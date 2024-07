Nogometaši Maribora so v četrtek na povratni tekmi 1. kroga evropske lige v Ljudskem vrtu igrali neodločeno 2:2 (1:0) z Botevom Plovdivom. Ta bo po tem, ko je prvo tekmo dobil z 2:1, nadaljeval v 2. krogu evropske lige, Mariborčani pa bodo igrali v 2. kvalifikacijskem krogu konferenčne lige. "Moštvo zagotovo potrebuje okrepitve, športni direktor si prizadeva za to," je po koncu dejal strateg Maribora Ante Šimundža.

Evropska sezona se za nogometaše Maribora ni začela po željah. Čeprav je Mariborčane v Ljudskem vrtu podpiralo lepo število gledalcev, pa se je bolgarski tekmec pokazal za malce previsoko oviro, potem ko Mariboru ob koncu ni uspelo najti poti do gola in zadetka, s katerim bi po porazu na prvi tekmi izvlekli vsaj podaljšek in podaljšali upe na nadaljevanje sezone v kvalifikacijah za drugo najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje.

"Žalostno je, da tekme ne izgubiš, a izpadeš. To je ena zadeva, druga je, da gre za našo realnost glede na izkušnje v evropskem tekmovanju. Veliko število igralcev nima izkušenj na tako velikem prizorišču in šele dela prve korake v tej smeri. Nasprotnik je bil premagljiv, a je prevladala individualna kakovost. Dejstvo je, da je bil nasprotnik boljši prav za ta gol. Lahko bi se razpletlo drugače, toda zadeve v Evropi so jasne," je po koncu za klubsko spletno stran dejal strateg Maribora Ante Šimundža.

Mariborčani so v četrtek povedli v 13. minuti, a so gostje odgovorili. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

"Pomembna je kilometrina v evropskem tekmovanju. To ni izgovor, ampak dejstvo, ki se ga zavedamo. Sodeč po odzivu po tekmi se ga tudi navijači. Prepoznali so bojevitost, željo po zmagi in idejo v igri, za uresničitev pa je potreben čas. Ta spodbuda s tribun je pomembna za prihodnost. Po obdobju največjih uspehov kluba se je zgodila velika luknja, ne moremo se v tako kratkem času vrniti na to raven. Da fantje postopoma rastejo, je potreben čas in potem bodo tudi na tekmah odločitve boljše," je prepričan mariborski trener.

Dober začetek, a ...

Izbranci trenerja Anteja Šimundže so sicer začeli po željah in hitro povedli, toda v prvi polovici drugega polčasa je bolgarska zasedba prišla do preobrata, ki ga vijoličastim kljub nekaj priložnostim ni uspelo izničiti. "Imeli smo svoje priložnosti, tudi to je ena izmed zadev, pri katerih moramo rasti. Evropska šola nogometa je zelo draga. Imeli smo prednost, priložnost za povišanje vodstva. Ne vem, ali je nasprotnik udaril proti vratom v prvem polčasu. Če smo imeli priložnosti za gol, pa tega nismo izkoristili, je v drugem delu povsem jasno, da je treba začeti z ničle. Takšen je bil tudi dogovor. Od prve sekunde, ne od prve minute. To je pomembno. To so zadeve, ki so pri razvoju posameznika in njegovem napredku zelo pomembne," je dejal Šimundža.

Sezono bodo nadaljevali v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

"Z organizacijo igre nas gostje niso presenetili. Ko nasprotniku prvi gol podariš, pa je zgodba popolnoma drugačna. V dveh tekmah smo prejeli štiri zadetke in tako je težko napredovati. Treba je imeti stanovitnost v celotni tekmi, ne skozi posamezna obdobja." Slovenski podprvaki v četrtek niso mogli računati na Hilala Soudanija, ki je sicer bil na klopi, a ni bil nared za igro. "Stanje je tako tvegano, da bi ga lahko izgubili za šest mesecev. Ni mogel nastopiti," je pojasnil Šimundža.

Pogled proti začetku sezone v 1. SNL in okrepitvam

Mariborčani bodo zdaj evropsko pot nadaljevali v konferenčni ligi. V 2. krogu bo na nasprotni strani romunski predstavnik, Universitatea Craiova najprej gostuje v Ljudskem vrtu (25. 7. ob 20.15), odločitev o napredovanju pa bo padla 1. avgusta v Romuniji, a še pred tem Maribor na domači zelenici v nedeljo čaka začetek 1. SNL proti Domžalam. "Zdaj je v ospredju državno prvenstvo, tako smo se postavili na začetku sezone. Cilj je naslov prvaka, v Evropi želimo priti čim dlje," je bil jasen Šimundža, ki se ob začetku sezone nadeja tudi okrepitev. "Moštvo zagotovo potrebuje okrepitve, športni direktor si prizadeva za to. Naš cilj je naslov prvaka in vse je podrejeno temu. Smer, v katero gremo, je pozitivna. Pridobivam ustrezne odgovore. Zadržali smo ogrodje, kar je bilo zelo pomembno. Moramo pa okrepiti ekipo, če želimo biti konkurenčni na več frontah," je za mariborsko spletno stran še povedal Šimundža.

