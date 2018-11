Kakšen večer! Najprej nora obramba Španca, nato se je "utrgalo" Mourinhu #video

Nogometaši Manchester Uniteda so na dvoboju proti švicarskemu prvaku Young Boys na Old Traffordu parali živce navijačem, saj se je dvoboj po rednem delu končal z 0:0. Ko pa je Marouane Fellaini v sodnikovem podaljšku odločil zmagovalca, je vročekrvni trener Jose Mourinho proslavil zadetek v svojem slogu in se znesel nad stojalom za pijačo. Pred tem je rdeče vrage še iz večje godlje s prvovrstno obrambo rešil David de Gea in si s strani kluba ter Mourinha prislužil naziv najboljšega vratarja na svetu.

Gledališče sanj je bilo v času, ko je imel dirigentsko palico pri Manchester Unitedu v rokah Sir Alex Ferguson, vajeno visokih zmag nad tekmeci, ki na papirju ne kotirajo preveč visoko. V torek je bilo drugače. Kot že nekajkrat v tej sezoni so rdeči vragi prikazali skromno igro.

Kontroverzen gol za zmago, Mourinho se je znesel nad stojalom

Jose Mourinho je tako čestital Marouaneju Fellainiju. Foto: Reuters Švicarskemu prvaku Young Boys, katerega so v tej evropski sezoni brez težav ugnali v Bernu, se je nasmihala velika točka. Po 90 minutah je bilo še vedno 0:0, nato pa je favorite z Otoka v prvi minuti sodnikovega podaljška osrečil Marouane Fellaini.

Belgijski reprezentant, ki se je pred kratkim ostrigel in ostal brez prepoznavne bujne pričeske, je s spretnim in natančnim strelom po tleh priigral Unitedu zmago, s katero si je krog pred koncem zagotovil napredovanje v osmino finala. Fellaini je pred tem igral z roko, kar je tudi priznal po tekmi, a je ostala piščalka sodnika nema, tako da je obveljal zadetek za 1:0. Ko ga je dosegel, se je pred klopjo Uniteda utrgalo njegovemu trenerju.

Jose Mourinho si je dal duška na način, ki je na Otoku dvignil veliko prahu, saj nevarno pleše na meji okusnega oziroma dovoljenega. Znesel se je namreč nad stojalom za pijačo. Najprej je jezno brcnil vanj, nato pa ga prijel in močno zalučal ob tla.

Pri angleškem Telegraphu so zapisali, da je v teh trenutkih spomnil na osivelega rokerja, ki je v zanosu adrenalina pravkar razbil kitaro, ta pa je morala plačati ceno za skromno izvedbo na koncertu.

''Olajšanje. Frustracija pred tem in olajšanje po zadetku,'' je po tekmi Mourinho opravičeval svoje dejanje, ki je hitro postalo spletna uspešnica. ''Frustriran sem bil, ker ni bil naš cilj, da bi bilo do zadnje minute 0:0. Nisem pa bil nezadovoljen z igralci. Sploh ne,'' je dodal Special One, ki mu v tej sezoni vsaj v angleškem prvenstvu ne gre vse po načrtih.

Scholes razočaran, Sanchez na tribunah

Mourinho je popeljal Manchester United med 16 najboljših. Foto: Reuters United znova ni navdušil ljubiteljev nogometa, Paul Scholes, v tej sezoni velik kritik Mourinha, pa je v strokovni analizi v studio BT Sport dejal: ''Manchester United je bil obupen. Grozno je igral zlasti v drugem polčasu,'' je dejal legendarni Anglež, dolgoletna duša zvezne vrste rdečih vragov.

Portugalski strateg, ki je za razliko od zadnje prvenstvene tekme proti Crystal Palacu (skromnih 0:0) v začetni enajsterici zamenjal kar šest igralcev (Paul Pogba in Romelu Lukaku sta se znašla na klopi, Alexis Sanchez pa celo na tribunah), s tem pa si prislužil gnev in začudenje navijačev, je tako z Unitedom uresničil prvi evropski cilj. V skupini se mu nasmiha drugo mesto, takoj za vodilnim Juventusom, katerega je kot edini tudi premagal.

Izjemna obramba Davida de Gee:

V torek bi stežka ugnal švicarskega prvaka, če njegov vratar David de Gea z obrambo dvoboja, morda tudi igralnega kroga v ligi prvakov, ne bi ustavil strel Ulissesa Garcie.

Je David de Gea najboljši vratar na svetu? Da. 19,57% +

Ne. 80,43% +

''Poleg zadetka moram vsekakor omeniti še obrambo de Gee. Brez nje sploh ne bi bilo zmagovitega gola,'' je priznal Mourinho in španskega čuvaja mreže oklical za najboljšega na svetu.

Za Manchester United ni dvoma, kdo je najboljši vratar na svetu:

"We have the best goalkeeper in the world." #MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 28, 2018

Dodal je, da se klub z njim dogovarja o podaljšanju sodelovanja, kritikom pa poslal sporočilo in samohvalo, da je igral ligo prvakov 14-krat in se še vedno uvrstil v osmino finala. Tako je tudi v tej sezoni, ko ob Manchester Unitedu kljub slabšim dosežkom še zdaleč ni dolgčas.