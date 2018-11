Nor podvig Jana Oblaka, o katerem bodo govorile še generacije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto se je Janu Oblaku že nasmihala okrogla stotica, a se mu ni izšlo, saj je z Atleticom remiziral pri Leganesu (1:1). Tri dni pozneje ga je vendarle doletela velika čast. V ligi prvakov je doma proti Borussii Dortmund zadržal mrežo nedotaknjeno (2:0). Vrata je zaklenil na jubilejni stoti tekmi in se pri Atleticu vpisal med nesmrtne. Ker je za omenjeni podvig potreboval le 178 nastopov, je postavil nov klubski rekord.

Odkar je Škofjeločan poleti 2014 sklenil pogodbo z Atleticom, je med vratnicama madridskega velikana stal na 178 tekmah. Verjeli ali ne, obramba rdeče-belih je bila na čelu z Janom Oblakom tako jeklena in neprebojna, da je končal brez prejetega gola krepko polovico dvobojev. Kar 100 od 178! Nazadnje je na tekmi, ne da bi mu bilo treba iti po žogo v mrežo, branil v torek na Wanda Metropolitanu, ki bo prihodnje leto prizorišče velikega finala lige prvakov.

Atletico se je maščeval Borussii Dortmund (2:0) za visok poraz v Nemčiji (0:4). Oblak je na znamenitem Westfalnu prejel največ zadetkov na eni tekmi, odkar brani za Los Colchoneros. Takrat se je počutil nenavadno, slaba dva tedna pozneje, ko je Atletico vrnil rumeno-črnim milo za drago, saj na tekmi skoraj ni imel resnejšega dela, pa je dočakal jubilej, ki odmeva med ljubitelji nogometa.

Oblak potreboval le 178 tekem, prejšnji (in edini) rekorder kar 303 Nekdanji vratar in trener Atletica Abel Resino ni več edini čuvaj mreže, ki je v klubski zgodovini ohranil nedotaknjeno mrežo na vsaj stotih tekmah. Foto: Reuters Statistika pravi, da je za sto tekem brez prejetega zadetka potreboval le 178 tekem, na katerih je z Atleticom doživel le 32 porazov. Legendarni Victor Valdes, ki je osvajal lovorike z Barcelono, je za primerjavo stotico brez prejetega gola pozdravil po 253 dvobojih, ikona Atletica, zdaj že nekdanji rekorder Abel Resino po 303, nepozabni Iker Casillas, ki še ni rekel zadnje v vrhunskem nogometu, saj mu gre odlično s Portom, pa po kar 306. Oblak je postal šele drugi vratar v klubski zgodovini, ki je pozdravil takšno stotico in krepko popravil klubski rekord. V nasprotju z Resinom je za veliki mejnik potreboval kar 125 tekem manj.

Prvič 3. decembra 2014, stotič v torek

V ligi prvakov je obramba Atletica tako trdna, da je na štirih tekmah zbral vsega skupaj eno obrambo. Njegov starejši rojak Samir Handanović ima veliko več dela, saj jih je nanizal že 25! Foto: Guliver/Getty Images Največkrat je ostal nepremagan v španskem prvenstvu (74), 20-krat v ligi prvakov, štirikrat v ligi Europa, dvakrat pa v španskem pokalu, kjer je tudi dočakal prvo tekmo brez prejetega gola. Bilo je 3. decembra 2014, ko je Atletico v pokalu ugnal nižjeligaša L'Hospitalet s 3:0, Oblak pa je prvič občutil, kako je braniti na tekmi za Atletico in ostati nepremagan. Pozneje je ta občutek razvil skoraj do popolnosti in se povzpel med najboljše vratarje na svetu.

Do danes se je z Atleticom v vseh tekmovanjih pomeril s 46 različnimi tekmeci. Proti 41 je vsaj enkrat ohranil nedotaknjeno mrežo, obstaja pa tudi pet izjem. V španskem prvenstvu je to le Girona (1:1 in 2:2), v Evropi pa Olympiacos, Monaco in Club Brügge, proti katerim je branil le enkrat, ter njegov nekdanji delodajalec Benfica Lizbona. Z njim se je kot vratar Atletica pomeril dvakrat, njegova mreža pa se je zatresla na obeh tekmah.

