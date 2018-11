Navijaški izgredi v Atenah pod drobnogledom Uefe

Evropska nogometna zveza (Uefa) je odprla preiskavo zaradi navijaških izgredov na torkovi tekmi lige prvakov v Atenah med AEK in Ajaxom, ki so jo Nizozemci dobili z 2:0 in se prebili v osmino finala.

Navijači Ajaxa so se spopadli s policijo pred olimpijskim stadionom, nato pa so ob prihodu na stadion metali bakle in petarde. Uefa domačine obtožuje slabe organizacije, ob tem pa so domači navijači vdrli na teren, tudi oni metali bakle in izobešali transparente s političnimi sporočili. Devet ljudi je bilo ranjenih, od tega šest Ajaxovih navijačev in trije policisti.

Disciplinska komisija Uefe bo o kazni odločala 13. decembra.

