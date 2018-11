Čeferin je odgovoril na očitke in pomiril evropsko nogometno javnost

"Ni možnosti za superligo," je na skupni novinarski konferenci z Agnellijem dejal Čeferin, pri tem pa zanikal nedavna poročanja, da naj bi se nekateri veliki klubi o tem dejavno dogovarjali še v letošnjem letu. "Ko smo stopili v stik s predstavniki velikih klubov, so nam vsi dejali, da ni bilo nobenih resnih pogovorov. Devetindevetdeset odstotkov nam je dejalo, da sploh ne vedo nič o tem."

Enako je potrdil tudi Agnelli, ki vodi združenje 200 največjih nogometnih klubov v Evropi: "Kar je izključeno, je nastanek superlige. Iz stališča Ece in tudi Juventusa, ki ga tudi predstavljam kot predsednik, je pomembno povedati, da o tem ni bilo nobenega govora v letošnjem letu."

Tako Čeferin in Agnelli sta na novinarski konferenci, ki je sledila sestanku z evropskim komisarjem za šolstvo, kulturo, mladino in šport Tiborjem Navracsicsem, poudarila pripravljenost evropskih klubov in Uefe, da še naprej skupaj oblikujejo razvoj evropskega nogometa. "Komisarju smo sporočili, da je evropski nogomet združen," je dejal Čeferin.

Der Spiegel je trdil: Pripravlja se liga za elito

Nemški Der Spiegel je v začetku novembra poročal, da so v sklopu preiskovalnega novinarskega konzorcija Football Leaks, ki združuje 15 medijev v 12 evropskih državah, odkrili dokumente, ki naj bi potrjevali namero evropske klubske elite, da z letom 2021 ustanovi zasebno prvenstvo, ločeno od lige prvakov. O tem naj bi bilo govora še letos.

Namen današnjega obiska Evropske komisije je bil tako predstavitvi skupno namero Uefe in Ece, da v prihodnjih letih nadaljujejo sodelovanje pri trajnostnem razvoju evropskega nogometa in je bil po besedah obeh nogometnih funkcionarjev načrtovan že pred objavo nemškega časnika o domnevnih načrtih za superligo.

Na sestanku sta Čeferin in Agnelli Navracsicsa seznanila tudi z vsebino pisma o nameri med Uefo in Eco, v kateri obe organizaciji izražata pripravljenost po nadaljnjem sodelovanju.

Na vprašanje o dodatnih zagotovilih, da veliki klubi ne izrabljajo ideje o odpadniški ligi za izboljšanje svojega položaja v pogajanjih z Uefo, je Agnelli med drugim dejal, da so klubi že zdaj vključeni v skupno podjetje, ki upravlja z elitnimi evropskimi tekmovanji in prodaja povezane pravice. "Že danes imamo nekaj, kar bi moralo zadovoljiti klube kot so Juventus, Bayern, Anderlecht in ostale," je dejal.

Partnerstvo, ki bo koristno tudi za širšo družbo

Po njegovem mnenju se bo to zagotovilo še dodatno povečalo, ko bodo v skladu z zastavljenimi načrti predstavniki Ece dobili mesto v upravnem odboru tega podjetja. "To bi moralo biti zadostno zagotovilo za vse klube, da se bo razvoj tekmovanj premikal v smeri njihovih interesov. To pa ne bi smelo biti le ekonomsko ..., saj bi morali prepoznati tudi družben vrednost tega, da smo predstavniki velikih klubov v najpomembnejšem športu na svetu."

Tako naj bi se Uefa in Eca že začela pogovarjati tudi o sodelovanju po letu 2024, ko se iztečejo obstoječi dogovori o obliki evropskih tekmovanj. Eden od poglavitnih ciljev v obdobju po letu 2024 naj bi bilo preoblikovanje tekmovalnih koledarjev, pri čemer si klubi želijo več mednarodnih tekem.

Na današnji sestanek se je v sporočilu za javnost odzval tudi Navracsics, ki je pozdravil namero Uefe in Eca, da se skupaj soočijo z največjimi vprašanji nogometa. "Prepričan sem, da bo uspešno partnerstvo v duhu dobrega gospodarjenja koristno ne le za evropski nogomet, temveč tudi širše za našo družbo," je dejal komisar.

