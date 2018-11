Aleksander Čeferin spregovoril tudi o NZS in neuspehu Slovenije

Ko je Aleksander Čeferin pred dobrima dvema letoma postal predsednik Uefe, ga je na sedežu v Nyonu pričakal nemški sodelavec, zadolžen za finance in mu dejal, da imajo težavo. Ko ga je nekdanji predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) vprašal, kakšna je ta, mu je posredoval podatek, da ima Uefa preveč denarja! S to anekdoto je Čeferin popestril javni nastop na Sportu, vsakoletni regijski konferenci o marketingu in sponzorstvih v športu, ki je letos v Portorož pripeljala zelo visokega gosta.

Ko je izvedel za ''sladke'' težave Uefe, si je zadal cilj, da denar pravično porazdeli članicam in jim pomaga pri nogometni poti. Evropska nogometna družina je z njegovim prihodom vstopila v obdobje zaupanja in enotnosti. Januarja, ko bo kandidiral za nov štiriletni mandat, ne bo na drugi strani niti enega protikandidata. Čeferina to ne preseneča, dokaz o tem, kako ga članice spoštujejo, pa pridobiva vsak dan.

Veseli se novega mandata na čelu največje športne organizacije na svetu, kot pogosto poimenuje Uefo. ''Odkar sem predsednik Uefe, sem spoznal, da je to dobra, transparentna organizacija. Takšna pa ni zaradi mene, ali pa tega, ker sem prišel k njej. Prinaša nove izzive. Nogomet je fantastičen produkt, je več kot le šport. Lahko naredi marsikaj dobrega na svetu, zato se že veselim, da bom imel možnost opravljati to še štiri leta,'' je v Portorožu, kjer se je drenalo predstavnikov sedme sile, pojasnjeval prvi mož evropskega nogometa.

Je optimist, drugo leto bo bolje

V Portorožu je spregovoril tudi o slovenski reprezentanci in NZS. Foto: Vid Ponikvar Nedavno končan eksperiment, letošnja liga narodov, je na njegov obraz zaradi uspešnosti in pestrosti prinesel nasmešek, slednji pa je bil malce bolj kisel, ko je pomislil na (ne)uspeh slovenske izbrane vrste, ki je zdrsnila v ligo D in čaka na prihod novega selektorja. To bo kot kaže Matjaž Kek. ''Težko komentiram dogajanje v slovenski reprezentance. Sem pa optimist, drugo leto bo bolje,'' je mnenja, da tako slabo kot v letu 2018, ko je Slovenija ostala brez zmage v ligi narodov, ne more iti.

''Veliko težav smo imeli, veliko poškodovanih igralcev, veliko stvari, ki lahko tako malo reprezentanco kot je slovenska zelo prizadenejo. Morate vedeti, da ima Nizozemska top ekipo, pa je ni bilo ne na EP 2016 ne na SP 2018. Tudi Italije ni bilo na SP v Rusiji. To je vse, kar lahko povem,'' se je dotaknil neuspehov evropskih nogometnih velesil, ki so nepričakovano ostale brez velikih tekmovanj.

Z njim sta se na odru pogovarjala Toby Hester in Tomaž Ambrožič. Foto: Vid Ponikvar

O njegovem domnevnem vplivu na delo krovne slovenske organizacije, katere predsednik Mijatović se po neuspehih članske izbrane vrste sooča s kritikami, je povedal naslednje: ''Niti ne morem, niti ne želim vplivati. Ljudje, ki nimajo sami predstave, kaj je to Uefa, mislijo, da hodim na NZS in jim šepetam neke nasvete. S takimi ljudmi je brezpredmetno polemizirati. Sem navijač slovenske reprezentance. Predsednik Uefe lahko vpliva, da je vse korektno, vse drugo pa je stvar NZS. Oni odločajo in so odgovorni, kaj se bo zgodilo. Prepričan pa sem, da bo šlo na bolje," je še enkrat ponovil, kako je optimist.

Liga narodov požela uspeh

Slovenija je ligo narodov končala brez zmage. Foto: Grega Valančič/Sportida Če bi Slovenija blestela v ligi narodov, bi si zagotovila nastop v zaključnem turnirju lige C, v katerem bi si lahko priigrala udeležbo na EP 2020. Priložnost je zamudila in zaostala za vsemi tekmeci. ''Vsak tak rezultat je na nek način zamujena priložnost, a se iz tega lahko nekaj naučiš in greš naprej,'' se je dotaknil lige narodov, ki je bila dobro sprejeta med ljubitelji nogometa.

''Liga narodov predstavlja bistveno večji uspeh od naših pričakovanj. To je super uspešno tekmovanje. Ko se bo še malce bolj prijelo, bo še večja prepoznavna blagovna znamka,'' je prepričan predsednik Uefe, ki ne verjame, da bo naslednja liga narodov že leta 2020 kot uvod v kvalifikacije za SP 2022. Najverjetneje bo nova izvedba lige narodov na sporedu čez štiri leta, takrat pa se bo Slovenija merila z manj atraktivnimi evropskimi tekmeci.

