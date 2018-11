Dembele v izdihljajih Barceloni zagotovil točko pri Oblaku

Atletico Madrid in Barcelona sta se razšla brez zmagovalca. Katalonci so izenačili v 90. minuti.

Atletico Madrid in Barcelona sta se razšla brez zmagovalca. Katalonci so izenačili v 90. minuti.

Derbi 13. kroga španske La Lige med Atleticom in Barcelono na Wandi Metropolitano se je končal z remijem 1:1. Jan Oblak je vse do 90. minute ohranjal mrežo nedotaknjeno, nato pa po strelu Ousmaneja Dembeleja, ki mu je podal Lionel Messi, klonil. Veliko presenečenje je zrežiral Eibar, ki je doma s kar 3:0 premagal veliki Real Madrid, ugnal ga je sploh prvič v zgodovini, in prekinil zmagoviti niz kluba iz prestolnice.

Gledalci so v Madridu na prvi zadetek čakali do 77. minute, ko je Diego Costa poskrbel za naval navdušenja gostiteljev, ki so vse do 90. minute vodili in v rokah držali tri točke, s katerimi bi skočili na vrh španskega prvenstva. A gostje so tik pred sodnikovim podaljškom prekrižali njihove načrte. Lionel Messi je zaposlil Ousmaneja Dembeleja, ta pa ukanil Jana Oblaka.

Barcelona je po remiju ostala na prvem mestu, a tega ji lahko v nedeljo z zmago nad Valladolidom prevzame Sevilla.