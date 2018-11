Kampl izgubljen za "bratski" dvoboj, na katerega bo danes pozorna Evropa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Branilec zagrebškega Dinama Petar Stojanović je za zdaj edini slovenski legionar, ki si je v skupinskem delu lige Europa že prislužil nastop v izločilnem delu. Danes bi se mu lahko pridružili še Benjamin Verbič (Dinamo Kijev), Miha Mevlja (Zenit) in Kevin Kampl (Leipzig), ki pa zaradi poškodbe ne bo kandidiral za gostovanje pri nekdanjem klubu v Salzburgu.

Napredovanje med 32 najboljših so si pred 5. krogom skupinskega dela lige Europa že zagotovili Arsenal, Bayer Leverkusen, Chelsea, Dinamo Zagreb, Eintracht Frankfurt, Lazio in Zürich.

Bo Salzburg pomagal bratom, ki bodo pogrešali Kampla?

Kevin Kampl je zaradi zdravstvenih težav preskočil že zadnjo tekmo v nemškem prvenstvu. Foto: Getty Images V skupini B se smeji rdečim bikom iz Salzburga, ki so v štirih nastopih zbrali maksimalnih 12 točk in si že zagotovili evropsko pomlad. Evropo zanima, ali bodo na današnjem srečanju priskočili na pomoč "bratom" iz Leipziga, ki imajo istega generalnega pokrovitelja in se s Celticom potegujejo za drugo mesto. Kevin Kampl se zaradi poškodbe ne bo predstavil na štadionu, kjer je pred leti nosil barve serijskega avstrijskega prvaka. Ne bo kandidiral za dvoboj, na katerem se bodo skušali njegovi soigralci maščevati za poraz v uvodnem krogu. Tekma se bo začela ob 18.55.

V skupini C je Zenit iz Sankt Peterburga po štirih tekmah še nepremagan, tako da se mu nasmiha napredovanje. Bogati ruski klub bo danes gostil Köbenhavn, neposrednega tekmeca v boju za vodilna mesta, tako da bi si lahko klub Mihe Mevlje že pred zadnjim krogom zagotovi evropsko pomlad. Primorec je na zadnji prvenstveni tekmi po daljšem obdobju zaigral od prve minute. Bo tako tudi danes?

Zgodovinski dosežek Dinama, Verbič na delu že ob 16.50

V skupini D bo zagrebški Dinamo, ki si je že zagotovil napredovanje in bo v spomladanskem delu evropskih tekmovanj nastopil prvič po 49 letih, gostoval v Istanbulu. Modri, za katere Petar Stojanović redno nastopa na največjih tekmah, si lahko danes zagotovijo še prvo mesto v skupini. Če bodo ostali neporaženi v Turčiji, bodo uresničili velik cilj.

Zagrebški Dinamo bo s Petrom Stojanovićem danes gostoval v Istanbulu. Foto: Reuters

V skupini K je tik pred napredovanjem Dinamo Kijev, pri katerem v tej sezoni blesti Benjamin Verbič. Ukrajinski podprvak si lahko danes, ko bo gostoval pri Astani v Kazahstanu, tekma pa se bo po slovenskem času začela že ob 16.50, že zagotovi nastop v 1/16 finala evropske lige.

Najboljši strelci v tej sezoni: 5 – Dabour (Salzburg)

4 – Mimamino (Salzburg), Zelaya (Apollon)

3 – Banega (Sevilla), Cutrone (Milan), Hajrović (Dinamo Zagreb), Havertz (Bayer), Jović (Eintracht), Lo Celso (Betis), Loftus-Cheek (Chelsea), Mortensen (Sarpsborg), Samatta (Genk)

…

1 – Verbič (Dinamo Kijev) …

Liga Europa, skupinski del (5. krog):