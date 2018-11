Rekordne plače v Barceloni, kjer čaka nogometaša v povprečju 12 milijonov evrov!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glavni razlogi za 33 odstotkov višje porabe za plače so izboljšane pogodbe Lionelu Messiju, Gerardu Piqueju, Sergiu Robertu, Sergiu Busquetsu in Samuelu Umtitiju ter prihod okrepitev Philippa Coutinha, Arthura, Malcoma in Artura Vidala, poroča Sportingintelligence.com.

Na drugem mestu v porabi denarja za povprečno plačo je Barcelonin največji tekmec Real Madrid, ki za igralca povprečno zapravi 9,1 milijona evrov, na tretjem pa košarkarski klub lige NBA Oklahoma City, sledi mu še pet košarkarskih klubov NBA, na osmem mestu je Miami Heat Gorana Dragića.

Slovenski košarkar Goran Dragić si služi kruh pri klubu Miami Heat. Foto: Guliver/Getty Images

V nogometu je na tretjem mestu Juventus, na četrtem Manchester United, na petem Bayern, na šestem Atletico Madrid Jana Oblaka, na sedmem pa PSG.

Izmed klubov, ki niso nogometni ali košarkarski, je največja povprečna plača igralca pri San Franciscu Giants, ameriški bejzbolski ekipi.

Liga NBA je najbolj plačana liga na svetu, njeni klubi igralcu povprečno plačujejo 6,6 milijona evrov, izmed nogometnih lig je na prvem mestu angleška, na drugem španska, na tretjem italijanska, na četrtem nemška in na petem francoska. Slovenska je na 45. mestu in zaostaja za hrvaško in srbsko.