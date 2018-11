Nemec ob erotičnem glasu prevajalke odplaval drugam #video

Pred Liverpoolom je zelo pomembno srečanje. V Parizu bodo napadli zvezdniški PSG, ki so ga v tej sezoni že premagali. Na Anfieldu je bilo 3:2, a Angleži si kljub temu poraza ne smejo privoščiti, saj bi to pomenilo, da bi morali v zadnjem krogu doma Napoli premagati z dvema zadetkoma razlike.

Glede na to, da ga Parižani na dveh tekmah niso mogli, moč Italijanov je ne nazadnje občutil tudi Liverpool (0:1), bi nocojšnji poraz verjetno že pomenil, da bo angleški velikan kljub poletnim skoraj 200 milijonov evrov visokim vložkom ostal brez napredovanja v izločilne boje.

Lestvica skupine C:

Klopp je potreboval nekaj sekund, da je prišel k sebi

Glede na to, da Francozi niso najbolj vešči angleškega jezika, so tamkajšnji mediji na novinarski konferenci trenerja Liverpoola Jürgena Kloppa spraševali v francoščini, po slušalki pa mu je prevajalka vse skupaj prevajala v angleščino.

Nemec je bil nad njo navdušen: ''Prevajalka ima, mimogrede, zelo erotičen glas. Čestitke za izbiro. Vau,'' je svoja zanimiva občutja delil s sedmo silo. ''Ups,'' je v manjši zadregi še dodal, nato pa se po nekaj sekundah le streznil in odgovoril na zastavljeno vprašanje.

Smešen dogodek na novinarski konferenci:

Vedo, od kje preti največja nevarnost

Klopp se zaveda, da bo težko, sploh v Parizu, in ve, od kje preti največja nevarnost. Potem ko sta konec tedna zaradi manjših poškodb pri francoskih prvakih počivala Neymar in Kylian Mbappe, bosta nocoj oba nared za obračun z Angleži. ''Večja težava je, če ekipe in igralcev ne poznaš. Na take se težko pripraviš,'' je dejal Klopp in s tem najbrž mislil na tisto klofuto v Beogradu, ki je zdaj njegovo ekipo postavila v zelo slab položaj.

Jürgen Klopp se ne boji zvezdniškega PSG. Liverpool je na Anfieldu Parižane že premagal. Bilo je 3:2. Foto: Reuters

''Moji igralci točno vedo, kdo so Mbappe, Neymar in Cavani. Kje so najmočnejši in kaj znajo najbolje, vedo bolje od mene, zato me ne skrbi. A dejstvo je, da lahko ti fantje čarajo le, če imajo žogo, če je nimajo, je to malce težje. Naša naloga bo, da trdno stojimo zadaj in najboljšim preprečujemo, da neovirano prihajajo do žoge,'' je enostaven taktičen načrt predstavil Klopp.

Tako kot Liverpool si poraza ne sme privoščiti PSG. Za Parižane bi bila ničla, če se Crveni zvezdi v Neaplju ne prikaže Marija, že usodna in bi že krog pred koncem izgubili vse možnosti za napredovanje v izločilne boje lige prvakov.

