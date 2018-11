Messi z novo čarovnijo izmaknil rekord Ronaldu

V zadnjem desetletju ga skoraj ni tedna, ko ne bi poročali o novem statističnem presežku Lionela Messija oziroma Cristiana Ronalda. Superzvezdnika iz Argentine in Portugalske še naprej skrbita za strelske rekorde. Enaintridesetletni Messi še vedno ostaja zvest dresu Barcelone, dve leti starejši Ronaldo pa se je poleti odločil, da bo kariero nadaljeval v Torinu. S tem je ponudil čarovniku iz Rosaria možnost, da mu na posebni lestvici strelcev lige prvakov izmakne rekord.

Veselje Argentinca po zadetku proti PSV Eindhovnu. Foto: Reuters Kapetan Barcelone je zavihal rokave in sprejel izziv, nato pa navijačem na tekmah lige prvakov ponudil obilico strelskih užitkov. V zgolj treh nastopih v tej evropski sezoni je mrežo tekmecev zatresel kar šestkrat, tako da si s Poljakom Robertom Lewandowskim (Bayern) deli prvo mesto na lestvici najboljših strelcev, hkrati pa je poskrbel za nov mejnik.

V dresu Barcelone je dosegel v ligi prvakov že 106 zadetkov in s tem na lestvici strelcev v najmočnejšem tekmovanju v dresu enega kluba prehitel Ronalda. Portugalec je kot nogometaš madridskega Reala v ligi prvakov zabil 105 golov, Messi pa je storil še korak več in se med strelce v dresu katalonskega nogometnega ponosa uvrstil 106-krat.

Cristiano Ronaldo se je v dresu belih baletnikov iz Madrida v ligi prvakov podpisal pod 105 zadetkov. Foto: Reuters

Za ta dosežek je potreboval 128 tekem, medtem ko je Ronaldo pred selitvijo k Juventusu za Real v ligi prvakov odigral 163 tekem in se veselil 105 zadetkov. Portugalec ostaja v vodstvu, kar se tiče večne lestvice strelcev lige prvakov, saj je, če se prištejejo še zadetki v dresih Manchester Uniteda in Juventusa, trenutno pri rekordni številki 121.

Messi, ki za Ronaldom v skupnem številu zadetkov zaostaja 15 golov, je v Eindhovnu pokazal mojstrstvo, ko je obkrožen s kar petimi nogometaši PSV z izjemnim občutkom udaril proti vratom in z natančno odmerjenim udarcem v 61. minuti prisilil vratarja nizozemskega prvaka Jeroena Zoeta k predaji.

Prekrasen zadetek Messija:

Look at how little space Messi has to operate in, in this goal vs PSV, and how much pace he gets onto the shot to finish at the near post pic.twitter.com/ZxIetCiU2z