Absurd, ki se je v letošnjem letu zgodil Sloveniji

Reprezentančno nogometno leto 2018 je za nami in čas je analizo. Slovenija, ki sta jo letos vodila dva selektorja, je odigrala devet tekem. Kdo so tisti, ki so v letošnjem letu v izbrani vrsti igrali največ?

Medtem ko je najboljši in z naskokom najbolj cenjeni slovenski nogometaš Jan Oblak za svoj Atletico Madrid odigral 44 od 54 tekem v vseh tekmovanjih, ki jih je odigral njegov klub, kar znese 3960 od 4860 možnih minut oziroma nekaj več kot 81 odstotkov vsega igralnega časa, v reprezentanci iz znanih razlogov ni odigral niti ene. Na devetih tekmah Slovenije v letošnjem letu ga niti enkrat ni bilo zraven, odigral ni niti ene minute.

Vid Belec je v klubskem dresu, a vselej v prejšnji sezoni, med vratnicama stal le petkrat, a je na drugi strani v reprezentanci zbral maksimalnih devet nastopov in 810 minut igre. Medtem je v klubih, v Beneventu in Sampdorii, odigral le 393 od 2880 možnih minut v vseh tekmovanjih, kar znese 13,6 odstotka igralnega časa, ki ga je imel na voljo.

Absurd, a nogometaš z najmanj minutami v klubskem dresu od vseh, je v reprezentanci zbral največ minut igre od vseh reprezentantov, ki so dobili priložnost za igro v letu 2018 pod vodstvom najprej Tomaža Kavčiča in potem še Igorja Benedejčiča.

Domen Črnigoj je od desetih debitantov v dresu Slovenije v letošnjem letu igral največ. Foto: Vid Ponikvar

Dobili smo deset novih reprezentantov

Drugi na lestvici odigranih minut je branilec Miha Mevlja, ki je sicer nastopil na osmih tekmah. Podobno kot vezist Miha Zajc, ki je zbral 650 minut.

Četrti je kapetan, levi bočni branilec Bojan Jokić, ki jih je v sedmih nastopih zbral 597, peterico "najboljših" pa zaključuje nogometaš, ki je v zadnjem času zasedal mesto na desni strani obrambe. Nejc Skubic je v šestih nastopih zbral 511 minut.

V letu, ki se izteka, je za Slovenijo sicer nastopili 33 nogometašev, kar deset je bilo debitantov. To so Matija Boben, Rudi Požeg Vancaš, Žan Majer, Jure Balkovec, Leo Štulac, Jaka Bijol, Nemanja Mitrović, Miha Blažič, Amir Derviševič in Domen Črnigoj, ki je s sedmimi nastopi in 362 minutami igre dobil največ priložnosti med tistimi, ki so letos prvič nastopili v članski izbrani vrsti.

Josip Iličić je edini slovenski reprezentant v iztekajočem se letu, ki je bil izključen. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Zajc najučinkovitejši, Iličić najbolj "nediscipliniran"

Statistično najučinkovitejši nogometaš Slovenije leta je brez dvoma Zajc, ki je s tremi goli najboljši strelec reprezentance (ob njem so bili še štirje strelci, ki so zabili vsak po en gol), prste pa je imel vmes še pri dveh zadetkih. Pri enem je asistiral, pri drugem je bil nad njim storjen prekršek za enajstmetrovko.

Disciplina? Daleč najbolj nediscipliniran je bil sicer glede na ocene predstav v grobem brez doma najboljši slovenski reprezentant zadnjih let Josip Iličić. Kapetan Slovenije na zadnji tekmi leta v Sofiji je tudi edini, ki je prejel rdeč karton. Izključitev na tekmi proti Cipru v Stožicah je bila posledica drugega rumenega kartona.

S tremi rumenimi kartoni je 30-letni zvezdnik italijanskega prvoligaša Atalante "rekorder" tudi pri številu kartonov rumene barve. Po dva so dobili Rene Krhin, Jokić in Bijol, še okroglih deset slovenskih reprezentantov je dobilo po enega.

Foto: Infografika: Marjan Žlogar

Preberite še: