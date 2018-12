Keka poljubila sreča, žreb kvalifikacij za Euro 2020 naklonjen Sloveniji

Žreb kvalifikacijskih skupin za Euro 2020: Skupina A*: Anglija, Češka, Bolgarija, Črna gora, Kosovo

Skupina B*: Portugalska, Ukrajina, Srbija, Litva, Luksemburg

Skupina C*: Nizozemska, Nemčija, Severna Irska, Estonija, Belorusija

Skupina D*: Švica, Danska, Irska, Gruzija, Gibraltar

Skupina E*: Hrvaška, Wales, Slovaška, Madžarska, Azerbajdžan

Skupina F: Španija, Švedska, Norveška, Romunija, Ferski otoki, Malta

Skupina G: Poljska, Avstrija, Izrael, Slovenija, Makedonija, Latvija

Skupina H: Francija, Islandija, Turčija, Albanija, Moldavija, Andora

Skupina I: Belgija, Rusija, Škotska, Ciper, Kazahstan, San Marino

Skupina J: Italija, Bosna in Hercegovina, Finska, Grčija, Armenija, Liechtenstein * skupina s petimi udeleženci

Slovenska nogometna reprezentanca je v ligi narodov, novonastalem eksperimentu Evropske nogometne zveze (Uefa), pustila bled vtis, že marca 2019 pa jo čaka nov izziv. Takrat bo šlo povsem zares in brez popravnega izpita, saj se bodo začele kvalifikacije za Euro 2020. V kvalifikacijah se bo pomerila proti petim tekmecem, to so Poljska, Avstrija, Izrael, Makedonija in Latvija.

Predstavitev udeleženk kvalifikacijske skupine G za Euro 2020:

Poljska Avstrija Izrael Slovenija Makedonija Latvija FIFA lestvica 20. 22. 90. 62. 68. 132. Kapetan Robert Lewandowski Julias Baumgartlinger Bibras Nathko Bojan Jokić Goran Pandev Andris Vanins Selektor Jerzy Brzeczek (Pol) Franco Foda (Nem) Andreas Herzog (Avt) Matjaž Kek (Slo) Igor Angelovski (Mak) Mixu Paatelainen (Fin) Največ nastopov Jakub Blaszczykowski (105) Andreas Herzog (103) Yossi Benayoun (102) Boštjan Cesar (101) Goce Sedloski (100) Vitalijs Astafjevs (167) Največ golov Robert Lewandowski (55) Anton Polster (44) Mordechai Spiegler (33) Zlatko Zahović (35) Goran Pandev (33) Maris Verpakovskis (29) Nastopi na EP 3 (2008, 2012, 2016) 2 (2008, 2016) - 1 (2000) - - Nastopi na SP 8 (1938, 1974, 1978, 1982, 1986, 2002, 2006, 2018) 7 (1934, 1954, 1958, 1978, 1982, 1990, 1998) 1 (1970) 2 (2002, 2010) - - Največji uspeh na EP Četrtfinale (2016) Skupinski del (2008 in 2016) - Skupinski del (2000) - -

Žreb kvalifikacij za EP 2020 v Dublinu:

Kaj lahko doseže Slovenija v kvalifikacijah za Euro 2020, kjer se bo v skupini merila s Poljsko, Avstrijo, Izraelom, Makedonijo in Latvijo? Slovenija je imela veliko srečo. V takšni skupini bo neuspeh, če se ne uvrsti na Euro 2020. 70,00%

Žreb ni najboljši, a bo Slovenija pod vodstvom Keka presenetila tekmece in se uvrstila na EP 2020. 6,00%

Žreb je bil naklonjen Sloveniji, ki pa se ji ne bo posrečilo uvrstiti na EP 2020. Še petič zapored bo ostala brez velikega tekmovanja. 14,00%

Žreb je Sloveniji določil premočne tekmece, tako da se ne bo uvrstila na EP 2020. 10,00%

Slovenija se bo v nov kvalifikacijski ciklus podala z novim selektorjem Matjažem Kekom, ki bo na čelu slovenske reprezentance vsaj štiri leta. Skušal jo bo popeljati na veliko tekmovanje. Če bi zaigrala na EP 2020, ki bo potekalo v 12 različnih državah, bi se po desetletnem sušnem obdobju ponovno družila z velesilami na največjem dogodku.

