To so ovire, ki jih bo poskušal preskočiti Matjaž Kek

Matjaž Kek je Sloveniji za začetek prinesel srečo. Nedeljski žreb kvalifikacijskih skupin za evropsko prvenstvo 2020 je bil slovenski nogometni reprezentanci precej naklonjen. Spoznajte reprezentance Poljske, Avstrije, Izraela, Makedonije in Latvije, ki bodo novemu selektorju stale na poti do tako želenega cilja. Prve uvrstitve na veliko tekmovanje po desetih letih.

Kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2020, na katerem bo nastopilo 24 reprezentanc, bodo zelo strnjene. Tekme bodo na sporedu od marca do novembra 2019. Sistem tekmovanja je enostaven. V skupinskem delu se bodo reprezentance vsaka z vsako med seboj pomerile dvakrat. Prvo- in drugouvrščena si bosta zagotovili nastop na evropskem prvenstvu, ki ga bo med 12. junijem in 12. julijem 2020 gostilo 12 evropskih mest.

POLJSKA

Mesto na lestvici Fife: 20.

Najvišje na lestvici Fife: 5. (avgust 2017)

Najnižje na lestvici Fife: 78. (november 2013)



Prva mednarodna tekma: 1921

Najvišja zmaga: Poljska : San Marino 10:0 (2009)

Najvišji poraz: Poljska : Danska 0:8 (1948)



Nastopi na SP: 1938 (1. krog), 1974 (bron), 1978 (drugi krog), 1982 (bron), 1986 (osmina finala), 2002 (skupinski del), 2006 (skupinski del), 2018 (skupinski del).

Nastopi na EP: 2008 (skupinski del), 2012 (skupinski del), 2016 (četrtfinale).

Adam Nawalka je po razočaranju v Rusiji odšel. Foto: Reuters Poljska, nasprotnik Slovenije iz prvega, najmočnejšega bobna, je že močno opozarjala nase, a sta brona s svetovnih prvenstev 1974 in 1982, ko je v Španiji blestel zdajšnji predsednik poljske nogometne zveze Zbigniew Boniek, že precej daljna preteklost.

V zadnjem desetletju so se Poljaki sicer malce bolj približali evropskemu nogometnemu vrhu in nase opozorili predvsem na evropskem prvenstvu 2016 v Franciji, kjer so prišli do četrtfinala. Navdušili so tudi v kvalifikacijah za letošnje svetovno prvenstvo v Rusiji in premočno zmagali v svoji kvalifikacijski skupini, v kateri so bile tudi Danska, Romunija in Črna gora. Na zaključnem turnirju je potem sledil pogrom. V ne preveč zahtevni skupini skupaj s Senegalom, Japonsko in Kolumbijo so Poljaki pristali na zadnjem mestu.

Jerzy Brzeczek po več kot enem letu še naprej čaka na prvo zmago v vlogi selektorja Poljske. Foto: Reuters

Po tem neuspehu se je od klopi Poljske poslovil Adam Nawalka, ki jo je popeljal na zadnji dve veliki tekmovanji. Nasledil ga je precej neznani Jerzy Brzeczek, nekdanji poljski reprezentant, ki pri 47 letih nima ravno bleščeče trenerske poti. Z Wislo Plock, GKS Katowicami, Lechio Gdanskom in Rakowom se nikoli ni boril za lovorike.

Svoje poti v vlogi selektorja ni začel najbolje. V ligi narodov je bila Poljska v skupini skupaj s Portugalsko in Italijo prepričljivo zadnja, zato se seli v ligo B. Po šestih tekmah v vlogi selektorja Brzeczek še ne pozna zmage. Kljub temu bo Poljake popeljal v nove kvalifikacije, v njih pa bo računal na številne nogometaše, ki igrajo pomembne vloge v pomembnih evropskih klubih.

Najdražji aktivni reprezentanti:

80 milijonov evrov – Robert Lewandowski (Bayern München)

40 milijonov evrov – Piotr Zielinski (Napoli)

20 milijonov evrov – Arkadiusz Milik (Napoli) in Wojciech Szczesny (Juventus)

18 milijonov evrov – Gregorz Krychowiak (Lokomotiva Moskva)

Robert Lewandowski je kapetan in prvo ime. Foto: Reuters Prvi je seveda kralj nemških strelcev, ki že nekaj let navdušuje v majici Bayerna Münchna Robert Lewandowski. Eden najboljših napadalcev na svetu zadnjih let je tudi kapetan Poljske. Potem so tu še vratar Juventusa Wojciech Szczesny, pa izkušeni vezist Grzegorz Krychowiak, ki je nase opozoril predvsem kot član Seville, igral pa tudi za PSG. Danes je eden ključnih mož moskovske Lokomotive. Opozoriti je treba tudi na branilca Monaca Kamila Glika. Od starejšega vala ni več dolgoletnega člana Borussie Dortmund, branilca Lukasza Piszczeka.

