Slovenski nogometni reprezentant Timi Max Elšnik bo po tednih ugibanj o njegovi prihodnosti zdaj tudi uradno svojo kariero nadaljeval v Crveni zvezdi. Prihod slovenskega vezista so Beograjčani v ponedeljek potrdili na svoji spletni strani. Z zahvalo dosedanjemu kapetanu se je oglasila tudi Olimpija.

Crvena zvezda sa zadovoljstvom obaveštava zvezdašku javnost da je novo pojačanje našeg kluba slovenački reprezentativac Timi Maks Elšnik, koji je potpisao četvorogodišnji ugovor i zadužio dres sa brojem 21!



"Crvena zvezda svoje privržence z zadovoljstvom obvešča o novi pridobitvi kluba, to je slovenski reprezentant Timi Max Elšnik, ki je podpisal štiriletno pogodbo in bo oblekel dres s številko 21," je prihod vezista potrdil beograjski klub.

Elšnik: Veliko sem slišal o Crveni zvezdi in Delijah

"Zvezda je ena najboljših ekip, če ne celo najboljša v regiji. Navijači so najboljši, najglasnejši in ustvarjajo najboljše vzdušje," slovenski reprezentant komaj čaka začetek nastopov za Crveno zvezdo. Foto: Global game media Po dolgem poletju, v katerem je med drugim predstavljal Slovenijo na evropskem prvenstvu, je veselje nad zaključenim prestopom izrazil tudi 26-letni Štajerec z večletnim stažem v Ljubljani. "Res sem zadovoljen, da je bilo v Beogradu po nekaj dneh vse urejeno. Za mano je dolgo poletje, po evropskem prvenstvu in prestopni sagi je končno vsega konec in se lahko pridružim ekipi," je klub povzel besede nove pridobitve.

"Veliko sem slišal o Crveni zvezdi in Delijah. Zelo sem vesel, da sem tukaj. Vem, da je Zvezda prejšnja leta osvajala prvenstvo, pa tudi igrala v ligi prvakov. Zvezda je ena najboljših ekip, če ne celo najboljša v regiji. Navijači so najboljši, najglasnejši in ustvarjajo najboljše vzdušje. Veselim se dneva, ko bom stopil na igrišče in občutil vse," je dodal Max Elšnik.

Zadovoljstvo z okrepitvijo iz Slovenije je izrazil tudi športni direktor Crvene zvezde Mitar Mrkela. "Skozi zgodovino so v Crveni zvezdi igrali Slovenci Ivan Toplak, žal že pokojni Marko Elsner, in Nejc Pečnik. Vsi so naredili odličen vtis. Prepričan sem, da bo tudi Elšnik pustili pozitiven pečat," poroča STA.

Mitar Mrkela (desno) ne skriva zadovoljstva po tem, da je v Beograd pripeljal slovenskega reprezentanta. Foto: Global game media

Nekdanji slovenski selektor Slaviša Stojanović je popeljal rdeče-bele do naslova srbskega prvaka, takrat je barve Crvene zvezde poleg Pečnika zastopal tudi Dejan Kelhar, med bolj znanimi nekdanjimi slovenskimi legionarji pri Crveni zvezdi pa so tudi Milenko Ačimović, Aleksandar Rodić, Mirnes Šišić in Marko Simeunović.

"Danes je velik dan za Olimpijo"

Ob tem se je oglasil tudi dosedanji delodajalec nogometaša, Olimpija. "Danes je velik dan za Olimpijo in zagotovo še večji dan za našega kapetana Timija Maxa Elšnika," je ljubljanski klub zapisali na svoji spletni strani.

Klub iz slovenske prestolnice naj bi od Crvene zvezde po poročanju srbskega Telegrafa za prestop prejel do 1,5 milijona evrov, od tega 500.000 v obliki bonusov glede na dosežke.

Timi Max Elšnik je postal državni prvak že z Olimpijo. Mu bo to uspelo tudi s Crveno zvezdo? Foto: Global game media

"Že štiri leta in pol je Timi del kluba in eden najpomembnejših igralcev Olimpije ... Bil je glavni igralec in dirigent v igri Olimpije. V ključnih trenutkih je prevzel odgovornost in vodil ekipo od zmage do zmage in na koncu do dvojne krone. Bil je tudi igralec, ki je klub popeljal do največjega uspeha v zgodovini kluba ... igranja v skupinskem delu konferenčne lige," so zapisali zeleno-beli.

Kot so dodali, so tako v tem prestopnem roku, po uspešnih nastopih Elšnika na nedavnem evropskem prvenstvu, uslišali njegove želje, da zapusti klub. "Timi, najlepša hvala za vse. Tebi in tvoji družini želimo vse dobro in veliko sreče na novi poti," je Olimpija zaželela veliko sreče Elšniku, ki bo tako po Angliji tuj nogometni kruh izkušal še v Srbiji.

Crvena zvezda je od nastopa v ligaškem delu lige prvakov oddaljena le en korak. Nastopila bo v play-offu kvalifikacij, tako da ima v najslabšem primeru že zagotovljen nastop v ligaškem delu lige Europa.