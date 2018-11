Kek je kot prvemu zaploskal Beriću #video

Novi selektor Matjaž Kek pozorno spremlja dogajanje na nogometnih tekmovališčih, kjer se iz tedna v teden dokazujejo kandidati za reprezentanco. V obdobju, ko je bil prvič selektor Slovenije, še ni sodeloval z Robertom Berićem. Ko je Mariborčan leta 2011 še zadnjič vodil slovensko reprezentanco, je Krčan nosil dres Maribora in bil pomemben člen v konici napada mlade izbrane vrste.

Letos je zadel v polno na Cipru

V izbrani vrsti je zbral 19 nastopov. Foto: Vid Ponikvar Prvi stik s člansko reprezentanco je imel šele leta 2012, ko je bil selektor Slaviša Stojanović. Oktobra 2012 je prvič sedel na klopi na tekmi v Mariboru s Ciprom (2:1), mesec dni pozneje pa debitiral v članskem dresu na gostovanju v Skopju, ko je poraz Slovenije z Makedonijo (2:3) z vročega stolčka odnesel Stojanovića.

Berić, ki je nato navduševal v dresu graškega Sturma, dunajskega Rapida in St. Etienna, vmes je imel neuspešno avanturo pri Anderlechtu, je do danes zbral 19 nastopov za A-reprezentanco. Dosegel je dva zadetka. Proti Estoniji (2015) in Cipru (2018), zanimivo pa je, da je v jesenskem delu v reprezentanci deležen skoraj večje minutaže kot pri St. Etiennu, kjer mu je trener Jean-Louis Gasset v tej sezoni v francoskem prvenstvu namenil le 96 minut.

Prvi zadetek, a tudi nesrečen izpad

Povsem drugače je bilo v torek, ko so zeleni odigrali tekmo 1/16 finala francoskega ligaškega pokala. St. Etienne je zaigral na gostovanju pri Nimesu, Berić pa je prvič v tej sezoni igral od začetka. Odločitev trenerja se je obrestovala, saj se je veselil prvega klubskega zadetka v tej sezoni.

Vrhunci tekme v Nimesu, zadetek Berića pri 1.54:

Krčan je v 81. minuti z neposredne bližine zadel v polno, a so gostitelji v zadnji minuti izenačili in izsilili izvajanje kazenskih udarcev, kjer so bili nato boljši s 4:2. Pri zelenih strela z bele točke v zadetek nista pretopila Tunizijec Wahbi Khazri in Francoz Yann M'Vila. Tako strelski prvenec 27-letnega Posavca v dresu St. Etienna v tej sezoni ni prinesel sreče klubu, ampak nesrečen izpad iz ligaškega pokalnega tekmovanja.

Bo Berić začel tresti mreže tudi v francoskem prvenstvu? V prejšnji sezoni je v spomladanskem delu dosegel kar sedem golov. Foto: Getty Images

St. Etienne je v prvenstvu po 14 nastopih na visokem šestem mestu, ki zagotavlja igranje v Evropi. V petek bo v uvodni tekmi 15. kroga gostil Nantes. Tako se obeta slovenski obračun, saj se bo Berić pomeril s klubom, kjer se dokazuje njegov dolgoletni soigralec iz reprezentance Rene Krhin.