Žreb: Celjani pod vodstvom Riere še enkrat proti Slovanu?

Slovenski državni prvak Celje bo evropsko sezono po izpadu v kvalifikacijah za ligo prvakov (Slovan je izločil Celjane s 5:0 in 1:1) nadaljeval v evropski ligi. V 3. krogu, prva tekma bo v četrtek v knežjem mestu, bo skušal izločiti irskega prvaka Shamrock Rovers. Če bi Celjani preskočili otoško oviro, bi postali četrti slovenski klub, ki bi zaigral v Evropi do konca jeseni. To je že uspelo Mariboru (trikrat v ligi prvakov, trikrat v ligi Europa), Muri in Olimpiji (enkrat v konferenčni ligi). To bo tudi prva možnost za Alberta Riero, da po vrnitvi na vroči celjski stolček dočaka zmago s klubom iz knežjega mesta.

Če Belčev Apoel izločil Slovake ...

Slovan je prejšnji teden doma premagal Celje kar s 5:0. Foto: Guliverimage Uefa je pred žrebom seznam morebitnih tekmecev Celja v play-offu kvalifikacij za evropsko ligo skrčila na štiri. Med njimi so avstrijski LASK iz Linza, boljši iz dvoboja prvakov iz Litve in Izraela, pa slabši iz obračuna prvakov Švedske in Grčije ter Slovaške in Cipra. To pa pomeni, da bi se lahko Celjani v zadnjem krogu kvalifikacij za evropsko ligo, če bi seveda pred tem izločili irskega prvaka, lahko še enkrat v tem poletju srečali s Slovanom iz Bratislave.

Če bi slovaški prvak, ki je prejšnji teden doma odpravil Celjane kar s 5:0, to je bila tudi prva tekma slovenskih prvakov po menjavi trenerja, ko je Damirja Krznarja nasledil Albert Riera, v 3. krogu kvalifikacij za ligo prvakov izpadel proti ciprskemu prvaku Apoelu, pri katerem nosi kapetanski trak slovenski vratar Vid Belec, bi lahko ples kroglic znova združil Celje s Slovanom!

Če Celjanom ne bi uspelo proti Shamrock Rovers, bi jih čakal popravni izpit v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo. Žreb bo opravljen ob 14. uri.