Nafta se je po letu 2012 spet vrnila v v Stožice in spet izgubila, Olimpija ostaja stoodstotna

Tretji krog 1. SNL sta v ponedeljek v Stožicah zaključili Olimpija in Nafta. Španec Victor Sanchez je z zmaji slavil še deveto zaporedno zmago, za nove tri točke Ljubljančanov sta namreč zadela Hrvat Ivan Durdov in Srb Nemanja Motika. Prvaki Celjani s povratnikom Albertom Riero so izgubili na gostovanju v Murski Soboti. Črno-belim je zmago z zadetkom v 10. minuti zagotovil Mark Strajnar. Koper je premagal zadnjeuvrščeno Primorje (2:0), ki čaka na prvoligaški zadetek že 13 let, Maribor je doma remiziral z Bravom z 1:1, Radomlje pa so v derbiju začelja z 1:0 ugnale Domžale.

Olimpija na vrh

Odkar je vodenje nogometašev Olimpije prevzel španski strateg Victor Sanchez del Amo, zmaji preskakujejo vse ovire. Zmagali so na vseh devetih tekmah. Tako uvodnih štirih v pripravljalnem obdobju kot tudi dveh v Evropi ter zdaj treh v 1. SNL. V ponedeljek so zeleno-beli v sklepnem dejanju 3. kroga prvenstva gostili Nafto in ohranili stoodstotni izkupiček.

Olimpijo je v vodstvo popeljal Hrvat Ivan Durdov. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Lendavčane, ki so v Stožicah nazadnje gostovali 20. aprila 2012 (takrat so izgubili z 0:1), je tokrat Olimpija premagala z 2:0, Prvi gol za domače je že v osmi minuti zabil hrvaški napadalec Ivan Durdov, vodstvo je v 57. minuto podvojil Srb Nemanja Motika.

Zmaji so imeli med tednom naporno gostovanje na Poljskem, kjer so z 2:1 ugnali ukrajinsko Polisjo in se uvrstili v 3. krog kvalifikacij za konferenčno ligo, kjer jih čaka Šerif Tiraspol.

Maribor povedel, Bravo izenačil

Nedeljski večer je prinesel dvoboj Maribora in Brava. Vijoličasti so se med tednom obdržali v boju za nastop v konferenčni ligi, Bravo pa je sklenil z zgodovinskimi, prvimi nastopi za klub v evropskih tekmovanjih. Srečanje v Ljudskem vrtu so bolje otvorili domači, ki so v 18. minuti prek Ettiena Beugreja povedli. Napadalec iz Slonokoščene obale se je odlično znašel v kazenskem prostoru in v gol preusmeril natančno podajo Gregorja Sikoška.

Ettiene Beugre je Maribor popeljal v vodstvo. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Varovanci Anteja Šimundže so prednost držali vse do 62. minute, nato pa je na sceno stopil Martin Pečar. Po "fliperju" na robu kazenskega prostora se je dokopal do žoge in neubranljivo sprožil po tleh ter ugnal Ažbeta Juga. Mreži sta nato vse do konca srečanja mirovali in tekmeca sta se razšla z delitvijo točk.

Igralec meseca je Arnel Jakupović Napadalec Maribora Arnel Jakupović je zmagovalec julijskega izbora za najboljšega igralca meseca prve lige. V glasovanju je ob strokovni komisiji Nogometne zveze Slovenije, ki jo sestavljajo selektor reprezentance U17 Goran Cvijanović, selektor reprezentance U16 Muamer Vugdalić in video analitik slovenskih reprezentanc Dejan Kopasić, sodelovala tudi javnost. Arnel Jakupović je prejel nagrado za najboljšega igralca 1. SNL v mesecu juliju. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Uvodna tekma z Domžalami je bila dovolj, da je Jakupović prepričal slovensko nogometno javnost. Avstrijec je v velikem slogu potrdil zakon bivšega: v 26. minuti se je po slabi reakciji branilcev v rumenem znašel na pravem mestu in odbitek s polvolejem pospravil za hrbet Ajdina Mulalića. V sodnikovem dodatku je z glavo podvojil izkupiček, odlično predstavo pa je nekaj trenutkov zatem kronal še z elegantno asistenco. Napadalec se je s po enim zadetkom izkazal tudi na obeh tekmah 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo in svoji ekipi pomagal na naslednjo stopničko.

Po tistem v Evropi, še doma hladen tuš za Celjane

Slovenski nogometni prvaki iz Celja so pod vodstvom Alberta Riere po visokem porazu v kvalifikacijah lige prvakov proti Slovanu iz Bratislave (0:5) doživeli nov udarec. Z dodobra spremenjeno začetno postavo, Riera je za razliko od srečanja v Bratislavi v začetno enajsterico uvrstil osem novih igralcev (Kavčič, Zec, Kvesić, Zabukovnik, Pišek, Bobičanec, Matko in Kučys so se preselili na klopi), so izgubili še v Murski Soboti.

