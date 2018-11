Nekdanji selektor, ki v Bolgariji polni časopisne naslovnice

Dan po tekmi lige narodov v Sofiji, kjer sta se Bolgarija in Slovenija razšla z remijem 1:1, je z naslovnice enega izmed tamkajšnjih časopisov na bralce gledal znan obraz, a ni šlo za Josipa Iličića, Miho Zajca, Igorja Benedejčiča ali koga od znanih obrazov slovenske reprezentance, ampak za Slavišo Stojanovića, trenerja tamkajšnjega Levskega, ki se bori za naslov državnega prvaka.

Lep dokaz, da sta tamkajšnji klubski nogomet in z njim seveda tudi 48-letni Ljubljančan v središču pozornosti.

"Da, tukaj se vsi pogovarjajo o klubskem nogometu in predvsem rivalstvu z našim mestnim tekmecem CSKA. Od natakarjev do kuharic, vsi govorijo samo o tem. V Sloveniji še ni tako, morda se le Maribor in Olimpija približujeta temu. Tukaj je zgodba povsem drugačna," je za oddajo Goool! na Planetu povedal Stojanović, ki je na klop Levskega sedel avgusta letos in nanizal nekaj izjemnih rezultatov. Med drugim je konec septembra zmagal tudi na velikem derbiju s CSKA, ko ga je v vlogi gosta premagal z 1:0.

Šele ko je premagal velikega tekmeca, so mu izrekli dobrodošlico

Veselje po zmagi na derbiju Foto: zajem zaslona "Do te tekme smo pod mojim vodstvom odigrali že sedem, osem tekem, a šele po tej zmagi so mi navijači in ljudje okoli kluba rekli, da sem dobrodošel v klub. Če ne zmagaš na tej tekmi, nič ni dobro. Igrali smo na nacionalnem štadionu, na katerem so navijači obeh ekip ločeni, saj je tako že pred časom določila nogometna zveza, sicer so se na teh derbijih dogajali incidenti," je še povedal trener Levskega, s katerim je bil nekaj časa tudi na vrhu lestvice.

Zdaj je tretji in štiri točke zaostaja za vodilnim Ludogorcem, ki je prvi favorit za naslov, na katerega pri Levskem čakajo že devet let, in ima daleč največ denarja.

"Ko sem prihajal, je bila želja, da se približamo Ludogorcu, ki je v zadnjih sedmih letih zgodba zase. Seveda ne bo lahko, a po dozdajšnjih tekmah proti CSKA in Ludogorcu smo videli, da se bo mogoče z nekaj korekcijami in dobrim delom dalo kaj narediti," je dejal trener, ki po Crveni zvezdi, ki jo je leta 2014 popeljal do naslova srbskega prvaka, sedi na klopi še enega nogometnega velikana z Balkana.

To, kar se nam dogaja, je naša realnost

Med oktobrom 2011 in decembrom 2012 je bil Stojanović tudi slovenski selektor, a je na klopi Slovenije zdržal le devet tekem. Na to obdobje nima najlepših spominov, a to seveda ne pomeni, da tekem slovenske izbrane vrste ne spremlja.







"Nobenemu od nas ni vseeno oziroma mu ne bi smelo biti. Treba je sprejeti, da je to, kar se nam dogaja, realnost. Igralska kakovost na papirju in na klubski ravni je eno, reprezentanca pa druga zgodba. Kohezija, medsebojno spoštovanje in nacionalni ponos. To je tisto, kar je v reprezentanci pomembno," je o aktualnem stanju slovenskega reprezentančnega nogometa povedal Stojanović.



"V tem trenutku je najpomembnejše, da se zberejo igralci in da se ustvari neko jedro tistih, na katere bomo lahko vedno računali in bodo postali nosilci te ekipe. Na podlagi tega je treba načrtovati naprej," je še povedal.

Sodeluje z nekdanjim članom Man Utd, bo kmalu pripeljal Slovenca?

"Ni lahko, v Bolgariji se igra čvrst, discipliniran nogomet, ob tem so Bolgari znani po dobri tehniki, so pa tudi taktično disciplinirani," je razkril nekdanji selektor Slovenije, ki ima v Sofiji zelo pestro igralsko zasedbo. Sodeluje namreč z nogometaši iz kar 13 držav, dva izmed njih pa imata zveneče ime.

V družbi nekdanjega člana Manchester Uniteda Gabriela Obertana na treningu Levskega Foto: zajem zaslona

Eden je Francoz Gabriel Obertan, ki je pred leti igral za Manchester United, še veliko globlji pečat pa pustil pri Newcastle Unitedu. Drugi je Rivaldinho, sin nekoč najboljšega nogometaša na svetu Rivalda. Se jima bo pozimi pridružil še kakšen Slovenec? Z njimi je Stojanović sodeloval že v Belgiji, kjer je vodil Lierse (tam je igral Etien Velikonja), ter tudi v Beogradu, kjer sta pod njegovim vodstvom igrala Dejan Kelhar in Nejc Pečnik.

"Tudi v tej smeri razmišljam. Pozimi bo treba na nekaterih položajih okrepiti moštvo. Seveda se rad vrnem v domače okolje, sploh med igralce, ki sem jih nekoč treniral. Z nekaterimi sem že bil v stikih. Bomo videli decembra," je na morebitno skorajšnjo slovensko okrepitev namignil Stojanović, ki ga do konca prvega dela sezone čaka še pet prvenstvenih tekem.