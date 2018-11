Verdenik pohvalil Keka in okrcal Čeferina

"Zagotovo je pravi človek za to in prava izbira," je skorajšnjo uradno potrditev povratka Matjaža Keka na klop slovenske nogometne reprezentance pohvalil njen nekdanji selektor dr. Zdenko Verdenik in pohvalil tudi Aleksandra Čeferina, a le v vlogi predsednika Uefe. S tem, kar je najbolj vpliven mož evropskega nogometa opravil kot predsednik Nogometne zveze Slovenije, ni zadovoljen.

"Zaupam Matjažu Keku. Ne samo jaz, ampak tudi množica nogometnih navdušencev. Je pravi človek. Mislim, da je imel dovolj uspehov, ima pa tudi veliko izkušenj. Lahko rečemo, da je zagotovo prava rešitev," je prihod Matjaža Keka, ki ga bodo na Nogometni zvezi Slovenije kot novega selektorja predstavili že v torek zvečer, pozdravil dr. Zdenko Verdenik, ki je bil gost ponedeljkove oddaje Goool! na Planet TV.

"Z njim sem sodeloval, ko je bil trener Maribora. Ko je bil on selektor, sem bil jaz direktor mlajših selekcij, tako da sva imela tudi takrat nekaj stika, a lahko rečem, da ga dobro poznam. Zagotovo tako po osebni kot tudi po strokovni plati je prava rešitev. Svoje znanje je pokazal že kot selektor Slovenije in potem seveda tudi z Rijeko, s katero je imel izjemne rezultate. Moramo mu zaupati. Ne samo za prve tri tekme, ampak tudi dlje. Moramo namreč vedeti, da morda rezultata ne bo takoj. Potem je tukaj edini kriterij, ali je viden napredek znotraj igre. Če ga bomo videli, potem mora dobiti dovolj časa, če želimo, da se bo vse skupaj obrnilo navzgor," je še povedal priznani nogometni strokovnjak, ki je bil selektor Slovenije na njenih začetkih, od januarja 1994 do novembra 1997.

Zdenko Verdenik: Čeferin je bil slab predsednik NZS

Z Aleksandrom Čeferinom v vlogi predsednika NZS ni zadovoljen. Foto: Vid Ponikvar Kek se na klop Slovenije vrača po skoraj natanko sedmih letih, ko je moral v času takratnega predsednika Nogometne zveze Slovenije Aleksandra Čeferina, oditi po neuspehu v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2012. Prav to pa je ena izmed stvari, ki jih zdajšnjemu prvemu človeku evropskega nogometa, Verdenik zameri.

"Zasluži si pohvale. Uefo vodi zelo dobro. Je vrhunski intelektualec, ki vleče prave poteze, a dejstvo je, da je bil slab predsednik Nogometne zveze Slovenije," do človeka, ki bo še vsaj štiri leta sedel na čelu Uefe, ni bil prizanesljiv Verdenik.

"Stanje v slovenski reprezentanci je slabo, saj imamo reprezentanco, pa je nimamo. Vzdušja v ekipi ni, tudi igre, ki na koncu prinaša rezultat, ni. Težko bo priti do rezultata, sploh zaradi tega, ker želimo kar čez noč postati vidni in prisotni na velikih tekmovanjih, kar je sicer zelo pomembno. Ne samo, da se ljudje identificirajo z uspehi, ampak ti prinašajo tudi velike finančne ugodnosti, ki jih lahko potem odgovorni preusmerijo v mlade. Zdajšnja situacija me spominja na tisto, ko sem bil selektor jaz in smo bili šele na začetku, na 135. mestu lestvice Fife. Pred nami je bila trnova pot, a se mi zdi, da je bilo prisotne več želje. Je pa res, da smo zdaj na dnu. Lahko gremo samo še gor," je voditelju oddaje, ki jo na Planet 2 lahko spremljate vsak ponedeljek zvečer, Daniju Bavcu, še povel Verdenik, ki je nekaj besed namenil tudi slovenski ligi.

Pohvalil je predvsem Maribor, ki je zanj po vseh kriterijih najboljši slovenski klub in je v njegovih očeh prvi favorit za naslov. Pot do lovorike mu lahko prepreči samo Olimpija, je še povedal Verdenik in ob tem pohvalil to, kar se v tej sezoni dogaja z nogometom v Murski Soboti.

