Kek bo postal selektor naslednji teden, imel naj bi zanimiv pogoj

Zdaj ni več niti kančka dvoma, kdo bo naslednji selektor članske slovenske nogometne reprezentance. To bo že naslednji teden postal Matjaž Kek, ki bo postal tretji povratnik na klop slovenske izbrane vrste. V torek zvečer bo to potrdil tudi izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije. Mariborčan naj bi za svojo privolitev postavil precej pogojev. Eden izmed njih je zelo zanimiv.

Zdaj ni več dvoma o tem, da je informacija, ki smo jo dobili včeraj, resnična.

Igor Benedejčič, ki je po oktobrskem odhodu Tomaža Kavčiča novembra začasno vodil slovensko reprezentanco, ne bo dobil priložnosti za nadaljevanje svojega dela, tretjega kandidata prav tako ni, na vroč selektorski stolček se bo usedel Matjaž Kek.

Mariborčan, ki je Slovenijo popeljal na svetovno prvenstvo 2010 in je od začetka oktobra, ko se je poslovil od klopi hrvaškega prvoligaša Rijeke, brezposeln, se je z Radenkom Mijatovićem dogovoril za vrnitev na klop Slovenije, ki jo je zapustil oktobra 2011.

Informacije niso uradne, a naj bi to postale že sredi naslednjega tedna. V torek zvečer bo zasedal izvršni odbor NZS, v katerem poleg predsednika Mijatovića sedi še 14 članov. Na dnevnem redu za zdaj sicer še ni točke imenovanja novega selektorja, ki pa jo bo predsednik dodal.

Ker je Kek edini kandidat, ne gre dvomiti, da mu bo IO NZS izrekel zaupnico. Ob glasu javnosti, ki je izrazito na strani 57-letnega Mariborčana, bi se moralo zgoditi veliko presenečenje, da bi bilo drugače.

Dan ali dva zatem bi moral biti Kek na novinarski konferenci že predstavljen kot novi selektor slovenske reprezentance, ki jo bo poskušal dvigniti iz brezna, v katero je padla v zadnjih mesecih in v ligi narodov izpadla v najslabši, razred D reprezentančnega nogometa.

Kdo sedi v izvršnem odboru NZS?

Poleg predsednika Mijatovića so to še Franci Zavrl (podpredsednik NZS), Milan Jarc (podpredsednik NZS), Danilo Kacijan (podpredsednik NZS, predsednik MNZ Murska Sobota), Stanko Glažar (podpredsednik NZS, predsednik MNZ Ptuj), Vlado Močnik (predsednik MNZ Celje), Blaž Vidmar (predsednik MNZ Gorenjske Kranj), Jani Bačič (predsednik MNZ Koper), Slavko Režonja (predsednik MNZ Lendava), Gvido Mravljak (predsednik MNZ Ljubljana), Dušan Bezjak (predsednik MNZ Nova Gorica), Dejan Germič (predsednik MNZ Maribor), Rudi Bračič (predsednik ZNTS), Vladimir Šajn (predsednik ZNSS), Goran Pintarič (nadomestni član - MNZ Murska Sobota) in Janko Turk (nadomestni član - MNZ Ptuj).

Zakaj se niso dogovorili že oktobra?

Kek se je z vrnitvijo na selektorsko mesto spogledoval že pred mesecem dni, a se z Mijatovićem takrat še nista dogovorila o sodelovanju in s tem izpustila priložnost, da bi lahko novi selektor pred marčevskim začetkom kvalifikacij za evropsko prvenstvo malce preveril utrip v slovenski reprezentanci in bi mu bilo potem, ko bo šlo zares, zagotovo lažje.

Predsednik NZS Radenko Mijatović je moral pristati na kar nekaj pogojev novega selektorja. Foto: Vid Ponikvar

Morda tudi zaradi tega, ker naj bi bil Kek zelo trd pogajalec. Postavil naj bi kar nekaj pogojev, eden izmed njih, ki nam je prišel na uho, pa je zelo zanimiv. Vztrajal naj bi pri tem, da bo polovico reprezentančnih tekem v prihodnosti gostil Maribor.

To so informacije, ki jih je težko potrditi, odgovor na vprašanje, ali so resnične, pa bomo verjetno tako ali tako dobili. Slovenija v zadnjih treh letih v Mariboru ni igrala niti enkrat. Če bo v prihodnosti izrazito drugače ...

Kje naj slovenska nogometna reprezentanca igra domače tekme? v Ljubljani 22,62% +

v Mariboru 74,73% +

kje drugje 2,65% +

Pod Mijatovićem niti enkrat v Mariboru

Slovenija je v Mariboru nazadnje igrala novembra 2015. Foto: Urban Urbanc/Sportida



Odkar je Mijatović decembra 2016 postal predsednik NZS, pred tem pa je dva meseca opravljal vlogo vršilca dolžnosti, Slovenija v Mariboru ni nastopila niti enkrat.



V tem času je odigrala devet domačih tekem. Vse na stadionu Stožice v Ljubljani. Slovenija je v Mariboru nazadnje igrala 17. novembra 2015, ko je v Ljudskem vrtu na povratni tekmi dodatnih kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2016 igrala proti Ukrajini in ostala brez nastopa na zaključnem turnirju.Odkar je Mijatović decembra 2016 postal predsednik NZS, pred tem pa je dva meseca opravljal vlogo vršilca dolžnosti, Slovenija v Mariboru ni nastopila niti enkrat.V tem času je odigrala devet domačih tekem. Vse na stadionu Stožice v Ljubljani.

Kaj bo z Oblakom, Kamplom …?

Se bo vrnil tudi Jan Oblak? Foto: Morgan Kristan / Sportida



Prvi na dnevnem redu je seveda Jan Oblak. Z naskokom najbolj cenjen slovenski nogometaš zadnjega obdobja (in pravzaprav tudi vseh časov) za Slovenijo, bojda zaradi poškodbe ne igra že več kot eno leto, medtem ko lahko tekme, ki jih je v zadnjem letu izpustil pri Atletico Madridu, preštejemo na prste ene roke.



Kevin Kampl, s katerim je imel Kek težave že v reprezentančnih selekcijah do 15 in 16 let, ki ju je vodil na začetku svoje trenerske poti, je pred kratkim šokiral, da pri 28 letih končuje reprezentančno pot. Glede na to, da gre za enega najboljših slovenskih nogometašev, bi bilo škoda, da ga izgubimo in prav gotovo ne bi bilo neumno, če bi ga novi selektor poskušal prepričati, da si premisli.



Zagotovo se bo poskušal pogovoriti tudi z Josipom Iličićem, ki je v zadnjem obdobju najboljši igralec slovenske reprezentance. Z njim je imel v svojem prvem selektorskem mandatu nekaj težav. Glede na to, da se je zvezdnik italijanskega nogometa medtem spremenil v enega od vodij novega reprezentančnega rodu, se bo z njim pred začetkom prve akcije zagotovo poskušal usesti.



Potem je tukaj kapetanski trak, pa še kopica takšnih in drugačnih vprašanj. Ni kaj, pestro bo. Kek bo prvo tekmo v svojem drugem selektorskem mandatu vodil šele čez štiri mesece, a bo moral v akcijo stopiti že veliko prej. Zagotovo ga čaka veliko dela, povezanega predvsem s težavami, ki so reprezentante mučile v zadnjem času.Prvi na dnevnem redu je seveda. Z naskokom najbolj cenjen slovenski nogometaš zadnjega obdobja (in pravzaprav tudi vseh časov) za Slovenijo, bojda zaradi poškodbe ne igra že več kot eno leto, medtem ko lahko tekme, ki jih je v zadnjem letu izpustil pri Atletico Madridu, preštejemo na prste ene roke., s katerim je imel Kek težave že v reprezentančnih selekcijah do 15 in 16 let, ki ju je vodil na začetku svoje trenerske poti, je pred kratkim šokiral, da pri 28 letih končuje reprezentančno pot. Glede na to, da gre za enega najboljših slovenskih nogometašev, bi bilo škoda, da ga izgubimo in prav gotovo ne bi bilo neumno, če bi ga novi selektor poskušal prepričati, da si premisli.Zagotovo se bo poskušal pogovoriti tudi z, ki je v zadnjem obdobju najboljši igralec slovenske reprezentance. Z njim je imel v svojem prvem selektorskem mandatu nekaj težav. Glede na to, da se je zvezdnik italijanskega nogometa medtem spremenil v enega od vodij novega reprezentančnega rodu, se bo z njim pred začetkom prve akcije zagotovo poskušal usesti.Potem je tukaj kapetanski trak, pa še kopica takšnih in drugačnih vprašanj. Ni kaj, pestro bo.

Kek je bil že na odstrelu, potem je poskrbel za pravljico

Konec leta 2011 ga je odslovil Aleksander Čeferin. Foto: Vid Ponikvar Branka Oblaka imenoval takratni predsednik NZS Rudi Zavrl.



Mariborčan je ob debiju na prijateljski tekmi proti Estoniji zmagal z 1:0. Potem je v naslednjih štirih tekmah kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2008 osvojil le eno točko in bil na odstrelu.



Zavrl je poskušal na klop Slovenije vrniti Srečka Katanca, a je ta ponudbo vljudno zavrnil, tako da je delo nadaljeval Kek in zablestel. V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2010 je za las zgrešil prvo mesto in neposredno uvrstitev v Južnoafriško republiko, potem pa se tja prebil z zmago nad Rusijo v dodatnih kvalifikacijah. Na zaključnem turnirju je poskrbel za zgodovinsko prvo zmago Slovenije na velikih tekmovanjih in s štirimi točkami skorajda poskrbel za še bolj zgodovinski podvig. Uvrstitev v izločilne dele tekmovanja.



Potem ko je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2012 Slovenija v svoji skupini zaostala za Italijo, Estonijo in Srbijo, je moral oditi. Takratni predsednik NZS, ki zdaj sedi na čelu Uefe, Aleksander Čeferin, ga je odslovil in kot njegovega naslednika pripeljal Slavišo Stojanovića. Keka je v začetku leta 2007, takrat še kot ne preveč uveljavljenega trenerja, za selektorja po odhoduimenoval takratni predsednik NZSMariborčan je ob debiju na prijateljski tekmi proti Estoniji zmagal z 1:0. Potem je v naslednjih štirih tekmah kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2008 osvojil le eno točko in bil na odstrelu.Zavrl je poskušal na klop Slovenije vrniti, a je ta ponudbo vljudno zavrnil, tako da je delo nadaljeval Kek in zablestel. V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2010 je za las zgrešil prvo mesto in neposredno uvrstitev v Južnoafriško republiko, potem pa se tja prebil z zmago nad Rusijo v dodatnih kvalifikacijah. Na zaključnem turnirju je poskrbel za zgodovinsko prvo zmago Slovenije na velikih tekmovanjih in s štirimi točkami skorajda poskrbel za še bolj zgodovinski podvig. Uvrstitev v izločilne dele tekmovanja.Potem ko je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2012 Slovenija v svoji skupini zaostala za Italijo, Estonijo in Srbijo, je moral oditi. Takratni predsednik NZS, ki zdaj sedi na čelu Uefe,, ga je odslovil in kot njegovega naslednika pripeljal

