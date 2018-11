Matjaž Kek se je zasidral in poskrbel za glasen aplavz

"V veliko zadovoljstvo si štejem, da smo za selektorja pripeljali Matjaža Keka. Gre za zelo priznanega selektorja, ki je uspehe dosegal tako z Mariborom, Slovenijo in nazadnje Rijeko, s katero je poskrbel za številne uspehe. On je točno to, kar trenutno potrebuje slovenski nogomet in reprezentanca. Imel bo vso podporo," je najprej povedal prvi človek Nogometne zveze Slovenije, njen predsednik Radenko Mijatović, in te besede podkrepil z dejstvi. Z novim selektorjem je namreč podpisal kar štiriletno pogodbo. Do konca kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022 oziroma do konca prvenstva, ki ga bo čez manj kot štiri leta gostil Katar, če se bo Slovenija tja uvrstila.

Kek: Ali je Matjaž pravi, bo pokazal čas

Matjaž Kek se je vrnil. Foto: Žiga Zupan/Sportida "V prvi vrsti gre za izredno čast, a hkrati tudi zadovoljstvo in veselje, ko ti zaupajo mesto selektorja reprezentance tvoje države. Gre za nacionalen ponos. Po drugi strani je to tudi velik motiv in strašen izziv. Ali je Matjaž pravi ali ne, bo pokazal čas. Matjaž je tukaj, da bi poskušal s sodelavci v strokovnem štabu, na NZS, z navijači in tudi vami mediji narediti nekaj dobrega za slovenski nogomet," je Matjaž Kek z govorjenjem v tretji osebi še nekoliko začinil svoj prvi javni nastop ob svojem drugem selektorskem mandati.

"Če bi bilo vse idealno, danes ne bi sedel tukaj z vami. Pustimo, kar se je zgodilo v preteklosti in poglejmo v prihodnost. Mislim, da potencial imamo, kar se je nenazadnje potrdilo tudi v zadnjih dveh tekmah. Ogromno potenciala je tudi v mlajših selekcijah. Sigurno je moja osnovna naloga ta, da skušam vse skupaj združiti v eno celoto, ki bo poskrbela za pozitivne rezultate. Hvala predsedniku, NZS in hvala javnosti za veliko odgovornost, ki sem jo dobil. To je, kot sem že rekel, strašen izziv, motiv in tudi zadovoljstvo. Vloga selektorja mora biti v ponos vsakemu nogometnemu delavcu," je še povedal 57-letni Mariborčan in dodal, da ob ponudbi predsednika NZS ni čakal veliko. Dovolj sta bila že dva sestanka, a je bilo že po prvem jasno, da je blizu povratku na najbolj vroč trenerski stolček v slovenskem športu, je še povedal.

Dodal je še, da ima svojega pomočnika že izbranega. Ta vloga je pripadla Igorju Benedejčiču, pomočniku prejšnjega selektorja, ki je bil na dveh novembrskih tekmah Slovenije začasni vršilec dolžnosti, ki jo je vodil na tekmah proti Norveški in Bolgariji, na obeh pa iztržil remi.

Takole je z dresom slovenske reprezentance poziral ob predsedniku Radenku Mijatoviću. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Vrnil se je po sedmih letih

Na klop reprezentance se Kek vrača po sedmih letih. Pred tem je v vlogi selektorja poskrbel za enega največjih uspehov v zgodovini slovenskega nogometa, ko je Slovenijo popeljal na svetovno prvenstvo 2010 in tam prišel do prve zmage ob tretjem nastopu na velikih tekmovanjih.

Slovenijo je Kek, ki je pred tem osvojil dva naslova državnih prvakov z vijoličastimi, pohvali pa se lahko tudi z eno pokalno lovoriko, vodil na 49 tekmah, v katerih je zbral po 20 zmag in porazov, ob tem pa 19 remijev. Po odhodu s slovenske klopi je bil krajši čas trener Al Ittihada iz Savdske Arabije, kar pet let in pol pa je prebil na klopi Rijeke, ki ji je prinesel štiri lovorike in z njo trikrat igral v skupinskem delu lige Europa. Lani je z Rijeko osvojil tudi prvi naslov hrvaškega prvaka v njeni zgodovini.

Že v nedeljo se bo selektor mudil na žrebu kvalifikacijskih skupin za Euro 2020 na Irskem. Foto: Reuters

V nedeljo mora že v Dublin

Z njene klopi je odšel v začetku prejšnjega meseca, zdaj pa prihaja na čelo slovenske reprezentance, ki je v krizi. Pod vodstvom prejšnjega selektorja Tomaža Kavčiča, ki ga je novembra na dveh tekmah začasno zamenjal Igor Benedejčič, je iz C-ige novoustanovljene lige narodov izpadla v D-ligo.

Delo bo Kek začel marca prihodnje leto, ko se začnejo kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2020. Žreb skupinskega dela kvalifikacij za naslednje evropsko prvenstvo bo že to nedeljo v Dublinu.

Več sledi ...

Preberite še: