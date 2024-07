Mariborčanom zmanjkalo časa

Prvi strel na tekmi so sprožili gostujoči nogometaši, v tretji minuti je z roba kazenskega prostora poskusil Samuel Akere, ampak je bil strel šibak in zato lahek plen domačega čuvaja mreže Ažbeta Juga. Nato pa so pritisnili domači, v šesti minuti je s strelom z glavo poskušal Sven Karić, v 12. minuti je malo mimo leve vratnice poletel strel Josipa Iličića, zato pa se je veteran izkazal dve minuti kasneje, ko je z lepo podajo v kazenskem prostoru Plovdiva našel Jana Repasa, ta pa je s strelom v zgornji desni kot poskrbel za vodstvo Maribora z 1:0.

V 41. minuti se je z odlično obrambo izkazal Matvei Igonen, ki je ubranil poskus Maksa Berišića. Ta je pred bolgarskimi vrati prejel visoko podajo in žogo z glavo poslal v spodnji levi kot, a mu ni uspelo povišati vodstva. Pri 1:0 za Maribor je ostalo do konca prvega polčasa.

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Drugi polčas pa se ni začel po željah domačih navijačev. V 48. minuti tekme, le tri minute po sodnikovem žvižgu za začetek drugega polčasa, je mrežo Ažbeta Juga zatresel Nigerijec Christian Nwachukwu, ki je na igrišču zamenjal Nikolo Ilieva. Nwachukwu se je v 60. minuti znašel v vlogi podajalca, v mariborskem kazenskem prostoru je našel Anthonyja Ujaha, ta pa je poskrbel za vodstvo Plovdiva z 2:1.

Mariborčani so v 80. minuti tekmo spet izenačili, za 2:2. je zadel Etienne Beugre, ki ga je Ante Šimundža v igro poslal v 63. minuti namesto Žige Repasa. 23-letni napadalec iz Slonokoščene obale je z glavo izkoristil podajo Marka Božića. Vijolični so močno pritiskali za tretji zadetek, ki bi jim prinesel vsaj podaljšek, a jim je preprosto zmanjkalo časa.

Evropska pot se nadaljuje v konferenčni ligi

Liga Europa, drugi največji evropski pokal, vstopa v novo sezono s spremenjenim tekmovalnim ustrojem. V glavnem delu tekmovanja, ta ne bo več skupinski, bo nastopilo 36 klubov. Pomerili se bodo v ligaškem delu, kjer bo vsak udeleženec odigral kar osem tekem.

Mariborčanov tam žal ne bo, po porazu proti Plovdivu bodo evropsko pot nadaljevali v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo, nasproti pa jim bo stala Universitatea Craiova iz Romunije.

Kvalifikacije za ligo Europa, 1. krog (povratne tekme):

Četrtek, 18. julij: