Olimpija in Maribor do lepe prednosti, Bravo slavil v gosteh

Od torka do četrtka so se igrale prve tekme drugega predkroga konferenčne lige, tudi s tremi slovenskimi predstavniki. Ljubljanska Olimpija je v Stožicah proti ukrajinskemu Žitomirju slavila z 2:0 in si priigrala lepo prednost pred povratnim srečanjem. Njen mestni tekmec Bravo je v Mostarju pri Zrinjskem po golu v prvem polčasu slavil z 1:0. Maribor po porazu v prvem krogu kvalifikacij za evropsko ligo zdaj boje za Evropo nadaljuje v konferenčni ligi, proti romunski ekipi Universitatea Craiova pa so vijoličasti prvo tekmo v Ljudskem vrtu dobili z 2:0.

Kot prvi so na igrišče stopili nogometaši Olimpije. Prvi polčas tekme v Stožicah proti Žitomirju je ponudil le redke priložnosti, ekipi pa sta na odmor odšli poravnani na 0:0. V 56. minuti pa veselje za domače navijače. Po podaji Dina Kojića si je žogo nekje 15 metrov od gola na levico namestil Raul Florucz in zadel daljši kot vrat Ukrajincev. Žitomir je nato pritisnil proti vratom Olimpije, a zadetka ni uspel doseči. Kazen je sledila v 92. minuti, ko je po podaji Justasa Lasickasa z bližine zabil Diogo Pinto in poskrbel za navdušenje na tribunah.

Raul Florucz je poskrbel za vodstvo Olimpije. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Vijoličasti z igralcem več zabili dvakrat

Naslednji so na igrišče stopili vijoličasti, ki so pred tekmo izvedeli žalostno novico. Etienne Beugre je namreč izgubil očeta, a se odločil, da bo nastopil na tekmi in pomagal soigralcem. V domovino bo odpotoval po srečanju, Maribor pa na tekmi nastopa z žalnimi trakovi. Na igrišču so bili vijoličasti v prvem polčasu nevarnejši, a prloižnosti še niso realizirali. Romuni od 31. minute nastopajo številčno oslabljeni, saj je neposredni rdeči karton prejel Denil Maldonado.

Maribor je v drugem polčasu pritiskal, vse skupaj pa je obrodilo sadove v 57. minuti. Z izjemno podajo v prostor se je izkazal Josip Iličić, tam pa je bil na pravem mestu Jan Repas in s strelom po tleh med nogama premagal vratarja Craiove. Maribor je bil z igralcem več še naprej nevarnejši, premoč pa kronal v 88. minuti, ko je po podaji kapetana Martina Milca zabil še Arnel Jakupović, ki je bil natančen z glavo.

Jan Repas je zabil prvi gol za Maribor. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Bravo slavil v Mostarju

Zadnji izmed slovenskih predstavnikov je na igrišče stopil Bravo. Ljubljančani so odlično otvorili dvoboj proti Zrinjskem in povedli v 16. minuti prek Matica Ivanška. Šiškarji so nato zdržali nalete domačih vse do konca srečanja in domov odnesli minimalno prednost.

Nastopilo je tudi kar nekaj legionarjev. Vito Plut je ob visokem porazu Sileme odigral celotno srečanje, Nik Prelec pa je ob porazu dunajske Avstrije dobil priložnost v 62: minuti. Nejc Gradišar je ob zmagi Fehervarja vstopil v 85. minuti, Matija Boben pa je ob remiju Cluja brez zadetkov odigral vseh 90 minut. Til Mavretič je za Levadio ob porazu v Osijeku igral do 71. minute, Žiga Frelih pa je mrežo Spartaka iz Trnave ob remiju v Sarajevu ohranil nedotaknjeno. Pestro srečanje je tudi za Blažem Kramerjem, ki je ob visoki zmagi Legie iz Varšave igral do 72. minute. Vpisal se je med strelce, zapravil pa tudi enajstmetrovko.

Celje je evropsko pot v kvalifikacijah za ligo prvakov nadaljevalo v sredo, ko je doma remiziralo z močno ekipo Slovana iz Bratislave, ki je od 31. minute igrala z igralcem manj.

