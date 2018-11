Ronaldo navdušil z mojstrovino, sledil je velik šok za Juventus

Danes je bil izmed slovenskih udeležencev lige prvakov na delu 19-letni Jaka Bijol, ki je z moskovskim CSKA v skupini G gostil Romo in še drugič zapored proti sinovom volkulje ostal praznih rok. Korošec je bil v začetni postavi ruskega podprvaka, Roma pa je prešla v vodstvo že po štirih minutah, ko je v polno zadel grški branilec Konstantinos Manolas.

Ruski podprvak se je želel maščevati Romi za poraz v Italiji, a se mu želje niso uresničile. Foto: Reuters

V 51. minuti je navijače na štadionu Lužniki na noge spravil 19-letni Islandec Arnor Sigurdsson. CSKA je izenačil (1:1), a je le pet minut pozneje zaradi drugega rumenega kartona ostal brez Islandca Hoerdurja Magnussona. Italijani so hitro izkoristili številčno prednost, v 59. minuti je za 2:1 v polno zadel Lorenzo Pellegrini.

Branilec naslova madridski Real je prvič pod vodstvom Santiaga Solarija v Evropi gostoval na Češkem in navdušil. Hrvat Luka Modrić, ki je letos prejel priznanje za najboljšega nogometaša na svetu po izboru Fife, je dvoboj spremljal na klopi, njegovi soigralci pa so petkrat zatresli mrežo Viktorie. Dva zadetka je dosegel Karim Benzema.

Ronaldo prebil strelski led, a mu po tekmi ni bilo do veselja

Cristiano Ronaldo je dočakal strelski prvenec v Evropi za Juventus, a tudi doživel prvi poraz z italijanskim prvakom. Foto: Reuters V Torinu je Manchester United v derbiju večera prekrižal načrte Juventusu. V prvem polčasu je bil najbližje zadetku Nemec Sami Khedira (Juventus), ki je zadel okvir vrat, na začetku drugega dela je prečko stresel njegov soigralec Paulo Dybala, nato pa je v 65. minuti Cristiano Ronaldo z mojstrskim strelom dolg predložek Leonarda Bonuccija pretopil v atraktiven zadetek in se razveselil strelskega prvenca v ligi prvakov za Juventus. To je že njegov 121. zadetek v elitnem tekmovanju.

Dišalo je po zmagi Juventusa, a se rdeči vragi niso predali. V 86. minuti je Juan Mata po natančni izvedbi prostega strela izenačil na 1:1, v zadnji minuti pa se je zgodil popoln preobrat, ko je lastno mrežo zatresel Alex Sandro in poskrbel za veliko zmago Uniteda. Po njej si je dal duška trener Jose Mourinho in si privoščil domače navijače, ko je prislonil dlan k ušesu, kot da bi želel sporočiti: "Nič vas ne slišim." Privrženci Juventusa so ga na tekmi na Old Traffordu zasuli z žaljivkami.

Bayern je v skupini E doma premagala atenski AEK (2:0) in zadržal vodilni položaj. Dvoboj na Bavarskem je sodil Slovenec Matej Jug, ki je pred dobrim tednom v Ljudskem vrtu delil pravico na večnem derbiju med Mariborom in Olimpijo (1:2) ter z nekaterimi odločitvami spravil vijolice v nezadovoljstvo. V 29. minuti je pokazal na belo točko, Robert Lewandowski pa je popeljal Bavarce v vodstvo.

Man City was awarded a penalty for this. We need VAR in the Champions League pic.twitter.com/mMttT1rs5W — Elvis Tunde ⚓ (@Tunnyking) November 7, 2018

Manchester City se je znesel nad Šahtarjem. Na koncu je zmagal kar s 6:0, po spletu pa je hitro zaokrožil "padec" Raheema Sterlinga v kazenskem prostoru gostov iz Ukrajine. Anglež se je spotaknil ob zemljo in prelisičil madžarskega sodnika Viktorja Kassaija, saj je ta pokazal na belo točko, čeprav se Mikola Matvijenko Sterlinga ni niti dotaknil. Gabriel Jesus je sprejel darilo in prek kontroverznega kazenskega udarca povišal vodstvo na 2:0. Na koncu je Brazilec dosegel hat-trick.

Super Handanović ustavil Barcelono

Samir Handanović je paral živce zvezdnikom Barcelone. Foto: Getty Images V skupini B je v torek Samir Handanović navduševal in zaklenil vrata vse do zaključka tekme proti Barceloni. Lionela Messija, ki se vrača po poškodbi, ni bilo niti na klopi, čeprav je pripotoval v Milano.

Handanović je zbral kar sedem obramb, potem pa ga je v 83. minuti premagal, ki je na igrišče prišel le dve minuti pred tem. Brazilec, ki je v Barcelono prišel poleti, je dosegel sploh prvi gol v majici Kataloncev, ki so tako povedli z 1:0 in bili na dobri poti, da Milančane po zmagi pred domačimi navijači premagajo še enkrat.

To se ni zgodilo, zvezdnik Interja Mauro Icardi je namreč po zmedi v gostujočem kazenskem prostoru v 87. minuti postavil končni izid tekme. Na drugi tekmi skupine je Tottenham v Londonu v zadnjem delu tekme dosegel zmago z 2:1 nad PSV in ostal v igri za napredovanje.

V skupini A je Atletico Madrid z Janom Oblakom vrnil milo za drago Borussii Dortmund za visok poraz v Nemčiji (0:4). Španci so zmagali z 2:0, Škofjeločan pa je dočakal jubilejno stoto tekmo, na kateri ni prejel zadetka.

Nočna mora za Thierryja Henryja

V skupini A je Thierry Henry brez zmage ostal tudi na peti tekmi v nizu na začetku svoje trenerske poti. Pa ne samo to, legendarni nekdanji francoski napadalec je z Monacom doživel pravcati polom in pred domačimi navijači proti Club Bruggeu izgubil kar z 0:4.

V isti skupini se je Atletico Madrid Borussii Dortmund uspešno maščeval za boleč poraz v Nemčiji z 0:4 in zmagal z 2:0. Jan Oblak je bil tokrat praktično brez dela, gostje v njegova vrata niso sprožili niti enega strela.

Nogometašem Crvene zvezde je v Beogradu uspel velik podvig. Foto: Reuters

Hud šok za Liverpool v Beogradu

V skupini C se je zgodilo veliko presenečenje. Crvena zvezda, ki je na Otoku izgubila z 0:4, je šokirala evropskega podprvaka Liverpool in ga v vročem Beogradu premagala z 2:0. Oba gola za srbskega prvaka je že v prvem polčasu zabil 24-letni napadalec Milan Pavkov.

Na derbiju skupine sta Napoli in PSG remizirala z 1:1 v Neaplju, tako da bo v lovu na napredovanje še zelo zanimivo. Na vrhu sta s šestimi točkami Napoli in Liverpool, PSG ima točko manj, s štirimi točkami pa je v nepričakovano dobrem položaju tudi Crvena zvezda.

V skupini D sta Porto, ki je bil doma s 4:1 boljši od moskovske Lokomotive, in Schalke, ki je pred domačimi navijači z 2:0 odpravil Galatasaray, odskočila in zasedla prvi dve mesti.

Liga prvakov, skupinski del (4. krog):