Slovensko delegacijo na Irskem sestavljala tudi predsednik NZS Radenko Mijatović in selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Položaj, v katerem je Slovenija, ne dopušča razmišljanja o tem, da bomo favoriti v skupini. A v tem trenutku moramo razmišljati najprej o sebi, koliko bo možno narediti, pa bomo videli. Vsekakor pa velja, da moraš imeti visoke cilje, da lahko napreduješ. Vsi imamo radi privlačne tekmece, a najprej je treba spoštovati sebe," je pred žrebom razmišljal Kek. Kaj bo povedal po plesu kroglic, ki mu je bil naklonjen, saj je Sloveniji namenil na papirju najslabšo članico prvega kakovostnega bobna, Poljsko?

Prihod selektorjev evropskih velesil v Dublin:

Kakovostne jakostne skupine za žreb kvalifikacij za EP 2020:

Boben 1: Švica, Portugalska, Nizozemska, Anglija (vse štiri v skupini s petimi), Belgija, Francija, Španija, Italija, Hrvaška, Poljska

Boben 2: Nemčija, Islandija, BiH, Ukrajina, Danska, Švedska, Rusija, Avstrija, Wales, Češka

Boben 3: Slovaška, Turčija, Irska, Severna Irska, Škotska, Norveška, Srbija, Finska, Bolgarija, Izrael

Boben 4: Madžarska, Romunija, Grčija, Albanija, Črna gora, Ciper, Estonija, Slovenija, Litva, Gruzija

Boben 5: Makedonija, Kosovo, Belorusija, Luksemburg, Armenija, Azerbajdžan, Kazahstan, Moldavija, Gibraltar, Ferski otoki

Boben 6: Latvija, Liechtenstein, Andora, Malta, San Marino

Finale evropskega prvenstva v nogometu bo leta 2020 v Londonu na znamenitem stadionu Wembley. Foto: Guliver/Getty Images

Kroglice so v Dublinu poskakovale v ritmih irskega plesa. Slovenija je kot predstavnica četrtega kakovostnega bobna pristala v skupini G. Kvalifikacije Euro 2020 sestavlja deset skupin, pet s šestimi in pet s petimi udeleženci. Štirje zmagovalci skupine lige A v ligi narodov (Švica, Portugalska, Nizozemska in Anglija) so se znašli v skupini s petimi udeleženci, saj jih junija 2019 na Portugalskem čaka zaključni turnir lige narodov, v katerem se bodo potegovali za krstno lovoriko, v skupini petih je pristala tudi svetovna podprvakinja Hrvaška.

Slovenski tekmeci v dozdajšnjih kvalifikacijah in ligi narodov:

Tekmec Kvalifikacijski ciklusi Norveška 4 EP 2000, SP 2006, SP 2014, LN 2018 Albanija 3 EP 2000, EP 2008, SP 2014 Ciper 3 EP 2004, SP 2014, LN 2018 Estonija 3 EP 1996, EP 2012, EP 2016 Hrvaška 3 EP 1996, SP 1998, EP 2004* Italija 3 EP 1996, SP 2006, EP 2012 Litva 3 EP 1996, EP 2016, SP 2018 Švica 3 SP 2002, SP 2014, EP 2016 Ukrajina 3 EP 1996, EP 2000*, EP 2016* Anglija 2 EP 2016, SP 2018 Belorusija 2 SP 2006, EP 2008 Bolgarija 2 EP 2008, LN 2018 Estonija 2 EP 2012, EP 2016 Ferski otoki 2 SP 2002, EP 2012 Grčija 2 SP 1998, EP 2000 Izrael 2 EP 2004, EP 2020 Latvija 2 EP 2000, EP 2020 Luksemburg 2 SP 2002, EP 2008 Malta 2 EP 2004, SP 2018 Poljska 2 SP 2010, EP 2020 Romunija 2 SP 2002*, EP 2008 Rusija 2 SP 2002, SP 2010* San Marino 2 SP 2010, EP 2016 Severna Irska 2 SP 2010, EP 2012 Slovaška 2 SP 2010, SP 2018 Srbija 2 SP 2002, EP 2012 Škotska 2 SP 2006, SP 2018 Avstrija 1 EP 2020 BiH 1 SP 1998 Češka 1 SP 2010 Danska 1 SP 1998 Francija 1 EP 2004 Gruzija 1 EP 2000 Islandija 1 SP 2014 Makedonija 1 EP 2020 Moldavija 1 SP 2006 Nizozemska 1 EP 2008

Boginja Fortuna je bila naklonjena Sloveniji

Svetovni prvaki Francozi se bodo v skupini H udarili z Islandijo, znancem iz četrtfinala z EP 2016, Turčijo, Albanijo, Moldavijo in Andoro. Foto: Reuters Iz vsake skupine napredovali le dve najboljši reprezentanci. Slovenija, ki ne skriva želje po nastopu na Euru 2020, se je znašla v skupini brez izrazitega favorita za prvo mesto in tudi brez velikega avtsajderja.