So pa tu mlajši, ki prihajajo in nase opozarjajo predvsem v napadu. Krzysztof Piatek je v majici Genoe hit italijanske lige in se s Cristianom Ronaldom poteguje za naziv strelskega kralja. Arkadiusz Milik, nekdanji golgeter Ajaxa, ki je po astronomskem prestopu v Napoli in težavah s poškodbami le začel zabijati za Napoli. Eden glavnih zvezdnikov je tudi vezist Napolija Piotr Zielinski, vse več v majici Samporie kaže še en vezist, nogometaš Sampdorie Karol Linetty.

V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2010 je Slovenija v Ljudskem vrtu zmagala 3:0 z goli Valterja Birse, Milivoja Novakovića in Zlatka Dedića. Foto: Reuters

Poljaki so s Slovenci do zdaj odigrali šest tekem in imajo boljši izkupiček. Toda, ko je šlo zares, tako pa je bilo samo enkrat, so potegnili krajšo. V kvalifikacijah za zadnje veliko prvenstvo, na katerem so nastopili, so Slovenci prav pod vodstvom Matjaža Keka na Poljskem remizirali z 1:1, v Mariboru pa Poljake razbili s 3:0 in jih prikrajšali za južnoafriško poletje 2010. Nazadnje sta se Poljska in Slovenija pomerili novembra 2016. Pod vodstvom Srečka Katanca so Slovenci z golom Mihe Mevlje na prijateljski tekmi v gosteh remizirali 1:1.

Izkupiček s Slovenijo: 2 zmagi, 3 remiji in 1 poraz

14. november 2016 (prijateljska tekma):

Poljska : Slovenija 1:1



9. september 2009 (kvalifikacije za SP 2010):

Slovenija : Poljska 3:0



6. september 2008 (kvalifikacije za SP 2010):

Poljska : Slovenija 1:1



18. februar 2004 (prijateljska tekma):

Slovenija : Poljska 0:2



25. marec 1998 (prijateljska tekma):

Poljska : Slovenija 2:0



27. marec 1996 (prijateljska tekma):

Poljska : Slovenija 0:0

AVSTRIJA:

Mesto na lestvici Fife: 22.

Najvišje na lestvici Fife: 10. (marec in junij 2016)

Najnižje na lestvici Fife: 105. (julij 2008)



Prva mednarodna tekma: 1902

Najvišja zmaga: Avstrija : Malta 9:0 (1977)

Najvišji poraz: Avstrija : Anglija 1:11 (1908)



Nastopi na SP: 1934 (4. mesto), 1954 (bron), 1958 (skupinski del), 1978 (2. krog), 1982 (2. krog), 1990 (skupinski del), 1998 (skupinski del).

Nastopi na EP: 2008 (skupinski del), 2016 (skupinski del).

Avstrija se je v zadnjih 25 letih uvrstila na manj velikih tekmovanj kot Slovenija. Foto: Mario Horvat/Sportida Še ena reprezentanca, ki se je velesilam približala že dolgo nazaj, še dlje kot pol stoletja nazaj, ko je bila na svetovnem prvenstvu 1954 bronasta. Zdaj že nekaj let dosega povsem povprečne rezultate. Odkar je Slovenija samostojna, slabše od nje. Če ne upoštevamo evropskega prvenstva, na katerem je nastopila kot gostiteljica, je do zadnjega evropskega prvenstva v Franciji na velikem tekmovanju ni bilo že skoraj dve desetletji. Pred tem je brez vidnejše vloge zaigrala leta 1998, prav tako v Franciji.

Ko je po neuspešnem nastopu na evropskem prvenstvu Marcela Kollerja, ki se je poslovil po šestih letih, nasledil Nemec Franco Foda, sicer trenerska in igralska legenda graškega Sturma, je začel sijajno. Nanizal je kar sedem zmag, med drugim je v tem nizu poteptal tudi Slovenijo takratnega debitanta Tomaža Kavčiča, ko jo je na prijateljski tekmi v Celovcu premagal s 3:0.

