria Celovec : Liefering 3:0 Ni igral, ostal je na klopi. Nicolas Rajsel (Oostende) Belgija, 1. liga Oostende : Kortrijk 1:2 Ni kandidiral za dvoboj. Alen Ožbolt (Lokomotiv Plovdiv) Bolgarija, 1. liga Lokomotiv Plovdiv : Ludogorec 0:1 Odigral je 69 minut. Željko Filipović (Dinamo Brest) Belorusija, 1. liga Dinamo Brest : Gomel 0:0 Ni kandidiral za dvoboj. Lamin Diallo (Mladost Doboj Kakanj) BiH, 1. liga Čelik : Mladost Doboj 0:3 Ni igral. Elvis Džafić (Sarajevo) BiH, 1. liga Sarajevo : Zvijezda 09 3:1 Ernest Grvala (GOŠK Gabela) BiH, 1. liga Široki Brijeg : GOŠK Gabela 1:1 Emil Velić (Mladost Doboj Kakanj) BiH, 1. liga Čelik : Mladost Doboj 0:3 Branil je vso tekmo. Miha Vidmar (GOŠK Gabela) BiH, 1. liga Široki Brijeg : GOŠK Gabela 1:1 Saša Aleksander Živec (Omonia Nikozija) Ciper, 1. liga Omonia Nikozija : Anorthosis 1:1 Ni kandidiral za tekmo. Matija Širok (Pafos) Ciper, 1. liga Pafos : Enosis 1:0 Odigral je vso tekmo. Damjan Vuklišević (Slovan Liberec) Češka, 1. liga Slovan Liberec : Viktoria Plzen 1:1 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Aleš Mertelj (Karvina) Češka, 1. liga Karvina : Slavia Praga 1:3 Ni igral, ostal je na klopi. Dejan Djermanović (Paide Linnameeskond) Estonija, 1. liga Konec prvenstva. Denis Petrić (Guingamp) Francija, 1. liga Reims : Guingamp 2:1 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Jan Repas (Caen) Francija, 1. liga Caen : Monaco 0:1 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Milan Kocić (Panionios) Grčija, 1. liga Panionios - Lamia, ponedeljek 18.30 Marko Nunić (Larissa) Grčija, 1. liga Asteras Tripolis : Larissa 2:0 Odigral je 85 minut. Rene Mihelič (Delhi Dynamos) Indija, 1. liga Bengaluru - Delhi Dynamos, ponedeljek 15.00 Matej Poplatnik (Kerala Blasters) Indija, 1. liga North East United : Kerala Blasters 2:1 V 73. minuti je zadel za 0:1. Igral je vso tekmo in prejel tudi rumen karton. V tej sezoni je dosegel dva zadetka. Valter Birsa (Chievo) Italija, 1. liga Napoli : Chievo 0:0 Odigral je vso tekmo. Boštjan Cesar (Chievo) Italija, 1. liga Napoli : Chievo 0:0 Ni igral, ostal je na klopi. Samir Handanović (Inter) Italija, 1. liga Inter : Frosinone 3:0 Branil je vso tekmo. Rok Vodišek (Genoa) Italija, 1. liga Genoa - Sampdoria, nedelja 20.30 Siniša Anđelković (Venezia) Italija, 2. liga Venezia : Brescia 2:1 Ni igral, ostal je na klopi. Enej Jelenič (Carpi) Italija, 2. liga Padova : Carpi 0:1 Odigral je vso tekmo in v 36. minuti s pomočjo neposrečenega posredovanja vratarja Padove odločil zmagovalca. To je bil njegov drugi zadetek v tej sezoni. Zlatan Ljubijankić (Urawa Reds) Japonska, 1. liga Shonan Bellmare : Urawa Reds 2:1 Igral je od 80. minute. To je bil njegov prvi nastop za Urawo po dobrih sedmih mesecih, v katerih mu je največjo težavo povzročala poškodba hrbta. Dejan Trajkovski (Akademija Puškaš) Madžarska, 1. liga Akademija Puškaš : Szombathelyi 2:0 Odigral je vso tekmo. Ivica Guberac (Floriana) Malta, 1. liga Floriana : Gzira United 0:1 Ni kandidiral za tekmo. Nik Omladič (Greuther Fürth) Nemčija, 2. liga Greuther Fürth : Magdeburg 3:2 Zaradi poškodbe ni kandidiral za tekmo. Dominic Maroh (Uerdingen) Nemčija, 3. liga Uerdingen : Aalen 2:0 Odigral je vso tekmo. Jovan Vidović (Meppen) Nemčija, 3. liga Zwickau : Meppen 1:1 Odigral je vso tekmo. Haris Vučkić (Twente) Nizozemska, 2. liga AZ II - Twente, ponedeljek 20.00 Filip Valenčič (Stabaek) Norveška, 1. liga Stabaek : Stromsgodset 2:2 Ni igral, ostal je na klopi. Odigran je bil zadnji krog norveškega prvenstva. Stabaek je med 16 klubi osvojil 14. mesto, tako da si bo prvoligaški status reševal v dodatnih kvalifikacijah. Damjan Bohar (Zaglebie Lubin) Poljska, 1. liga Zaglebie Lubin : Legia Varšava 0:1 Odigral je vso tekmo in v 58. minuti prejel rumeni karton. Goran Cvijanović (Arka Gdynia) Poljska, 1. liga Arka Gydinia - Wisla Krakov, ponedeljek 18.00 Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljska, 1. liga Piast Gliwice : Zaglebie Sosnowiec 0:0 Ni igral, sedel je na klopi. Matej Palčič (Wisla Krakov) Poljska, 1. liga Arka Gydinia - Wisla Krakov, ponedeljek 18.00 Matej Pučko (Korona Kielce) Poljska, 1. liga Korona Kielce : Gornik Zabrze 4:2 Odigral je vso tekmo in prispeval podajo za četrti zadetek Korone. Dejan Vokić (Zaglebie Sosnowiec) Poljska, 1. liga Piast Gliwice : Zaglebie Sosnowiec 0:0 Igral je do 71. minute. Gregor Balažic (Ural Jekaterinburg) Rusija, 1. liga Lokomotiva Moskva : Ural 1:2 Igral je vso tekmo. Lovro Bizjak (Ufa) Rusija, 1. liga Orenburg : Ufa 1:0 V igro je vstopil v 32. minuti. Denis Popović (Orenburg) Rusija, 1. liga Orenburg : Ufa 1:0 Odigral je 80 minut. Miral Samardžić (Krila Sovjetov Samara) Rusija, 1. liga Spartak Moskva : Krila Sovjetov 3:1 Igral je vso tekmo. Kenan Fatkić (Thun) Švica, 1. liga Sion : Thun 2:1 Ni kandidiral za dvoboj. Nejc Mevlja (Schaffhausen) Švica, 2. liga Schaffhausen : Aarau 1:3 Igral je vso tekmo in prejel rumen karton. Matic Fink (Rizespor) Turčija, 1. liga Sivaspor : Rizespor 1:1 Ni igral, sedel je na klopi. Boban Jović (Bursaspor) Turčija, 1. liga Akhisarspor : Bursaspor 2:4 Ni kandidiral za nastop. Jure Matjašič (Sacramento Republic) ZDA, liga USC, končnica Izpadel je iz končnice.