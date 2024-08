Keku je uspelo, Pušnik doživel nočno moro

Nogometaši Maribora ne bodo prvič gostovali v Srbiji, še zdaleč ne. Odkar je Slovenija samostojna država, so se vijolice v evropskih tekmovanjih v Srbiji predstavile že trikrat. Nastopile so z mešanim uspehom, še vedno pa najbolj bode v oči hud poraz z 0:5, ki ga je Maribor doživel pred 17 leti v Beogradu proti Hajduku iz Kule.

Najmlajši član mariborske zasedbe v Srbiji je 17-letni poljski up Karol Borys. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Maribor, najtrofejnejši slovenski klub, bo danes gostoval v Bački Topoli, kjer se bo na stadionu TSC pomeril z novosadsko Vojvodino. Vijolice bodo branile tesno prednost (2:1). Prepričane so, da lahko izločijo srbskega tekmeca in se uvrstijo v play-off kvalifikacij za konferenčno ligo.

Komaj 17-letni Poljak Karol Borys, najmlajši član mariborske odprave v Srbijo, sporoča: ''V Mariboru smo odigrali dobro tekmo, se seznanili z možnostmi nogometašev Vojvodine. Imamo opravka z zahtevnim nasprotnikom, a verjamemo vase. Če bomo ponovili predstavo iz Ljudskega vrta, se lahko uvrstimo v naslednji krog,'' je prepričan najstnik, ki je v nedeljo proti Muri prvič za Maribor zaigral od prve minute. Vijolicam bo danes zadoščal za napredovanje že remi.

Maribor je premagal Budućnost ...

Matjaž Kek je kot trener popeljal Maribor do dveh državnih naslovov in enega pokala. Foto: www.alesfevzer.com Ko je Maribor prvič gostoval v Srbiji, se je pomeril z Budućnostjo Banatski Dvor, takratnim predstavnikom Srbije in Črne gore. To je bilo 10. avgusta 2004, Maribor pa je po zadetkih Dominika Beršnjaka in Daliborja Teinovića zmagal z 2:1.

Trener vijolic je bil Matjaž Kek, Maribor je na povratni tekmi doma izgubil z 0:1 in se po zaslugi zdaj že odpravljenega pravila o pomembnosti zadetkov v gosteh prebil v prvi krog pokala Uefa, kjer je nato izpadel proti Parmi (2:3 in 0:0).

... izgubil s Partizanom ...

Mrežo beograjskega Partizana je na gostovanju v Srbiji zatresel Rene Mihelič. Foto: Vid Ponikvar Že dve leti pozneje je žreb znova poskrbel za druženje Maribora s srbskim klubom. Po nepozabni senzaciji, enem najlepših uspehov slovenskega klubskega nogometa, ko so vijolice v pokalu Intertoto pod taktirko Marijana Pušnika izločile španski Villarreal, ki je še nekaj mesecev pred tem z zvezdniško zasedbo igral polfinale lige prvakov, se je Maribor uvrstil v play-off kvalifikacij za pokal Uefa, kjer je namučil favorita iz Beograda.

Vijolice so na gostovanju pri Partizanu izgubile z 1:2, povratno srečanje v Ljudskem vrtu pa se je končalo brez zmagovalca (1:1). Za Maribor je na prvi tekmi zadel Rene Mihelič, na drugi pa Gorazd Zajc.

... in doživel katastrofo s Hajdukom

Marijan Pušnik je na gostovanju pri Hajduku iz Kule pričakoval vse kaj drugega kot poraz z 0:5. Foto: www.alesfevzer.com Leto dni pozneje je Maribor v 2. krogu pokala Intertoto zaigral proti Hajduku iz Kule. Doma je zmagal z 2:0 in se spogledoval z napredovanjem, na povratni tekmi pa je sledil šok. Hajduk je na Marakani, kjer je dvoboj spremljalo le nekaj sto gledalcev, povsem nadigral vijolice. Zmagal je kar s 5:0, že po prvem polčasu pa je nemočna in presenečena Pušnikova četa zaostajala z 0:4.

Če je trener Marijan Pušnik leto pred tem proslavljal enega najlepših trenutkov v Evropi, ko je Maribor izločil Villarreal, je zdaj doživel najhujši poraz. "Katastrofalni poraz, nočna mora! Nobena linija ni delovala,'' je koroški strateg takrat poudarjal, kako je bil to eden najtežjih porazov v njegovi karieri. Kaj kmalu, že prihodnji mesec, je zapustil vroči mariborski stolček.

Ante Šimundža je od preboja Maribora v glavni del konferenčne lige oddaljen še dva koraka. Bo danes izločil Vojvodino? Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Maribor je tako na treh evropskih gostovanjih v Srbiji enkrat zmagal in dvakrat izgubil. Tokrat, ko se bo v Bački Topoli pod vodstvom Anteja Šimundže spoprijel z Vojvodino, mu za napredovanje zadošča tudi remi. Če bi po rednem delu tesno zaostajal, bi sledil podaljšek. Povratni dvoboj 3. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo se bo začel ob 20. uri.