Edini zadetek na srečanju je po podaji Klemna Pucka spretno s peto dosegel Mark Strajnar. V polno je zadel v 10. minuti, črno-beli so zadržali prednost in se stoodstotnim izkupičkom po treh krogih prebili na vrh lestvice. V nadaljevanju je mrežo Celjanov zatresel tudi Amadej Maroša, a je bil zadetek razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja.

Mura, ki jo vodi Anton Žlogar, je po treh zaporednih zmagah prva na lestvici. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Premalo konkretna igra Celja je Riero prisilila v menjave, na začetku drugega polčasa je v igro poslal štiri nove igralce. Toda Celjani še naprej niso resno ogrožali Raduhe, v 60. minuti je sicer Luka Bobičanec prišel do strela z glavo, a meril precej previsoko.

V 62. minuti so tudi Celjani zadeli, vendar je bil tudi Ivan Brnić v nedovoljenem položaju, tako da je ostalo pri vodstvu črno-belih. Brnić je poskusil tudi v 64. minuti, vendar Raduha spet ni imel težkega dela.

Kljub znakom prebujanja Celju ni uspelo najti usodne luknje v Murini obrambi, ob discipliniranih domačinih ni bilo niti prave ideje, kako bi jo poiskali.

Riera: Ne bom ponovil napake

Celje je pod vodstvom Riere doživeli še drugi poraz. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Povratnik Riera sicer napoveduje številne spremembe in krčenje igralskega seznama, na vroči stolček, na katerem je pred njim sedel Hrvat Damir Krznar, vrnil z nepričakovano visokim porazom. ''Ne bom ponovil napake in ekipo zapustil, ko je na vrhu. To je bila dobra lekcija zame. Prišel sem domov, v svojem domu pa si želiš organizirati pohištvo na način, kakršnega si sam želiš. Spremembe se bodo zgodile, število igralcev v prvi ekipi se bo zmanjšalo,'' je napovedal Španec, ki je tako na Fazaneriji po slabem letu znova okusil čar Prve lige Telemach. Šok terapija s trenerjem v Celju, ki je marsikoga presenetila, za začetek ni uspela.

Bo bolje v četrtek, ko čaka Celjane nova evropska preizkušnja, domači dvoboj tretjega kroga kvalifikacij za evropsko ligo proti irskemu prvaku Shamrock Rovers?

Primorski obračun kanarčkom

Oliver Bogatinov je lahko zadovoljen z začetkom sezone. Foto: www.alesfevzer.com Primorje, ki se je po dolgem času vrnilo v prvo ligo, ne sme igrati domačih tekem v Ajdovščini. Uradni gostitelj bo v Novi Gorici, kjer je v soboto pričakal Koprčane in znova ostal ne le brez točk, ampak tudi doseženega zadetka. Izbranci Milana Anđelkovića so izgubili z 0:2. Koprčani, ki so poleti močno prevetrili zasedbo, so upravičili vlogo favorita.

Pod vodstvom Oliverja Bogatinova želijo sezono končati s tistim, kar jim ni uspelo v prejšnji, z vozovnico za evropska tekmovanja. Po treh krogih so na dobri poti, zbrali so že šest točk, pri tem pa prejeli le en zadetek. V mestu vrtnic je najprej mrežo Ajdovcev ob koncu prvega polčasa dosegel branilec Felipe Curcio, ki se je med strelce vpisal že drugič v tej sezoni, v 78. minuti pa je Hrvat Petar Petrišek postavil končni rezultat 0:2. Ajdovce je ob koncu rešila še sreča, saj je Gabriel Groznica zadel vratnico.

Zadnji strelec prvoligaškega zadetka za Primorje je sicer danes že nekdanji napadalec številnih primorskih klubov Mark Božič, ki je 29. maja 2011 dvakrat zatresel mrežo Celjanov.

Sosedska bitka v Domžalah Radomljam

Radomljani so dobili že četrto zaporedno tekmo proti Domžalam, na kateri so bili uradni gostitelji. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Dogajanje v prvi ligi se je začelo v petek na stadionu ob Kamniški Bistrici, kjer sta se pomerili ekipi, ki omenjeni objekt poznata kot lastno dlan. Uradni gostitelji dvoboja so bili Radomljani, ki so bili podobno kot Domžalčani pred srečanjem še brez točk v tej sezoni.

Prvi polčas dvoboja je zaznamoval neposredni rdeči karton za branilca Radomelj Uroša Koruna, tako da so od 19. minute dalje domači igrali z igralcem manj. Domžalčanom tega ni uspelo izkoristiti, Radomljani pa so to prek Nina Kukovca kaznovali v 76. minuti in vknjižili prvi komplet točk v novi sezoni.

