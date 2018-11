Nekdanji čudežni deček spravil Stojanovića v težave, sodnik pa na tribune #video

Bolgarski klubski velikan Levski, ki čaka na naslov že devet let, je v nedeljo prvič, odkar je njegov trener Slaviša Stojanović, izgubil na domačih tleh. V nedeljo je v 16. krogu bolgarskega prvenstva na domačem stadionu Georgi Asparuhov ostal praznih rok proti Botevu iz Vratse (1:3), vodilni Ludogorec iz Razgrada pa mu je zbežal na sedem točk prednosti. Toliko, odkar se je preselil v Bolgarijo, za branilcem naslova še ni zaostajal.

Vrhunci dvoboja v Sofiji, izključitev Stojanovića od 8:52 dalje:

Zanimivo je, da je Stojanović na klopi Levskega debitiral v začetku avgusta prav na gostovanju pri Botevu. Takrat ga je premagal z 2:0, a takrat za klub iz Vratse še ni igral junak nedeljske tekme Valerij Bojinov. Zvezdniški Bolgar je star 32 let. Kot najstnik je spadal med najbolj obetavne evropske nogometaše, igral pri Fiorentini, Juventusu, Manchester Cityju, Parmi, Sportingu iz Lizbone, Levskemu, pozneje tudi pri beograjskem Partizanu, v prejšnji sezoni pa pri Kekovi Rijeki, kjer pa je zaradi težav z zdravjem vknjižil le en nastop. Pred kratkim je sklenil dogovor z Botevom, se vrnil v domovino, kjer spet navdušuje z zadetki. V nedeljo je bil z dvema zadetkoma usoden za Levskega, ki po 16. krogu zaseda tretje mesto.

Levski nosi v srcu, zato se je opravičil navijačem

Valerij Bojinov je pred leti nosil tudi dres Juventusa. Foto: Getty Images ''Žal mi je Levskega, ki ga nosim v srcu. Navijam za modre, a menim, da bi ga morali v športnem in tehničnem smislu voditi resnejši ljudje in ga pripeljati tja, kjer bi moral biti. Na prvo mesto,'' nekdanjega velikega upa evropskega nogometa moti izbor nekaterih oseb pri Levskem, zlasti na direktorskih položajih.

Božinov je imel kot nekdanji nogometaš Levskega velik motiv, ko je gostoval na enem izmed njegovih najljubših stadionov. ''Dokazal sem, da bi lahko igral nogomet tudi za velike ekipe. Rad bi igral tudi za reprezentanco, a morate o tem vprašati selektorja. Spoštujem navijače Levskega in se jim opravičujem za poraz, a sem profesionalec. Ne morem kar tako sleči svojih hlač,'' je odvrnil Bojinov po poročanju bolgarskega Sportala in dodal: ''Če me Levski hoče, ve, kje me lahko najde. Pogodba mi poteče čez en mesec, do takrat pa sem vezan le na Botev,'' se je zahvalil navijačem Levskega za dobrodošlico, ki so mu jo izkazali s transparentom.

Buren protest Stojanovića pri pomočniku sodnika Bolgarski sodnik je poslal Slavišo Stojanovića na tribune. Foto: YouTube Zasedba Boteva se je veselila velike zmage v Sofiji, tabor Levskega pa je bil zavit v črno. Dvoboj, v katerem so vodili z 1:0 in nato zapravili kar nekaj zrelih priložnosti, se je končal z bolečim porazom (1:3). Da je bilo nezadovoljstvo stratega iz Ljubljane še večje, je poskrbela njegova izključitev. Pet minut pred koncem je bil odstranjen s klopi in se moral preseliti na tribune. Kaj se je zgodilo? Stojanović, ki mu je zaradi zaostanka z 1:2 voda že pošteno tekla v grlo, je poskušal linijskega sodnika opozoriti na napako. Želel mu je dopovedati, da ne bi smel žoge v enem izmed napadov prisoditi Botevu, saj sploh ni zapustila igrišča. Tako so pokazali tudi počasni posnetki, a je sodnik menil drugače. Tudi glavni delivec pravice, ki je dosodil žogo v korist Boteva, nekdanjemu slovenskemu selektorju pa se nato buren protest ni obrestoval, saj je moral prisilno na tribune.

Po vodstvu Boteva se jim je vse porušilo

Stojanović 1. decembra ne bo smel voditi Levskega proti Dunavu. Foto: zajem zaslona Njegov pomočnik Nebojša Milošević je po tekmi poslal sporočilo občinstvu. ''Rad bi se opravičil navijačem. Nogomet se igra za zadetke. Po vodstvu z 1:0 bi lahko izvlekli več, a smo v prvem polčasu zapravili preveč priložnosti. Nadzorovali smo potek srečanja, po vodstvu Boteva z 2:1 pa se nam je porušil sistem,'' je dejal srbski strateg, njegov šef Stojanović pa je dodal, da morajo po prvem domačem porazu vsi prevzeti odgovornost. ''Moramo še bolje delati. Do konca je še veliko tekem, nič še ni izgubljenega. Velika tradicija kluba od Levskega zahteva, da ostane v boju za naslov,'' pojasnjuje Stojanović.

Francoski zvezdnik Levskega Gabriel Obertan je kot glavno težavo označil pomanjkanje zbranosti. Zlasti v napadu, ko se ponudijo priložnosti. Dodal je tudi, da zaradi tega poraza še ni konec sveta, tako da Levski, ki ga na naslednji tekmi zaradi kazni ne bo vodil Slovenec, še vedno meri najvišje.