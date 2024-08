Ko je ples kroglic v Nyonu združil Maribor in Vojvodino, se je marsikdo v Sloveniji spomnil na Milana Mandarića. Američan srbskih korenin, rojen pred 85 leti v okolici Gospića, se je v preteklosti pogosto meril z Mariborom. Kot predsednik Olimpije se je podpisal pod dva državna naslova. Zmaji so kanto proslavljali leta 2016 in 2018.

Zelo čustveno je bilo zlasti prvič, po nepozabni zmagi v Velenju, saj je minilo 21 let od prejšnjega naslova zeleno-belih. Takrat je bil Mandarić deležen velike priljubljenosti v Ljubljani, pozneje, zlasti po tem, ko je po osvojeni dvojni kroni nepričakovano odslovil hrvaškega trenerja Igorja Bišćana, pa med navijači ni bil več deležen pretiranih simpatij. Sledilo je turbulentno obdobje, v katerem ni manjkalo menjav strategov in igralcev, Mandarić pa je do konca šestletnega sodelovanja z Olimpijo pozdravil še osvojitev pokala, nato pa pred tremi leti predsedniško štafeto v predal Adamu Deliusu.

Konec sodelovanja po zgolj štirih mesecih?

Olimpija je v času njegovega delovanja osvojila dva državna naslova. Foto: Vid Ponikvar V slovenski nogomet se je pozneje še vrnil, a le za kratek čas. Nekaj časa je bil predsednik ŽNK Olimpija, po vnovičnem odhodu iz Ljubljane pa ga je premamila ljubezen iz otroških dni. Takrat je stiskal pesti za Vojvodino. Želel ji je pomagati in najavil sodelovanje s klubom. Navijači novosadskega kluba so bili navdušeni, začutili so priložnost, da bi bogati Američan srbskega porekla, ki je navezan na Vojvodino, lahko povzdignil klub in mu pomagal, da bi se spustil v bolj enakovreden boj s serijskim prvakom Crveno zvezdo.

Kazalo je dobro. Ko se je pridružil konec marca, so apetiti kluba zrasli, predsednik Vojvodine Dragoljub Zbiljić je takrat javno pozval Dušana Tadića, slovitega otroka Vojvodine, da se vrne v Novi Sad. To se ni zgodilo, kapetan srbske izbrane vrste še vztraja pri turškem velikanu Fenerbahčeju, Vojvodina pa kljub okrepljeni igralski zasedbi še vedno krepko zaostaja za po novem tudi Elšnikovo Crveno zvezdo.

Navijači Vojvodine bi lahko v četrtek napolnili tribuno za gostujoče navijače v Ljudskem vrtu. Foto: Guliverimage

Konec julija so Srbijo in sosednje regije preplavile novice o tem, kako naj bi Mandarić zaradi nezadovoljstva nad neupoštevanjem vodstva njegovih idej že zapustil klub. Po pičlih štirih mesecih. Takrat se je oglasil Mandarić in dal vedeti, da te govorice sploh ne držijo.

V Ljudskem vrtu doživel neprijetnosti

Na večnih derbijih v 1. SNL se je družil s predsednikom Maribora Dragom Cotarjem. Foto: Vid Ponikvar Meridian sport je nato poročal o tem, kako bi lahko vse neznanke o tem, kakšna bo nadaljnja usoda Mandarića pri Vojvodini, odpravil sestanek z vodstvom kluba. Nekdanji predsednik Olimpije naj bi ga opravil v Novem Sadu sredi avgusta. Do takrat tako 85-letnega poslovneža, zaljubljenega v nogomet, kar je v preteklosti dokazoval tudi v Angliji in ZDA, ne bo zraven kluba, s tem pa je tudi odpadla možnost, da bi v četrtek sestavljal delegacijo Vojvodine v Ljudskem vrtu.

Na tem stadionu je sicer doživel kar nekaj neprijetnosti, zaradi tistih, ki so zmotile njegovo spremljanje večnega derbija v častni loži med Mariborom in Olimpijo pred šestimi leti, pa pozneje ni več hodil v mesto ob Dravi. "Slišali smo veliko žalitev in groženj, najbolj agresivni in očitno pod vplivom alkohola pa so vodstvo Olimpije polivali s pivom, ki ga ni manjkalo na tribunah, proti nam so leteli tudi vžigalniki in drugi predmeti. Skupina navijačev je agresivno napadla tudi predsednikov avtomobil, ko se je odpravil s parkirišča v Ljudskem vrtu," so takrat zapisali pri NK Olimpija.

