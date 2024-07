Žiga Kous ostaja na Fazaneriji

Mura je prvo ligo začela z dvema zmagama. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Iz NŠ Mura so sporočili, da so za svojega nekdanjega dolgoletnega kapetana našli novo vlogo. Žiga Kous, ki je na igrišču za črno-bele odigral 305 tekem in bil zraven pri vseh največjih uspehih kluba, se iz igrišča seli v pisarne. Odslej bo v vlogi pomočnika športnega direktorja. "Glede na odločitev, da konča s profesionalnim igranjem nogometa, se nam je takoj porodila ideja, da ga vključimo v delovanje kluba. Žiga si je to s svojim delom in odnosom do grba ter dresa definitivno zaslužil. Zelo pomembno je, da bomo z njim izven igrišča dobili kvaliteten kader, ki je potreben za dobro klubsko delovanje," je dejal novi generalni direktor NŠ Mura, Agron Šalja.

"Vsekakor sem zelo zadovoljen, da smo se uspeli dogovoriti. Mura je moj klub, dala mi je ogromno in zdaj je čas, da klubu vrnem nekaj tudi izven igrišč," pa je povedal Kous. "Zelo sem ponosen in hvaležen, da mi je klub ponudil to priložnost. Še posebej hvala generalnemu direktorju Agronu Šalji, predsedniku Robertu Kuzmiču, poslovnemu direktorju Alešu Keglju in gospodu Georgeu Juncaju. Veselim se novega izziva in novih izkušenj, ki jih bom pridobil v prihodnje." Mura je pod pokroviteljstvom novega ameriškega vlagatelja Georgea Juncaja sezono prve lige začela z dvema zmagama.

Iz Fazanerije so še sproočili, da se poslavlja krilni napadalec Emir Saitoski, ki se je k Muri preselil julija lansko leto. Za murskosoboški klub je zbral devet nastopov v vseh tekmovanjih in ob tem dosegel dva zadetka.