Franco Foda bo skušal Avstrijo popeljati na drugo evropsko prvenstvo v nizu. Foto: Mario Horvat/Sportida

V kvalifikacijah za zadnje svetovno prvenstvo je Avstrija pred tem razočarala. V svoji kvalifikacijski skupini je zasedla četrto mesto. Zastala je za Srbijo, Irsko in Walesom. V ligi narodov je v B ligi obstala. Zasedla je drugo mesto, razvrstila se je med Bosno in Hercegovino in Severno Irsko.

Najdražji aktivni reprezentanti:

50 milijonov evrov – David Alaba (Bayern München)

25 milijonov evrov – Marko Arnautović (West Ham United), Marcel Sabitzer (Salzburg)

20 milijonov evrov – Florian Grillitsch (Hoffenheim)

18 milijonov evrov – Michael Gregoritsch (Augsburg)

David Alaba je zvezdnik evropskega nogometa. Foto: Reuters Prvo ime Avstrije je kajpak še en zvezdnik münchenskega Bayerna, polivalentni branilec David Alaba. Ob njem gre omeniti še napadalca West Ham Uniteda srbskih korenin Marka Arnautovića, ki je z dvema goloma zablestel tudi na prijateljski tekmi proti Sloveniji. Kapetan je izkušeni vezist Bayerja Leverkusna Julian Baumgartlinger. Znano ime je tudi njegov klubski soigralec, izkušeni branilec Aleksandar Dragović. Še en avstrijski reprezentant, po katerem se pretaka srbska kri. Zelo dobra nogometaša sta tudi krilna napadalca Marcel Sabitzer in Valentino Lazaro. Prvi je član Salzburga, drugi igra v Nemčiji za Hertho iz Berlina.

Avstrijci so Slovence marca letos v Celovcu premagali s 3:0. Foto: Mario Horvat/Sportida

Ob večkrat omenjeni letošnji prijateljski tekmi sta se Slovenija in Avstrija do zdaj pomerili samo še enkrat, tudi takrat je šlo za prijateljski obračun. Zgodilo se je daljnega leta 1997, ko je Slovenija pod vodstvom Zdenka Verdenika z goloma Ermina Šiljaka in Primoža Glihe, ki sta se pred Kekovim imenovanjem omenjala kot kandidata za selektorja, zmagala z 2:0.

Izkupiček s Slovenijo: 1 zmaga, 1 poraz

23. marec 2018 (prijateljska tekma):

Avstrija : Slovenija 3:0



18. marec 1997 (prijateljska tekma):

Avstrija : Slovenija 0:2

IZRAEL:

Mesto na lestvici Fife: 90.

Najvišje na lestvici Fife: 15. (november 2008)

Najnižje na lestvici Fife: 99. (januar 2018)



Prva mednarodna tekma: 1948

Najvišja zmaga: Izrael : Tajvan 9:0 (1988)

Najvišji poraz: Izrael : Nemčija 1:7 (2002)



Nastopi na SP: 1970 (skupinski del)

Nastopi na EP: /

Izraelce vodi legendarni Avstrijec Andreas Herzog. Foto: Reuters Izrael je reprezentanca, ki je trenutno šele na 90. mestu lestvice Mednarodne nogometne zveze in je bila v začetku letošnjega leta na najnižji točki v zgodovini, ki že tako ni ravno bajna. Izraelci se na evropsko prvenstvo, za katerega se sicer potegujejo šele od leta 1992, saj so bili pred tem člani azijske nogometne zveze, še nikoli niso uvrstili. Enkrat, daljnega leta 1970, so nastopili na svetovnem prvenstvu, a niso bili najbolj uspešni.

Po četrtem mestu v svoji skupini v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Rusiji je na klop Izraela sedel nekdanji legendarni avstrijski nogometaš Andreas Herzog, ki pa se z vodenjem ekip na članski ravni še ni preveč uveljavil. Pravzaprav je do zdaj vodil le mlajše selekcije ZDA in Avstrije, v Izraelu pa dočakal pravo trenersko priložnost. V ligi narodov je v ligi C v družbi Škotske in Albanije po porazu v Glasgowu z 2:3 šele v zadnjem krogu zapravil napredovanje v ligo A.

