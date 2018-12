Legenda Rudarja upa, da bo še živa, ko bodo knapi slovenski prvaki #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na slovesnosti ob 70. rojstnem dnevu NK Rudar se je prejšnji četrtek na vsakem koraku izpostavljala misel, da je velenjski klub simbol knapovstva. Ta je v klub vpeljal štiri vodila. To so trdo delo, žrtvovanje, ekipni duh in srce.

Kostanjšek začel kot popolni amater

Leta 1998 je z Rudarjem postal pokalni zmagovalec. Foto: Planet TV Vse to so nogometaši Rudarja posedovali pred 20 leti, ko jih je trener Drago Kostanjšek, ki je klubska legenda, popeljal do edine lovorike, naslova slovenskega pokalnega zmagovalca.

"Kot igralec sem pri Rudarju začel kot popolni amater. Želim si, da bi bil Rudar enkrat prvak. Upam, da bom živel še tako dolgo in to doživel," je povedal v mikrofon Planet TV novinarju Gašperju Bolharju 71-letni brkati strateg, ki se je podpisal pod največji klubski uspeh.

Pušnik: Mrtvi se štejejo na koncu bitke

Marijan Pušnik meni, da bo Rudar spomladi osvajal več točk, kot jih je jeseni. Foto: Planet TV "Rudar bi moral biti stalno med prvimi štirimi slovenskimi klubi. Po tradiciji, kakovosti in vsem, kar je," meni nekdanji slovenski reprezentant Zoran Pavlović, še en otrok velenjskega kluba, ki je pustil pomemben pečat v slovenskem nogometnem okolju.

Trenerju Marijanu Pušniku v tej sezoni osvajanje točk ne gre najbolje, a se izkušeni Korošec ni ustrašil dodatnih težav, ampak našel povezavo med življenjem in nogometom. "Tudi v življenju gre vse gor in dol. Mrtvi se štejejo na koncu bitke. Spomladi bo prišel naš čas," pričakuje v drugem delu sezone boljše rezultate, s katerimi bi se Rudar lažje oddaljil od nevarnega območja, ki ga v tem trenutku zaseda skupaj s Krškim in današnjim tekmecem Triglavom.

Eterović se je najboljše počutil v Velenju Najboljši strelec vseh časov je pokojni Matjaž Cvikl, na lestvici pa je blizu, na tretjem mestu, Mate Eterović. "Najboljše sem se v karieri počutil pri Rudarju," priznava Dalmatinec, ki je pred petimi leti v dresu knapov v eni sezoni dosegel 19 zadetkov, kar je zadoščalo za priznanje najboljšega strelca. Mate Eterović je bil v sezoni 2013/14 prvi strelec Rudarja in 1. SNL. Foto: Vid Ponikvar

Danes čaka knape brez kaznovanega Klemna Bolhe derbi začelja s Triglavom. Zmagovalec bo na lestvici skočil na osmo mesto. Dvoboj se bo začel ob 16. uri, po njem pa bo sklenjena prva polovica Prve lige Telekom Slovenije.