Evropske velesile, ki so na zadnjih tekmovanjih osvajale najvišja mesta, so se na žrebu izogibale Sloveniji. Iz prve kakovostne skupine se bo proti motivirani Kekovi četi pomerila Poljska. S tem se ponavlja zgodovina. Ko je Mariborčan popeljal Slovenijo na SP 2010, se je v skupini srečal tudi s Poljsko.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin in irski predsednik Michael D. Higgins, ki je ponosen, da bo Dublin eno izmed 12 prizorišč Eura 2020. Foto: Reuters

V kvalifikacijah za veliko tekmovanje se bo prvič pomerila s severno sosedo Avstrijo, ki ni nastopila na SP 2018, udarila se bo tudi z Izraelom, ki v zadnjih kvalifikacijah ni bil prepričljiv, njena tekmeca pa bosta tudi Makedonija in Latvija. Z nekdanjimi brati se je do zdaj merila le na prijateljskih dvobojih, Latvijci pa so se nazadnje merili s Slovenijo za točke v izdihljajih prejšnjega stoletja.

Slovenija je v zadnjih štirih kvalifikacijskih ciklusih (EP 2012, SP 2014, EP 2016 in SP 2018) zaman čakala na preboj na veliko tekmovanje, neuspešna pa je bila tudi v ligi narodov, kjer je osvojila zadnje mesto in zamudila priložnost, da bi leta 2020 sodelovala na zaključnem turnirju, kjer bi se delile še zadnje vozovnice za Euro.

Izjeme pri žrebu kvalifikacijskih skupin za EP 2020: Zaradi političnih razlogov in da bi se izognili tekmam visokega tveganja, se v isti skupini niso smeli znajti Armenija/Azerbajdžan, Gibraltar/Španija, Kosovo/BiH, Kosovo/Srbija in Ukrajina/Rusija.

Zaradi zimskih pogojev, ki v nekaterih deželah povzročajo več težav pri prirejanju nogometnih tekem, sta lahko v vsaki skupini le dva izmed desetih ''severnih'' udeleženk (Belorusija, Estonija, Ferski otoki, Finska, Islandija, Latvija, Litva, Norveška, Rusija in Ukrajina).

Da bi se izognili daljšim potovanjem, se je lahko Azerbajdžan v skupini z Gibraltarjem, Islandijo in Portugalsko pomerila le z enim izmed naštetih morebitnih tekmecev, podobno velja za Islandijo v primeru z Armenijo, Ciprom, Gruzijo in Izraelom ter s Kazahstanom (Andora, Anglija, Francija, Ferski otoki, Gibraltar, Islandija, Malta, Severna Irska, Portugalska, Irska, Škotska, Španija, Wales).

Slovenski nogometaši so nazadnje na velikem tekmovanju nastopili na SP 2010 v Južni Afriki. Takrat jih je vodil Matjaž Kek. Foto: Vid Ponikvar

Slovenija se je v 24-letni zgodovini, odkar igra kvalifikacijske dvoboje za največja tekmovanja, pomerila s 34 različnimi tekmeci. Prihodnje leto se bosta seznamu pridružili Avstrija in Makedonija, z 18 reprezentancami pa se Slovenija še ni srečala.

Kvalifikacije se bodo začele marca 2019, končale pa novembra istega leta. Dodatne kvalifikacije, te bodo potekale v obliki štirih zaključnih turnirjev lige narodov v ligah od A do D, bodo konec marca 2020.

S kom se Slovenija še ni pomerila v kvalifikacijah (18): Andora, Armenija, Azerbajdžan, Belgija, Črna gora, Finska, Gibraltar, Irska, Kazahstan, Kosovo, Liechtenstein, Madžarska, Nemčija, Portugalska, Španija, Švedska, Turčija, Wales

Evropsko prvenstvo leta 2020 bo potekalo kar v 12 državah. Foto: Reuters

Euro 2020, prvo, ki bi lahko potekalo pod predsednikovanjem Aleksandra Čeferina, bo potekalo med 12. junijem in 12. julijem v 12 državah. Finale bo v Londonu, tekme skupinskega dela pa bodo še v Amsterdamu, Bakuju, Bilbau, Budimpešti, Bukarešti, Dublinu, Glasgowu, Köbenhavnu, Münchnu, Rimu in St. Peterburgu. Finale Eura 2020 bo 12. julija 2020 na Wembleyju.