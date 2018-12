Strelski šov Kidričanov, ki so Barišiću prizadejali prvi poraz #video

Ljubljanski nogometaši so pod vodstvom Zorana Barišića doživeli prvi poraz. V živahni tekmi so tokrat priznali premoč razigranemu Aluminiju in prekinili niz 12 ligaških tekem brez poraza. Zeleno-beli so tako Mariboru ponudili priložnost, da še poveča prednost na lestvici, Aluminij, ki je slabo ljubljansko obrambo kaznoval s kar pol ducata golov, pa se je vsaj začasno povzpel na tretje mesto.

Gledalci so v prvem polčasu videli zelo živahno predstavo, v kateri so bili v polju nekoliko boljši Ljubljančani, a Kidričani so bili zelo učinkoviti in si priigrali lepo prednost. Gostitelji so povedli že v drugi minuti, ko je z roba kazenskega prostora streljal Lucas Horvat in zadel ob slabem posredovanju Aljaža Ivačiča.

V 15. minuti so gosti izenačili, potem ko je Stefan Savić podal z leve strani, Luka Janžekovič je žogo odbil do Marka Putinčanina, ki jo je poslal v mrežo. Domači so v 23. minuti spet prišli v vodstvo, ko je po pdaji Nemanje Jakšića z desne strani zadel Nikola Leko. Slednji je bil uspešen tudi v 42. minuti, potem ko je v mrežo pospravil odbito žogo, pred tem je namreč Ilija Martinović s strelom z glavo zadel prečko.

Aljaž Ivačič je moral kar šestkrat po žogo v svoj gol. Foto: Vid Ponikvar Sicer pa je imela Olimpija še kar nekaj priložnosti, še posebej Andres Vombergar, ki je poskusil trikrat z glavo, v deveti minuti je Janžekovič branil, v 21. je žogo poslal čez gol, v 32. pa je zadel vratnico. Lepo priložnost je imel še v 36. minuti, ko je z osmih metrov z nogo zadel še prečko.

V sedmi minuti je bil malce premalo natančen Dino Štiglec s prostega strela z roba kazenskega prostora, v 37. je Janžekovič obranil nov strel Putinčanina, v 39. minuti pa je Asmir Suljić zadel s strelom z glavo, a so sodniki ocenili, da je pri skoku storil prekršek in so gol razveljavili. Že po koncu polčasa pa je rdeči karton dobil Macky Bagnack, ki je udaril Roka Kidriča.

Kljub igralcu manj so Ljubljančani v 52. minuti zmanjšali zaostanek, ko je po podaji Štigleca z leve strani zadel Stefan Savić. A že dve minuti pozneje je Aluminij spet povedel za dva zadetka, ko je z dobrih desetih metrov zadel Francesco Tahiraj.

Francesco Tahiraj je dosegel sedmi zadetek v prvi ligi. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Le nekaj sekund po vstopu v igro pa je zadel še Alen Krajnc v 63. minuti, ko je po izgubljeni žogi Tomislava Tomića in podaji z leve strani zadel s slabih desetih metrov. V 72. minuti so domači po protinapadu še povečali prednost, med strelce se je vpisal Dejan Petrovič.

V 78. minuti je na drugi strani z glavo znova streljal Vombergar, spet pa je bil uspešnejši Janžekovič, malce pozneje pa je Ivačič obranil poskus Erika Glihe. To je bila tudi zadnja priložnost na tekmi.

Kidričani bodo v 19. krogu prihodnjo nedeljo gostili Celjane, Ljubljančani pa bodo dan prej gostovali v Novi Gorici.

Aluminij : Olimpija 6:2 (3:1)

Športni park, sodniki: Vinčić, Kordež in Perger (vsi Maribor).



Strelci: 1:0 Horvat (2.), 1:1 Putinčanin (15.), 2:1 Leko (23.), 3:1 Leko (42.), 3:2 Savić (52.), 4:2 Tahiraj (54.), 5:2 Krajnc (63.), 6:2 Petrovič (72.).



Aluminij: Janžekovič, Jakšić, Martinović, Kontek, Gliha, Horvat, Petrovič, Muminović, Leko (od 77. Grgić), Tahiraj (od 84. Trdina), Kidrič (od 62. Krajnc).



Olimpija: Ivačič, Štiglec, Zarifović, Bagnack, Boakye, Tomić, Putinčanin (od 64. Kapun), Savić, Kronaveter (od 46. Maksimenko), Suljić (od 68. Lupeta), Vombergar.



