Navijači Olimpije praznovali rojstni dan in osiromašili klubsko blagajno #video

Disciplinski sodnik NZS Roman Rogelj je kot vzroke za takšno kazen navedel večkratno množično prižiganje bakel na tribuni, povzročitev zamika uradnega začetka tekme, bakle, odvržene na igralno površino, aktiviranje petard, dvakratno povzročitev prekinitve tekme, poskus vdora na igrišče, žaljivo skandiranje nasprotni ekipi in njenim navijačem ter predkaznovanost. Navijaška skupina Green Dragons je na dvoboju z Muro, ki se je po dramatičnem sklepnem delu končal z 2:2, praznovala 30-letnico obstoja.

Ob 1.200 evrov bo tudi Maribor, in sicer zaradi navijaškega večkratnega prižiganja bakel na tribuni, žaljivega vzklikanja in predkaznovanosti na tekmi s Krškim. Maribor je sicer do zdaj prav tako že dodobra obogatil blagajno NZS z denarnimi kaznimi, do zdaj jih je zbral za 21.460 evrov.

Navijači Mure v Stožicah:

Zajetna kazen pa je doletela tudi Muro. Zaradi šestih rumenih kartonov na tekmi proti Olimpiji bo morala plačati 360 evrov, zaradi bakel, žaljivega skandiranja in predkaznovanosti pa še 900 evrov. Olajševalna okoliščina je bila pisna izjava kluba. V Stožicah je gostovanje Mure spremljalo več kot dva tisoč gostujočih privržencev.