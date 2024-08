Olimpija z veliko prednostjo v Moldavijo, Maribor v izdihljajih do zmage

Konferenčna liga, kvalifikacije, 3. krog (prve tekme):

Četrtek, 8. avgust:

V prejšnji sezoni je Olimpija nastopila v skupinskem delu konferenčne lige. V tej, ko je tekmovanje nekoliko spremenilo ustroj in bo namesto 32 nastopilo 36 klubov, ki jih namesto skupinskega čaka ligaški del, v katerem bo za razliko od lige prvakov in lige Europa odigranih šest, ne pa osem tekem, imajo zmaji znova možnosti za dolgo evropsko jesen. Če bodo v tretjem krogu kvalifikacij izločili moldavski Šerif, jih bo v play-offu kvalifikacij pričakal slabši iz obračuna med hrvaško Rijeko in švedskim Elfsborgom.

V Stožicah je bilo zelo čustveno, saj so se navijači Olimpije uradno poslovili od donedavnega kapetana Timija Maxa Elšnika. Slovenskemu reprezentantu, ki je poleti prestopil k beograjski Crveni zvezdi, bodo posvetili posebno koreografijo. Elšnik se jim je že zahvalil tudi prek družbenih omrežij.

Hvala vam dragi Green Dragonsi! Eden od vas🐉💚👏🏼 pic.twitter.com/JEOdBW5x3z — Timi Max Elsnik (@Timi_Elsnik) August 8, 2024

Na uvodu v srečanje so imeli žogo več v posesti gostje, a nogometaši Olimpije so trikrat sprožili v okvir vrat Moldavcev, Ahmet Muhamedbegović ga je tudi stresel. V nadaljevanju polčasa so bili Ljubljančani še vedno boljši tekmec. Kot edini je pri domačih v 13. minuti porumenel Nemanja Motika, pri gostih pa že v sodnikovem dodatku, ko je kazalo da se bosta ekipi na odmor odpravili ob ničli, Matheus Lins, ki je storil prekršek nad Dinom Kojićem za najstrožjo kazen. To je v zadetek pretvoril Pedro Lucas, ki je postrgal pajčevino s levega zgornjega kota vrat Šerifa.

Isti igralec je v 66. minuti imenitno zaposlil Augustina Doffa, ki je stekel proti nasprotnim vratom in podvojil vodstvo Olimpije. Klub temu, da je bil oviran s strani nasprotnih branilcev, je žogo spravil prek vratarja in poskrbel za val navdušenja v Stožicah. V 84. minuti je s približno 15 metrov zabil še David Sualehe in poskrbel, da se zmaji z izjemno popotnico podajajo na gostovanje.

David Sualehe je zabil zadnji gol na tekmi. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Mariborčani slavili proti klubu, ki sodeluje z Mandarićem

Vijolice so v Ljudskem vrtu skušale odpraviti srbsko Vojvodino, enega največjih srbskih klubov, ki je pred kratkim povabil k sodelovanju tudi nekdanjega predsednika Olimpije Milana Mandarića. Postal je podpredsednik, a je med bogatim ameriškim poslovnežem srbskih korenin in vodstvom kluba iz Novega Sada prišlo do nesoglasij, zaradi katerih je vprašljivo, ali bosta v prihodnje še sodelovala. Mariborčani bodo v primeru napredovanja v play-offu zaigrali proti boljšemu iz finsko-švedskega spopada med Ilves Tampere in Djurgardnom.

Prvi polčas srečanja v Mariboru ni ponudil zadetkov. V drugem polčasu pa najprej izjemna priložnost za Vojvodino, pri kateri se je izkazal Ažbe Jug. Po njegovi obrambi je sledil protinapad in v 58. minuti po prekršku nad Markom Božićem najstrožja kazen za domače. Odgovornost je prevzel Josip Iličić, a vratar Vojvodine Lazar Carević je strel ubranil. Žoga pa se je odbila na nogo mariborski 72-ici, ki še ene priložnosti ni zapravila in poskrbela za navdušenje v Ljudskem vrtu.