Rumeni kartoni: Tahiraj; Suljić, Putinčanin, Kapun.



Rdeči karton: Bagnack (45.).

Potek srečanja v Kidričevem:



Konec tekme!



Statistika tekme do 75. minute. Statistika tekme #ALUOLI do 75′ 👇#PLTS 🏆 | #ALUOLI ⚽ pic.twitter.com/8OrDi88aRD — #PLTS (@PrvaLigaSi) December 1, 2018

VIDEO: zadetek Petrovića:





GOOOL! Uff, popoln razpad sistema v moštvu Olimpije. Kidričani so povedli že s 6:2. Po samostojni akciji in napaki v obrambi Olimpije je v polno zadel Dejan Petrović



VIDEO: zadetek Krajnca:





GOOOL! Petarda Aluminija! Kidričani vodijo že s 5:2. Napako v obrambi Olimpije je izkoristil Alen Krajnc. Se Olimpija še lahko vrne v igro?



VIDEO: Zadetek Tahiraja:





GOOOL! Norišnica v športnem parku Aluminij! Četrtič na tekmi je bil premagan Aljaž Ivačič. V desni zgornji kot je z natančnim strelom zadel Francesco Tahiraj, ki je dosegel sedmi zadetek v tej sezoni prve lige. Kidričani vodijo s 4:2.



VIDEO: Zadetek Savića:





GOOOL! Strelski šov v Kidričevem se nadaljuje. Zaostanek Olimpije je v 51. minuti na 2:3 znižal Stefan Savić.



Začetek drugega polčasa. Trener Olimpije Zoran Barišić je iz igre potegnil Roka Kronavetra, ki je igral stoto tekmo v dresu Olimpije. V igro je vstopil Vitalijs Maksimenko.



Konec 1. polčasa. Ob zadnjem pisku sodnika je rdeči karton prejel nogometaš Olimpije Macky Bagnack, ki je udaril nogometaša Aluminija, Roka Kidriča. Ljubljančani bodo srečanje nadaljevali z desetimi igralci.



VIDEO: drugi gol Leka:





GOOOL! Na drugi strani je hitro sledila kazen. Za vodstvo s 3:1 za Aluminij je še drugič na tekmi zadel Nikola Leko.



VIDEO: razveljavljen zadetek Suljića:





38. minuta: Po podaji Štigleca, je z glavo za Olimpijo zadel Asmir Suljić, a je sodnik gol zaradi prekrška nad Erikom Gliho gol razveljavil. VIDEO: Priložnost Vombergarja:





36. minuta: še drugič na srečanju je Andres Vombergar zatresel vratnico. Ostaja 2:1.



VIDEO: Priložnost Vombergarja:





32. minuta: Nova priložnost za Olimpijo! Andres Vombergar je po strelu z glavo izven kazenskega prostora zadel vratnico.



VIDEO: Gol Leka:





GOOOL! Kaj se dogaja v Kidričevem! Vodstvo Olimpije ni trajalo dolgo. V 23. minuti je v kazenski prostor podal Nemanja Jakšič, vratarja Olimpije Ivačiča pa je s strelom iz neposredne bližine premagal Nikola Leko.



VIDEO: Gol Putinčanina:





GOOOL! Izenačenje v Kidričevem. V 15. minuti je najprej s strelom poskusil Stefan Savić, odbito žogo pa je v gol pospravil Marko Putinčanin.



VIDEO: Priložnost Olimpije





9. minuta: Prva resnejša priložnost za Olimpijo. Po predložku Štigleca, je z glavo streljal Andres Vombergar, a domači vratar Luka Janežkovič je strel odbil. Ostaja 1:0.



VIDEO: Gol Horvata:





GOOOL! Ekspresno vodstvo Aluminija v Kidričevem! V 2. minuti je po strelu Lucasa Maria Horvata posredoval vratar Olimpije Aljaž Ivačič in žoga je končala v mreži.



Začetek tekme!



Stoto tekmo v dresu Olimpije bo danes odigral Rok Kronaveter, ki je z desetimi zadetki prve strelec prve lige.

Rok Kronaveter bo danes odigral 100. tekmo v dresu Olimpije. Čestitke, Krona!#verjamemvzmaje pic.twitter.com/tfcHcgLljb — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) December 1, 2018

Začetni postavi obeh ekip v Kidričevem: Znani sta postavi Aluminij in Olimpija Ljubljana 👇#PLTS 🏆 | #ALUOLI ⚽ pic.twitter.com/BvXbeDBQyT — #PLTS (@PrvaLigaSi) December 1, 2018