Elšnik odhaja iz Stožic, Maribor je okrepil Gabonec

Timi Max Elšnik se je tako kot Žan Karničnik izkazal na minulem evropskem prvenstvu. Karničnik še igra za Celje. Foto: Reuters Timi Max Elšnik si je na evropskem nogometnem prvenstvu še dvignil ceno. Jasno je bilo, da ga to poletje Olimpiji vendarle ne bo uspelo zadržati v svojem klubu, kot ji je to uspelo lani. Že lep čas si je želel nove priložnosti v tujini. Pogovori s Crveno zvezdo so potekali nekaj tednov. Ko se je že zdelo, da je dogovor sklenjen, pa je dal sredi tega tedna predsednik Olimpije Adam Delius vedeti, da se mu ne bodo kar tako odrekli. Vseeno pa ga niso prijavili za nastop na tekmah drugega kroga konferenčne lige, kar je bil jasen znak, da je tik pred prestopom, pa čeprav se je pred osmimi dnevi vrnil na Olimpijine treninge.

Nobeden izmed klubov prestopa še ni potrdil, a srbski mediji pišejo, da o tem ni več dvoma. O prestopu poroča tudi Delo, ki piše, da bo ljubljanski klub dobil dva milijona evrov odškodnine. Šestindvajsetletnik naj bi na sezono prejel 450 tisoč evrov (plus bonusi). Elšnik, ki se je kot najstnik odšel kalit na Otok, je za Olimpijo igral od zime 2020 in v prvi ligi zbral 129 nastopov, 21 golov in bil v sezoni 2022/2023 z Olimpijo prvak.

Orphe Mbina okrepil napad Maribora

"Mbina pomeni ustrezno rešitev, gre za raznovrstnega napadalca, ki lahko dvigne kakovost v napadu in doda ekipi novo razsežnost. Pogovori so sicer trajali nekoliko dlje, kot je bilo predvideno, precej truda je bilo treba vložiti, da smo dosegli dogovor," je dejal športni direktor Maribora Marko Šuler.

Orphé Mbina, dobrodošel v Ljudskem vrtu!



Predstavitev naslednjega novinca: 23-letni napadalec iz Gabona, ki ima tri nastope v dresu članske reprezentance, je podpisal pogodbo do poletja 2027. Nazadnje je igral za Nimes Olympique.



➡️ https://t.co/fRboFCME8T#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/QipsypwBnd — NK Maribor (@nkmaribor) July 26, 2024

"Prvi vtisi so zelo dobri, vsi so me odlično sprejeli. Deležen sem bil prijetnega gostoljubja, si ogledal četrtkovo tekmo in po tem, kar sem videl, menim, da imamo zelo zelo dobro ekipo. Zbral sem veliko informacij, vem vse o klubu in njegovem pomenu. Želimo si osvojiti naslov prvaka in priti čim dlje v evropskem tekmovanju," pa je povedal 23-letni Orphe Mbina, ki je doslej zbral tri nastope za reprezentanco Gabona.

Kasala Mura pošilja na posojo

NŠ Mura pa je pred drugim krogom lige presenetila navijače z novico, da mladi talent Niko Kasalo, ki je v minuli sezoni že dobival priložnost za igro, odhaja na posojo v drugoligaša Beltince. "Niko bo v Beltincih igral v jesenskem delu sezone, ves ta čas bo še naprej pod drobnogledom strokovnega štaba čarno-bejlih. Dogovor z Beltinci in igralcem je sprejet v dobro vseh vpletenih strani ter ob prepričanju, da se Niko pozimi vrne pripravljen za večje izzive," so Muraši zapisali v sporočilu za javnost.