Kaj meni o sistemu VAR? Na SP 2018 se je predstavil tudi sistem VAR. Foto: Reuters Izvršni odbor Uefe je sklenil, da bo uporabljen v naslednji sezoni lige prvakov, analitična ekipa Uefe pa pospešeno dela na tem, da izve, ali bi se ga dalo uporabiti že prej, še v tej sezoni. ''Nisem še dobil rezultata. Predstavljen bo prihodnji teden, ko se srečamo v Dublinu,'' je dejal predsednik Uefe, ki bo prihodnji konec tedna na Irskem sodeloval na žrebu kvalifikacij za EP 2020, na katerem bi lahko srečal tudi že novega (starega) slovenskega selektorja Keka. Kakšen vtis pa je pustil nanj VAR na krstni izvedbi na SP 2018? ''Deloval je relativno dobro, bilo pa je tudi nekaj zelo kontroverznih situacij. Naši strokovnjaki delajo na tem, da bomo imeli naš, prepoznaven način uporabe VAR. Na tekmi med Švico in Srbijo (Aleksandar Mitrović se je znašel med švicarskega igralcema in padel na tla, op. p.) sodnik ni hotel pogledati posnetka. Moramo vedeti, a ga mora pogledati ali ne. Nekateri komentatorji po televiziji so na tekmah dejali ob tem, ko je šla žoga v kot, a to ni bilo dosojeno, da bi bilo popolnoma drugače, če bi bil VAR. A to ni res. VAR se ne uporablja za to. Uefa je za razliko od Fife dolžna to predstaviti navijačem, trenerjem, igralcem. Ste denimo vedeli, da igralec, če pokaže ekran (želja po postopku VAR in ogledu posnetka, op. p.), prejme rumeni karton? Tega ne vemo, zato se mi zdi, da mora biti tak sistem jasen. Mora biti jasno, ali odloča nekdo v hišici, kombiju ali pa sodnik na igrišču. VAR lahko pomaga, a le, če se ga pametno uporabi,'' je izpostavil Čeferin in napovedal, da sodnikov za golov ob uvedbi sistema VAR ne bo več.

Največji hranijo manjše

Sporoča, da je evropski nogomet v dobri kondiciji. ''Če vas kaj skrbi, naj vas ne skrbi o nogometu,'' je zadovoljen, ko spremlja ugodna finančna poročila. Prihodek ustvarjajo najmočnejši evropski klubi, nato pa se sredstva razdelijo in uporabijo za vse preostale veje nogometa.

Podpira ga vseh 55 članic evropske nogometne družine. Foto: Vid Ponikvar

''Največjih pet lig, Anglija, Francija, Italija, Španija in Nemčija, prinaša 86 odstotkov vseh sredstev v evropski nogomet, nazaj pa jih vzamejo 60. Potem lahko hitro izračunate, kako in kaj. To je dokaj pošteno. Oni se tega zavedajo. Povedal sem jim, koliko igralcev je iz teh petih držav. Ne prav veliko, v Angliji moraš prav pozorno iskati angleške igralce,'' je postavil pred dejstvo najmočnejše klube v Evropi, s katerimi je sklenil dogovor, da ne bo nikakršne superlige. ''Vse do takrat, ko bom predsednik Uefe, zagotovo ne bo superlige. Ne pride v poštev. Vse lige so na naši strani,'' odločno odgovarja Čeferin. V prihodnosti bo podal velik poudarek finančnemu fair-playju, s katerim skuša omiliti vedno večje razlike med najbolj bogatimi in revnimi klubi.

Polaskal je Hrvaški

Ponosen je na uspehe evropskih reprezentanc, ki so od leta 2006 še vedno osvajale svetovni naslov. Foto: Vid Ponikvar Ko se je prelevil v vlogo zunanjega opazovalca in sladokusca nogometa, je priznal, da ga v tem trenutku najbolj navdušujejo Francija, Nizozemska in Belgija. Sploh galski petelini, aktualni svetovni prvak, ki jih je oklical za reprezentanco prihodnosti. Ponosen je, da gre evropskim reprezentancam na svetovnih prvenstvih tako dobro, polaskal je tudi sosedom Hrvatom za njihovo samozavest, odlično delo z mladimi in velikim čutom za državno pripadnost.

O slovenski reprezentanci po drugi strani ni želel veliko govoriti, a je mnenja, da bo leto 2019 prineslo boljše rezultate. Takrat se bodo delile vstopnice za Euro 2020. Morda tudi z Janom Oblakom na slovenskih vratih, katerega je v obdobju, ko je slovenski selektor zaman čakal nanj, srečal dvakrat in mu prisrčno čestital za osvojitev evropskih lovorik. Lige Europa in evropskega superpokala! Bi mu lahko prihodnje leto čestital še za evropski naslov v ligi prvakov? Kdo ve. Nogomet zna presenečati …