Josip Iličić je povedel Maribor v vodstvo. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

V 70. minuti je neposredni rdeči karton prejel Slobodan Medojević in gostje so ostali le z desetimi. V 77. minuti pa šok za domače. Caleb Zady je preigraval na robu kazenskega prostora in po lepi dvojni podaji Delejem zabil po tleh in poravnal na 1:1. V 98. pa je v delirij navijače spravil Hilal Soudani. Pijus Šyrvis je podal predložek v kazenski prostor, tam pa je bil najvišji Soudani in z glavo zadel ob oddaljenejši vratnici ter poskrbel, da Maribor v Novi Sad odhaja z golom prednosti.

Celjani bodo pozorni na dogajanje med kazahstanskim Ordabasijem in armenskim Pjunikom. Z boljšim bi se lahko pomerili v play-offu kvalifikacij, če bi izpadli proti Shamrock Rovers v kvalifikacijah za evropsko ligo.

Neverjeten zadetek srbskega vratarja!

Prva tekma tretjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo je bila odigrana v torek v Armeniji, kjer je Noah presenetil grškega velikana. Atenski Aek je presenetljivo izgubil s 3:1, dvoboj pa je zaznamoval eden najneverjetnejših zadetkov, kar jih je bilo doseženih v evropskih tekmovanjih v tem letu.

Kako je vratar Čančarević zadel proti Aeku:

⚽️ Goal: Ognjen Čančarević | FC Noah 2-1 AEK Athens



Noah goalkeeper Ognjen Čančarević took a shot from one goal to the other and it was a goal. Incrediblepic.twitter.com/10UJoc8EbS — PushGoals (@PushGoals) August 6, 2024

Štiriintridesetletni srbski vratar Noaha Ognjen Čančarević se je namreč vpisal med strelce po strelu, ko je poslal žogo v polje iz svojega kazenskega prostora, nato pa je "ujel na nepravi nogi" albanskega čuvaja mreže Thomasa Strakosho in spektakularno zatresel njegovo mrežo. Takrat je Noah povedel z 2:1, končni rezultat pa je bil dosežen v osmi minuti sodnikovega podaljška.

"Slovenski" Spartak ugnal Wislo

Adrian Zeljković je bil letos tudi član Kekove zasedbe na Euru 2024. Foto: Guliverimage V kvalifikacijah za konferenčno ligo se je predstavilo veliko slovenskih legionarjev. Izbranci Zorana Zeljkovića so z 1:0 ugnali kosovsko Drito. Latvijska Auda je v Evropi niz zmag tako podaljšala na pet.

Največ Slovencev brani barve Spartaka iz Trnave. Adrian Zeljković, Miha Kompan Breznik in pa vratar Žiga Frelih. so se veselili zmage s 3:1 proti poljski Wisli iz Krakova. Frelih in Zeljković sta odigrala celotno srečanje, Kompan Breznik pa je obsedel na klopi.

Napadalec varšavske Legie Blaž Kramer je s poljskim klubom gostoval na Danskem pri Brondbyju. Kramer je vstopil v 60. minuti in podal za oba zadetka, ki sta prinesla preobrat v drugem polčasu in zmago Poljakov s 3:2. Madžarski Fehervar Nejca Gradišarja je na Cipru pri Omonii izgubil z 1:0, Slovenec pa je vstopil v 78. minuti. Romunski Cluj Matije Bobna je gostoval pri Maccabiju Petach Tikva, kjer v napadu nastopa Luka Štor. Na koncu se je veselil Boben, bilo je 0:1. Oba pa sta odigrala celotno srečanje. Tekma ni bilav Izraelu, temveč na nevtralnem prizorišču v Sofiji. Alen Korošec je za Botev ob zmagi nad Zrinjskim igral od 70. minute in podal za zmagoviti gol.

Povratne tekme bodo prihodnji teden.

