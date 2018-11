Kapetan Reala padel na dopingu. Uefa pomagala prikriti vse skupaj.

Ramos je po finali lige prvakov, ki ga je Real junija letos s 4:1 dobil proti italijanskemu Juventusu, padel na dopinškem testu, Evropska nogometna zveza (Uefa) pa španskega nogometaša in madridskega kluba ni kaznovala.

V Ramosovem vzorcu so našli deksametazon, preparat, ki vsebuje kortizon in je na spisku prepovedanih poživil. Deksametazon je sicer dovoljeno sredstvo, če bi ga nogometaš najavil kot zdravilo in imel ustrezna dovoljenja, a tega ni storil, poroča nemški Spiegel.

V Uefi so se zadovoljili z opravičilom in pojasnilom klubskega zdravnika, ki je trdil, da je šlo zgolj za neljubo napako. Ramos je bojda vzel tablete proti vnetju, zdravnik pa je prepozno opazil, da vsebujejo sredstvo, ki je na spisku prepovedanih substanc.

"Nepravilnosti" tudi aprila letos

Sicer sta madridski Real in Sergio Ramos v postopku tudi zaradi "nepravilnosti pri dopinški kontroli" po tekmi španskega prvenstva iz aprila 2018, v kateri so Madridčani z 2:1 premagali Malago. Takrat naj bi šel Ramos še pred dopinško kontrolo pod prho, kar je po španskih protidopinških pravilih prepovedano. Podatki Football Leaksa se nanašajo na pismo, ki ga je sodelavec španske protidopinške agencije poslal vodstvu Reala, v protidopinškli agenciji pa sicer navajajo, da takrat postopek ni pokazal uživanja prepovedanih poživil.

Zapletlo se je tudi v začetku leta 2017

Februarja leta 2017 so Realu spregledali še en prekršek. Protidopinški agenti so se nenapovedano pojavili na treningu Reala in poskušali vzeti vzorec krvi Cristianu Ronaldu, a je tehnik v prvem poskusu zgrešil Portugalčevo veno, ta pa se je nato pritožil, čeprav ima po pravilih kontrolor na voljo tri poskuse, da vzame vzorec krvi. Osem izbranih nogometašev, med njimi poleg Ronalda tudi Toni Kroos, je vzorec krvi dovolilo vzeti le klubskemu zdravniku, kar pa je proti pravilom Uefe. Ta je sicer takrat sprejela pojasnilo madridskega kluba, da so bili kontrolorji "neprofesionalni".