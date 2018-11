Simeone potrdil, da z Oblakom potekajo pogovori

"Vem, da v klubu delajo v smeri, da bi Jan ostal. Z njim smo govorili ta teden in vemo, kaj si želi in kaj potrebuje," je v petek novinarjem dejal Simeone, poroča angleški spletni portal Goal.

"Ve, da ga potrebujemo. Je ključni igralec sedanjosti in tudi prihodnosti klubske morebitne rasti," je dodal 48-letni strateg Atletica.

Oblaka so v zadnjem prestopnem roku povezovali z odhodom na Otok, predvsem k Liverpoolu ali Chelseaju.

Simeone zavrnil namigovanja, da odhaja v Inter

Simeone, ki je eden najuspešnejših trenerjev zgodovine kluba - na začetku sezone je po zmagi nad Real Madridom osvojil tudi evropski superpokal -, pa je spregovoril tudi o podaljšanju svoje sedemletne pogodbe in zavrnil namigovanja, da bi odšel v nekdanji klub Inter.

"Z Miguelom (Angel Gil Marins, predsednik Atletica Madrid, op. STA) sva o tem govorila med zadnjim skupnim kosilom, malo sva se dotaknila te teme. A dogovora še ni, kar so poročali mediji, je bila laž, nisva govorila o denarju ali o dolžini nove pogodbe, to je vse laž. Je pa res, da mi je Miguel rekel, da se bova tekom te sezone morala dobiti in priti do dogovora za nadaljnjo sodelovanje," je dejal Simenone.