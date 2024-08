V zadnjem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo bi lahko nastopili kar trije slovenski klubi. To so prvaki Celjani, če bi jim spodletelo v 3. krogu kvalifikacij za evropsko ligo proti irskemu Shamrock Rovers , Maribor in Olimpija. Večna slovenska rivala bi morala pred tem preskočiti oviro v 3. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo, kjer ju čakata srbska Vojvodina in moldavski Šerif. Maribor bi tako v primeru uspeha čakal zmagovalec finsko-švedskega spopada Ilves Tampere - Djurgarden, Olimpijo pa bi čakal slabši iz spopada med hrvaško Rijeko in švedskim Elfsborgom.

Tekmeci slovenskih klubov: Play-off kvalifikacij za konferenčno ligo:

Maribor (če bo izločil Vojvodino) - zmagovalec Ilves Tampere (Fin)/Djurgården (Šve)

Olimpija (če bo izločila Šerif) - poraženec Rijeka (Hrv)/Elfsborg (Šve)

Celje (če bo izpadel proti Shamrock) - zmagovalec Ordabasy (Kaz)/Pjunik (Arm) Prve tekme bodo odigrane 22., povratne pa 29. avgusta.

Zgodnje popoldanske ure so bile v ponedeljek v Nyonu v znamenju žreba, ki so ga pozorno spremljali predstavniki treh slovenskih klubov (Celje, Maribor in Olimpija). S kom bi se lahko pomerili v zadnjem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo?

Izmed petih kandidatov, s katerimi bi se lahko spopadel Maribor, je zagotovo izstopal eden najbogatejših klubov na svetu, dvakratni evropski prvak in angleški velikan Chelsea, s katerim so se vijolice v ligi prvakov že merile pred desetimi leti. Žreb tokrat ni potekal vijolic in modrih. Izbranci Anteja Šimundže se bodo v primeru napredovanja v 4. krog kvalifikacij spopadli z boljšim iz obračuna "severnjakov", ko se bosta udarila finski Tampere in švedski Djurgarden.

Slovenski legionar pri Rijeki Dejan Petrović je bil junak hrvaškega kluba na povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij za ligo Europa. Foto: Guliverimage

Olimpija bo v primeru zmage nad Šerifom (ta je pred kratkim dobil novega trenerja, to je Hrvat Mislav Karoglan, ki je spomladi pogorel s splitskim Hajdukom in ostal brez lovorike na Hrvaškem) vstopila v odločilni krog kvalifikacij (play-off) s statusom nosilca. Ljubljančani bi tako drugo zaporedno sezono, v kateri bi igrali v Evropi tudi pozno jeseni, iskali prek poraženca hrvaško-švedskega obračuna med Rijeko in Elfsborgom. Za Rečane, pri katerih je pustil neprecenljiv pečat Matjaž Kek in ga hrvaški navijači še danes s ponosom uvrščajo med največje lubske ikone, nastopa tudi slovenski legionar Dejan Petrović.

Če bi Celjani v 3. krogu kvalifikacij za ligo Europa izpadli proti irskemu prvaku Shamrock Rovers, bi dočakali zadnji popravni izpit v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo, tekmec pa bi bil boljši iz kazahstansko-armenskega obračuna med Ordabasyjem in Pjunikom.