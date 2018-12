Kek po žrebu prosi navijače za pomoč in sporoča: Slovenija se ne boji nikogar

Povratnik na vroči selektorski stolček se je le nekaj dni po tem, ko se je prvič predstavil slovenski javnosti na odgovornem položaju, odpravil v Dublin, kjer je kot pomemben člen slovenske delegacije Nogometne zveze Slovenije (NZS) prisostvoval žrebu za EP 2020.

"Žreb kot žreb, lahko bi bilo težje, ni pa lahko," so bile prve besede Matjaža Keka, ki je nazadnje Slovenijo vodil v kvalifikacijah za EP 2012. Spravil jo je v nepozabno evforijo s tem, ko jo je popeljal na SP 2010, dvakrat pa mu izbrane vrste ni uspelo popeljati na največje prvenstvo stare celine (2008 in 2012). Mu lahko uspe v tretje?

Spoštovati vsakega, a se nikogar ne bati

Žreb kvalifikacijskih skupin za Euru 2020 je potekal v Dublinu, na enem izmed 12 prizorišč bližajočega se velikega tekmovanja. Foto: Reuters V kvalifikacijah za EP 2020 se bo za dve najboljši mesti, ki zagotavljata nastop na velikem tekmovanju, potegoval s Poljsko, Avstrijo, Izraelom, Makedonijo in Latvijo.

"Skupina je zanimiva. Nosi ogromno vprašajev. Na prvi pogled po zadnjih rezultatih štrlita ven Poljska in Avstrija, tukaj je Izrael, na koncu koncev pa sta tudi reprezentanci, ki sta za nami (Slovenija je bila pred žrebom uvrščena v četrti kakovostni boben, op. p.), to sta Makedonija in Latvija, tekmeca, na katera se moraš dobro pripraviti. Najprej moraš razmišljati o sebi, iti korak za korakom, poskušati formirati najkvalitetnejše, kar je v slovenskem reprezentančnem nogometu, spoštovati vsakega tekmeca v tej skupini, predvsem pa se nikogar ne bati. Prepričan sem, da lahko Slovenija igra proti vsakemu," je Kek ponovil izjavo, ki jo je dal že pred nekaj dnevi.

Kaj lahko doseže Slovenija v kvalifikacijah za Euro 2020, kjer se bo v skupini merila s Poljsko, Avstrijo, Izraelom, Makedonijo in Latvijo? Slovenija je imela veliko srečo. V takšni skupini bo neuspeh, če se ne uvrsti na Euro 2020. 69,69% +

Žreb ni najboljši, a bo Slovenija pod vodstvom Keka presenetila tekmece in se uvrstila na EP 2020. 11,81% +

Žreb je bil naklonjen Sloveniji, ki pa se ji ne bo posrečilo uvrstiti na EP 2020. Še petič zapored bo ostala brez velikega tekmovanja. 14,17% +

Žreb je Sloveniji določil premočne tekmece, tako da se ne bo uvrstila na EP 2020. 4,33% +

Ni vse tako slabo, kot bi nekdo želel prikazati

Matjaž Kek je s predsednikom Radenkom Mijatovićem sklenil sodelovanje do leta 2022. Foto: Žiga Zupan/Sportida Pred žrebom ni imel posebnih želja. Usoda je poskrbela, da se ne bo vrnil na Hrvaško, kjer si je v zadnjih šestih letih kot trener Rijeke zgradil status enega najbolj priljubljenih in spoštovanih nogometnih strategov. Slovenija se ne bo pomerila s Hrvaško. Izmed reprezentanc iz prvega kakovostnega bobna je dobila Poljsko.

"Ko se začnejo kroglice vrteti, vedno nastane nekaj zanimivega, spektakularnega. Mogoče nismo prišli v najbolj spektakularno skupino, kot bi bila na primer ta z Nizozemsko in Nemčijo, a tudi potovanja razen Izraela niso tako zahtevna, tako da sem zaradi tega zelo zadovoljen," je sporočil Kek iz Irske. Vesel je, da mu ne bo treba opravljati dolgih potovanj, ki bi lahko prišla do izraza zlasti v primerih, ko reprezentanca v napornem tednu igra tri dni po prvi tekmi še eno.

Predstavitev udeleženk kvalifikacijske skupine G za Euro 2020:

Poljska Avstrija Izrael Slovenija Makedonija Latvija FIFA lestvica 20. 22. 90. 62. 68. 132. Kapetan Robert Lewandowski Julias Baumgartlinger Bibras Nathko Bojan Jokić Goran Pandev Andris Vanins Selektor Jerzy Brzeczek (Pol) Franco Foda (Nem) Andreas Herzog (Avt) Matjaž Kek (Slo) Igor Angelovski (Mak) Mixu Paatelainen (Fin) Največ nastopov Jakub Blaszczykowski (105) Andreas Herzog (103) Yossi Benayoun (102) Boštjan Cesar (101) Goce Sedloski (100) Vitalijs Astafjevs (167) Največ golov Robert Lewandowski (55) Anton Polster (44) Mordechai Spiegler (33) Zlatko Zahović (35) Goran Pandev (33) Maris Verpakovskis (29) Nastopi na EP 3 (2008, 2012, 2016) 2 (2008, 2016) - 1 (2000) - - Nastopi na SP 8 (1938, 1974, 1978, 1982, 1986, 2002, 2006, 2018) 7 (1934, 1954, 1958, 1978, 1982, 1990, 1998) 1 (1970) 2 (2002, 2010) - - Največji uspeh na EP Četrtfinale (2016) Skupinski del (2008 in 2016) - Skupinski del (2000) - -

Kek bolj kot o tekmecih preprosto razmišlja o slovenski reprezentanci. Kvalifikacije za EP 2020 se bodo začele marca 2019, do takrat pa bo lahko z izbranci opravil le nekaj treningov. "Bolj me zanima formiranje reprezentance. Liga narodov je dala nekaj odgovorov. Ostajam tudi pri tem, da ni vse tako slabo, kot bi nekdo morda želel prikazati. Ni pa to lahka skupina, kjer bi lahko že razmišljali o marsičem," je vsem, ki so skupino razglasili za ugodno, sporočil, da čaka Slovenijo še zahtevno delo.

Poljska je na letošnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji razočarala navijače z izpadom po skupinskem delu. Foto: Reuters

"Če nisi pripravljen, formiran, zbran … Če ne igrajo najboljši, potem ima lahko Slovenija težave tudi z Makedonijo in Latvijo. Sem pa prepričan, da bomo šli na glavo, da bomo na teh tekmah trd tekmec in da bomo poskušali prikazati svojo kakovost," je naštel pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, če želi Slovenija iti po želenih stopinjah in mešati štrene tekmecem v skupini.

Spodbuda s tribun bo dobrodošla

Selektor Kek upa, da bodo slovenski navijači v kvalifikacijah za EP 2020 priskočili na pomoč reprezentanci. Foto: Urban Urbanc/Sportida Med vrsticami je dal vedeti, da se bo Slovenija v kvalifikacije podala s ciljem, da si pribori nastop na velikem tekmovanju, a …

"Za cilj si ne morem postaviti, da bi bili tretji ali četrti. Treba je biti objektiven, predvsem pa verjeti v svoje sposobnosti. V sposobnosti igralcev, ki se dokazujejo iz tedna v teden v svojih klubih, zdaj pa bo treba to prenesti še v reprezentanco. Izredno dobrodošla bo tudi spodbuda s tribun, zlasti na začetku tekmovanja. Prepričan sem, da bomo gledali kakovostne tekme, ko bo Slovenija igrala na gostovanjih," napoveduje Kek, ki bo torej v nogometno leto 2019 vstopil v skupini G za nastop na Euru 2020.

Podroben spored kvalifikacijskih tekem Slovenije bo znan že kmalu.