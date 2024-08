Mariborska drama s srečnim koncem, srbski klubi najslabši v Evropi

Najtrofejnejši slovenski nogometni klub Maribor je v četrtek doživel dvojno zadovoljstvo. Najprej je turški vlagatelj Acun Ilicali javno predstavil svoje načrte, tako da bi lahko v kratkem segel v roke z mariborskim klubom in mu pomagal do še lepše prihodnosti, nato pa so vijolice v bučnem Ljudskem vrtu premagale Vojvodino (2:1) in ohranile možnosti za dolgo evropsko jesen, katero so na Štajerskem nazadnje spremljali leta 2017. Zanimivo je, da je Srbija s porazom Vojvodine v Mariboru v tej sezoni najslabša država, kar se tiče uspešnosti klubov v Evropi. Zaostaja celo za San Marinom in Liechtensteinom!

Nogometni večer v Mariboru je na tribune Ljudskega vrta privabil 6.850 gledalcev. Spremljali so dinamično srečanje, v katerem se je o zmagovalcu odločalo v zadnjih sekundah. Vsi zadetki so padli v drugem polčasu. Najprej je mrežo gostov iz Srbije zatresel Josip Iličić, ki je bil najbližje na žogi po zapravljeni 11-metrovki in popeljal vijolice v vodstvo z 1:0. Gostje so se kljub igralcu manj, saj so v 68. minuti zaradi rdečega kartona ostali brez Slobodana Medojevića, vrnili udarec. Afričan Codeb Zady Sery je vrnil udarec, izenačil na 1:1, a je zmaga vendarle ostala doma. V zadnjih sekundah sodnikovega podaljška jo je zagotovil Hilal Soudani, izkušeni Afričan v vrstah Maribora (2:1).

Mariborčani so oba zadetka dosegli v drugem polčasu. Dosegla sta jih mladostna veterana Josip Iličić in Hilala Soudani. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

"Izpostavilo se je, kar smo napovedovali pred tekmo. Vojvodina je resna ekipa, ekipa, ki ima rep in glavo. Menim pa, da smo bili proti zahtevnemu nasprotniku boljši ravno za ta en gol. Žal smo prejeli zadetek z igralcem več, ampak to je nogomet, pokazali so kakovost in na koncu smo lahko z izkupičkom zadovoljni," je po razpletu drame s srečnim koncem za Maribor zaupal Ante Šimundža.

Navijaška skupina Viole je popestrila veličasten večer v Mariboru s posebno koreografijo. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

"Treba bo zelo trpeti in se zelo prepotiti"

Zmagovalca je odločil Hilal Soudani. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Upanje o tem, da bi Mariborčani napredovali v play-off kvalifikacij za konferenčno ligo, tam bi jih čakal boljši iz finsko-švedskega spopada med Ilvesom in Djurgardnom (prva tekma se je končala z 1:1), ostaja veliko. Maribor ga bo prihodnji četrtek lovil ob 20. uri na stadionu TSC v Bački Topoli, kjer igra v tej sezoni domače evropske tekme Vojvodina. Takrat se bodo skušali varovanci Šimundže predstaviti še v boljši luči in ne ponoviti napak oziroma površnosti s tekme v Ljudskem vrtu.

Trener Maribora je priznal, da mu ni bilo všeč, da so njegovi izbranci po rdečem kartonu tekmeca nekoliko zbezljali, ga pa bolj veseli, da so kljub prejetemu golu za 1:1 ostali mirni in prišli do zmage. Kaj bo treba še izboljšati? "Pri prekinitvah v fazi obrambe moramo biti na višji ravni," sporoča Šimundža.

Ante Šimundža je dobil prvi trenerski dvoboj s stanovskim kolegom Božidarjem Bandovićem s tesnim rezultatom 2:1. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Vesel je za zmagoviti zadetek Soudanija, ki se je vrnil po poškodbi in v ekipo vnesel pravo energijo. "Pozitiven rezultat je vedno dober rezultat. Imamo prednost, ki je zelo pomembna, a nam ne zagotavlja napredovanja. Prišli smo do težko prigarane, a zaslužene zmage. Se pa zavedamo, da bo treba zelo trpeti in se zelo prepotiti, če se želimo uvrstiti v naslednji krog," napoveduje še kako zahtevno gostovanje v Srbiji.

Srbski klubi med članicami Uefe na zadnjem mestu

Zanimivo je, da so srbski nogometni klubi v zadnjih dveh sezonah tako skromni v Evropi, da so izgubili kar 33 izmed 37 tekem. Poraze niza tudi Vojvodina, učinek srbskih predstavnikov v tej sezoni pa je v Evropi tako mizeren (ena zmaga na osmih tekmah), da imajo najslabši koeficient uspešnosti med vsemi članicami Uefe. So na zadnjem 54. mestu, tudi za takšnima palčkoma, kot sta San Marino in Andora.

Worst nations by coefficient this season so far:



#54 Serbia 🇷🇸 0.200 (1-0-7)

#53 Liechtenstein 🇱🇮 0.500 (0-1-1)

#52 San Marino 🇸🇲 0.666 (1-2-7)

#51 N. Macedonia 🇲🇰 0.666 (2-0-6)

#50 N. Ireland 🇬🇧 0.750 (3-0-6)

#49 Gibraltar 🇬🇮 0.833 (2-1-8)

#48 Andorra 🇦🇩 0.833 (2-1-8)

...



To je velika zaušnica za srbski nogomet, ki si želi boljših uspehov. Zato bo motivacija Vojvodine na povratnem srečanju proti Mariboru še toliko večja, saj želi dokazati, da dober odpor proti Ajaxu ni (0:1 in 1:3) naključen.

Navijači Vojvodine že dolgo niso okusili slasti zmage v Evropi. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Vijolicam bodo želeli vrniti z enako mero in si zagotoviti napredovanje, Maribor pa bo skušal, bogatejši za nove izkušnje v Evropi, ohraniti prednost in se v play-offu kvalifikacij udariti s predstavnikom Finske oziroma Švedske. Naslednji četrtek bo torej v Bački Topoli zelo zanimivo.