Najdražji aktivni reprezentanti:

12,5 milijona evrov – Munas Dabbur (Salzburg)

9,5 milijona evrov – Eran Zahavi (GZ)

4,8 milijona evrov – Bibras Natcho (Olympiakos)

2,5 milijona evrov – Tomer Hemed (QPR)

1,5 milijona evrov – Beram Kayal (Brighton)

Munas Dabbur navdušuje v Salzburgu. Foto: Reuters Prav veliko zvenečih imen Izrael nima. Včasih je imel Yossija Benayouna, danes se mora zadovoljiti z golgeterjem Salzburga Munasom Dabburjem. Potem je tu še kapetan Bibras Natcho, ki si kruh služi pri Olympiakosu v Atenah, v angleški premier ligi v majici Brightona igra branilec Beram Keyal, kolikor toliko znano me pa je tudi nekdanji veliki up izraelskega nogometa Eran Zahavi, ki je zdaj na Kitajskem.

Slovenija ima z Izraelom pozitiven izkupiček in lepe spomine na kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2004, ko ga je pod vodstvom Bojana Prašnikarja doma suvereno premagala, v gosteh pa remizirala.

Slovenija proti Izraelu še ne pozna poraza. Foto: Reuters

Nazadnje se je z njim udarila tudi na prijateljski tekmi leta 2006 in prav tako remizirala. Proti Izraelcem Slovenci še niso izgubili.

Izkupiček s Slovenijo: 2 remija, 1 poraz

15. avgust 2006 (prijateljska tekma):

Slovenija : Izrael 1:1



6. september 2003 (kvalifikacije za EP 2004):

Slovenija : Izrael 3:1



7. junij 2003 (kvalifikacije za EP 2004):

Izrael : Slovenija 0:0

MAKEDONIJA:

Mesto na lestvici Fife: 68.

Najvišje na lestvici Fife: 166. (marec 2017)

Najnižje na lestvici Fife: 46. (oktober 2008)



Prva mednarodna tekma: 1993

Najvišja zmaga: Makedonija : Liechtenstein 11:1 (1996)

Najvišji poraz: Makedonija : Češka 1:6 (2005)



Nastopi na SP: /

Nastopi na EP: /

Igor Angelovski je v dresu Celja odigral 19 tekem v prvi slovenski ligi. Foto: Getty Images Makedonija še nikoli ni bila niti blizu velikih tekmovanj, pred dobrim letom dni pa je bila med najslabše rangiranimi reprezentancami na svetu. Na lestvici Fife je zdrsnila kar na 166. mesto. Zdaj je skoraj sto mest višje. Predvsem po zaslugi številnih zmag, ki jih je nabirala v D ligi narodov, v kateri je v družbi eksotov Gibraltarja, Liechtensteina in Armenije zlahka napredovala ligo višje. Pred tem je bila v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Rusiji neuspešna in v svoji skupini prehitela le Liechtenstein, zaostala pa je za Izraelom, Albanijo, Italijo in Španijo.

Njen selektor je že tri leta Igor Angelovski, ne preveč znano nogometno ime v Makedoniji, ki je bil pred tem trener Rabotničkega in z njim osvojil tudi naslov državnega prvaka. Kot igralec je vrsto let brez večjih uspehov igral v Makedoniji, za kratek čas pa se pred dvema desetletjema ustavil tudi v Celju.

Najdražji aktivni reprezentanti:

10 milijonov evrov – Enis Bardhi (Levante)

4,5 milijona evrov – Arijan Ademi (Dinamo Zagreb)

4,3 milijona evrov – Ilija Nesterovski (Palermo)

4 milijone evrov – Ezgjan Alioski (Leeds United)

3,5 milijona evrov – Stefan Ristovski (Sporting Lizbona)

Goran Pandev je še vedno prvi zvezdnik Makedonije. Foto: Reuters Prvo ime makedonske reprezentance je njen najboljši strelec in kapetan Goran Pandev. Nekdanji napadalec Interja, Lazia, Napolija in še nekaterih italijanskih klubov, ki si kruh zdaj služi pri Genoi, je sicer še vedno nevaren, a pri 35 letih daleč od tistega, kar je nekoč bil. V Italiji igrata tudi napadalca Ilija Nesteroski in Aleksandar Trajkovski, oba sta člana drugoligaša Palerma, pri katerem igrata skupaj z Aljažem Struno.

Tržno najbolj vreden makedonski nogometaš ta hip pa prihaja iz Španije. To je mladi krilni napadalec Enis Bardhi, ki si kruh služi pri Levanteju. V Angliji je član Leeds Uniteda Ezgjan Alioski, znano ime s teh prostorov pa je tudi Arjan Ademi. Dolgoletni član zagrebškega Dinama. Kek bo na tekmah z Izraelci najverjetneje lahko pozdravil tudi stara prijatelja. Bočna branilca, s katerima je sodeloval pri Rijeki. Stefana Ristovskega, ki zdaj že nekaj časa igra pri lizbonskem Sportingu, in Leonarda Zuto, ki na Rujevici brca še vedno.

Roman Bezjak je marca leta 2016 v Kopru z golom za zmago prekinil črn niz Slovenije proti Makedoniji. Foto: Vid Ponikvar

V kvalifikacijah se Slovenija in Makedonija do zdaj nista pomerili še niti enkrat, imata pa bogato zgodovino prijateljskih tekem. Zanimivo, do prijateljske tekme v Kopru pred dvema letoma in pol, ko je Slovenija pod vodstvom Srečka Katanca z golom Romana Bezjaka zmagala z 1:0, je imela Slovenija z Makedonci katastrofalen izkupiček. Tri tekme in trije porazi.

Izkupiček s Slovenijo: 3 zmage, 1 poraz

23. marec 2016 (prijateljska tekma):

Slovenija : Makedonija 1:0



14. november 2012 (prijateljska tekma):

Makedonija : Slovenija 3:2



23. marec 1994 (prijateljska tekma):

Makedonija : Slovenija 2:0



13. oktober 1993 (prijateljska tekma):

Slovenija : Makedonija 1:4

LATVIJA:

Mesto na lestvici Fife: 132.

Najvišje na lestvici Fife: 45. (november 2009)

Najnižje na lestvici Fife: 148. (november 2017)



Prva mednarodna tekma: 1922

Najvišja zmaga: Latvija : Litva 6:1 (1935)

Najvišji poraz: Latvija : Švedska 0:12 (1927)



Nastopi na SP: /

Nastopi na EP: 2004 (skupinski del)

Latvijce vodi energični Finec Mixu Paatelainen. Foto: Reuters Nogometna zgodovina Latvije je približno tako dolga, kot je slovenska, a je veliko manj bogata. Enkrat se je Latvijcem sicer posrečilo in leta 2004 so nastopili na evropskem prvenstvu, na katerem so osvojili celo točko, sicer pa so vseskozi daleč od največjih tekmovanj. Tako je tudi v zadnjih letih. V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Rusiji so bili v svoji skupini zadnji, prehiteli so le Andoro. S prav to reprezentanco pa so si v D ligi narodov delili zadnje mesto v svoji skupini, v kateri so zaostali za Kazahstanom in Gruzijo.

Najdražji aktivni reprezentanti:

750 tisoč evrov – Davis Ikaunieks (Jablonec)

700 tisoč evrov – Kaspars Dubra (RSF)

600 tisoč evrov – Vladimirs Kamess (Liepaja)

450 tisoč evrov – Janis Ikaunieks (Liepaja)

400 tisoč evrov – Antons Kurakins (Riga)

Davis Ikaunieks igra za Jablonec v prvi češki ligi. Foto: Reuters Kako "dobri" so Latvijci, kaže tudi njihova trenutna uvrstitev na lestvici Fife. So na 132. mestu. Pa tudi igralski seznam, iz katerega črpa njihov selektor, Finec Mixu Paatelainen, ki ima nekaj izkušenj iz škotskega nogometa, pove dovolj. Povečini gre za nogometaše iz skromne latvijske lige, peščica jih igra tudi v tujini. Na najvišji ravni napadalec Davis Ikaunieks. Za Jablonec v prvi češki ligi. Skupna vrednost celotne latvijske reprezentance se giblje okoli petih milijonov evrov. Toliko kot stane leva vratarska rokavica Jana Oblaka.

Nazadnje sta se Latvija in Slovenija pomerili leta 2004. Celju je z 1:0 zmagala Latvija. Foto: Reuters

Latvijci in Slovenci so se do zdaj pomerili trikrat. Nazadnje, leta 2004 na prijateljski tekmi v času ogrevanja za nastop na prvem in zadnjem velikem tekmovanju, na katerem so nastopili, evropsko prvenstvo na Portugalskem, so Latvijci na prijateljski tekmi v Celju zmagali z 1:0. Ko je šlo zares, v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2000, so obakrat zmagali Slovenci. Doma z 1:0 in v gosteh z 2:1 z dvema goloma Zlatka Zahovića.

Izkupiček s Slovenijo: 1 zmaga, 2 poraza

31. marec 2004 (prijateljska tekma):

Slovenija : Latvija 0:1



5. junij 1999 (kvalifikacije za EP 2000):

Latvija : Slovenija 1:2



14. oktober 1998 (kvalifikacije za EP 2000):

Slovenija : Latvija 1:0