Še bolj presunljiv je podatek, da je Oblak v 178 nastopih prejel le 114 zadetkov. Le 0,64 gola na tekmo! V prvenstvu je bil nepremagan na 58, v ligi prvakov na 53, v ligi Europa na 66, v španskem pokalu pa na 33 odstotkih tekem.

1️⃣0️⃣0️⃣ up for Jan Oblak in rapid time 🔥 pic.twitter.com/XeuZDvBmlv — B/R Football (@brfootball) November 6, 2018

Getafe mu ne more do živega

Atletico se je maščeval Borussii za boleč poraz v Dortmundu. Foto: Atletico Madrid Oblak, ki se ga je v Španiji oprijel vzdevek Zid, ima najboljše razmerje proti Getafeju. Proti klubu iz predmestja Madrida je branil na šestih tekmah, a ni prejel niti enega zadetka. V Evropi ima največ težav z Oblakom PSV Eindhoven, ki se je zaman trudil premagati slovenskega čuvaja mreže na vseh štirih medsebojnih tekmah.

Oblak ima tudi zelo uspešno povprečje ubranjenih kazenskih udarcev med tekmo. Tekmeci so jih izvajali 13, Oblak jih je ubranil več kot polovico, kar sedem!

Statistika Jana Oblaka v vseh sezonah na vratih Atletica:

Sezona Tekme Zmage Remiji Porazi Prejeti goli Prazna mreža 2018/19 16 9 5 2 14 7 2017/18 49 26 15 8 28 29 2016/17 41 24 9 8 28 21 2015/16 51 34 8 9 26 32 2014/15 21 9 7 5 18 11 Skupaj 178 102 44 32 114 100

Odlična statistika tudi v izbrani vrsti

Na kar polovici vseh tekem, na katerih je v državnem dresu branil za Slovenijo, ni prejel zadetka. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida S povprečjem prejetih zadetkov je navduševal tudi v reprezentanci, s katero še želi sodelovati, a šele prihodnje leto, ko se bodo začele kvalifikacije za EP 2020. Tam je statistika tekem brez prejetega gola nekoliko slabša kot pri Atleticu. To pa je podatek, ki glede na moč slovenske reprezentančne obrambe in slog igre v primerjavi s Simeonejevo četo ne preseneča. Za slovensko izbrano vrsto je branil 18-krat, nazadnje lanskega 8. oktobra proti Škotski (2:2), brez prejetega zadetka pa ostal na devetih tekmah. Na polovici vseh. Na nobenem srečanju ni prejel več kot dveh zadetkov.

Slovenija je na 18 tekmah, na katerih je branil nekdanji vratar Olimpije in Benfice, prejela le 12 golov, kar je imenitno povprečje, saj je Oblak prejel le 0,67 zadetka na tekmo. To pa je povprečje, zelo podobno tistemu, ki spremlja Škofjeločana v dobrih štirih letih v vratih Atletica (0,64). In tudi dokaz, kako zelo ga potrebuje slovenska reprezentanca.

Vid Belec, ki je letos branil na vseh sedmih tekmah Slovenije pod vodstvom Tomaža Kavčiča, je moral na primer po žogo v mrežo enajstkrat, tako da je na tekmo prejel zadetek in pol. Nedotaknjeno mrežo, tisto, v čemer Oblak pri Atleticu spada med najboljše v Evropi, je zadržal le enkrat.

Bo drugače že ta mesec, ko se bo Slovenija na zadnjih dveh tekmah lige narodov pomerila z Norveško (16. novembra v Stožicah) in Bolgarijo (19. novembra v Sofiji), pri tem pa ponovno ne bo računala na pomoč novega vratarskega rekorderja Atletica?