Dvakrat prvaki Jugoslavije, za njih igra tudi nekdanji zmaj

Aktualni trener Vojvodine je Božidar Bandović. Foto: Guliverimage Kdo je sploh Vojvodina? To je eden največjih srbskih nogometnih klubov, ki se lahko pohvali z bogato zgodovino. Seznam klubskih legend je imeniten. Sestavljajo jih nepozabni strelski kralj Todor Veselinović, pozneje tudi selektor Jugoslavije, Silvester Takač, Vujadin Boškov, Miloš Šestić, Siniša Mihajlović, Slaviša Jokanović in Dušan Tadić.

Vojvodina dvakrat je postala jugoslovanski prvak, kar je bilo v prejšnji državi za klub, ki ni spadal v veliko četverico (Crvena zvezda, Dinamo Zagreb, Hajduk Split in Partizan), vse prej kot mačji kašelj. Najboljši so bili leta 1966 in 1989, v prvi zvezni jugoslovanski ligi pa so več sezon merili tudi proti Mariboru. Prvič dve leti po krstnem naslovu Vojdovine. V Ljudskem vrtu niso nikoli osvojili mariborske zelenice. V času državne samostojnosti Srbije so se najvišje zavihteli leta 2009, ko so bili podprvaki.

Barve Vojvodine brani tudi nekdanji branilec Olimpije Đorđe Crnomarković. V zadnjem obdobju nizajo poraze. V Evropi niso imeli sreče pri žrebu, dvakrat so izgubili proti Ajaxu v 2. krogu kvalifikacij za ligo Europa, konec prejšnjega tedna, ko je trener nekoliko premešal postavo in prevzel odgovornost za slab rezultat, pa so ostali brez vsega še na gostovanju pri Čukaričkemu (1:3).

Boljši iz obračuna med Mariborom in Vojvodino se bo uvrstil v play-off kvalifikacij za konferenčno ligo, kjer ga čaka zmagovalec obračuna med finskim Ilvesom in švedskim Djurgardnom.

Vojvodina skoraj dvakrat dražja od Maribora

Lazar Nikolić je s soigralci dvakrat namučil Ajax, a vselej izgubil. Foto: Guliverimage "Vemo, da v Evropi ni slabega tekmeca. Vsi igrajo maksimalno in imajo določeno kakovost, vseeno pa menim, da smo boljši od Maribora in da bi si zaslužili igrati v konferenčni ligi. Verjamem, da bomo dosegli pozitiven rezultat proti Slovencem in osrečili naše navijače, ki nam nudijo veliko podporo," pred tekmo v Mariboru razmišlja desni bočni branilec Lazar Nikolić, eden izmed poletnih okrepitev (prišel je iz Crvene zvezde), njegov trener pa dodaja: "Čaka nas zahtevna tekma proti organiziranemu in discipliniranemu tekmecu, a če bomo ponovili igro s tekem proti Ajaxu (0:1 v Amsterdamu in 1:3 v Bački Topoli), bomo imeli velike možnosti za napredovanje," je optimističen trener Božidar Bandović.

Med njegovimi varovanci po tržni vrednosti izstopata 25-letni zvezni igralec Njegoš Petrović, ki nastopa v dresu Vojvodine kot posojen član španske Granade, ter sovrstnik Andrija Radulović, ki je prišel iz Crvene zvezde. Vrednost obeh znaša 2,5 milijona evrov, skupna vseh igralcev srbskega prvoligaša pa 18,7 milijona evrov. Za primerjavo, vrednost vijolic znaša okroglih 10 milijonov evrov.

Vojvodina prihaja iz Novega Sada, drugega največjega srbskega mesta, ki šteje okrog 370 tisoč prebivalcev, povratna tekma z Mariborom pa bo odigrana na modernem stadionu TSC v bližnji Bački Topoli. Foto: Guliverimage

Vojvodina je sicer v Evropi nanizala že kar šest porazov. V zadnjih treh sezonah si jih je privoščila proti Lasku, Apoelu in Ajaxu. Bo v četrtek nadaljevala ali prekinila niz?